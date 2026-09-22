Павел Дуров* расстался с Юлией Вавиловой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Основатель ВКонтакте и Тelegram Павел Дуров* расстался со своей герлфренд Юлией Вавиловой - бывший пресс-секретарь миллиардера Григорий Лобушкин заявил, что его источники подтверждают этот слух.

Разговоры о расставании пары начались после того, как Вавилова опубликовала в соцсетях фотографию с Бали. На снимке рядом с ней была видна мужская рука, держащая стаканчик с десертом — фруктами, сладкими шариками и сахарной пастой. Дуров* как приверженец здорового образа жизни такое есть не стал бы.

Пользователи соцсетей обратили внимание и на то, что всё лето Юлия провела в разъездах: побывала в Индонезии, Европе и США, а сейчас снова вернулась на Бали. Фото вместе с Павлом она не публиковала уже несколько месяцев.

Всё лето Юлия провела в разъездах: побывала в Индонезии, Европе и США, а сейчас снова вернулась на Бали Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

КТО ТАКАЯ ЮЛИЯ ВАВИЛОВА: БИОГРАФИЯ

Юлия Вавилова родилась 2 августа 2000 года в Москве, выросла в Чертаново. Мать девушки была предпринимательницей и владела магазином детской одежды, а дочь выступала в качестве манекенщицы. Впоследствии девушка переехала в Дубай и стала называть себя геймером, стримером и криптоинвестором

О том, что у Вавиловой роман с Дуровым*, стало известно из ее постов в соцсетях. Девушка бывала в тех же местах, что и Павел. Познакомились они в Дубае. Причем Юлия отбила магната у беременной венгерской модели Дианы Бако.

Юлия Вавилова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В августе 2024 года, когда основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, Вавилова находилась рядом с ним. Позже выяснилось, что она была беременна. Стресс от задержания и допросов оказался слишком сильным: на десятой неделе беременности сердце плода перестало биться.

Юлия осталась c Дуровым* во Франции - в отличие от миллиардера, она могла свободно путешествовать и несколько раз покидала страну, например, возвращалась в тот же Дубай. Роскошные интерьеры, дорогие подарки - казалось, отношения пары не потеряли романтического накала.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Но в июле в СМИ появлялось видео, на котором Вавилова танцевала с неизвестным господином, а в январе она разместила пост в соцсетях о походе в баню, где была в объятиях другого мужчины.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ПОЧЕМУ РОССИЯ ОБЪЯВИЛА ДУРОВА* В РОЗЫСК

Во Франции Дуров* находится под судебным контролем, хотя получил возможность путешествовать. После задержания в аэропорту Ле-Бурже ему предъявили подозрения по ряду пунктов, включая соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций в составе преступной группы. Это может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тысяч евро.

По решению следственного судьи Дурова* отпуcтили под залог в 5 миллионов евро с обязательством дважды в неделю отмечаться в полиции и запретом покидать территорию Франции. Позже, в июле 2025 года, ограничения на выезд смягчили, и Дуров* вернулся в Дубай.

В июле этого года его в четвёртый раз вызвали на допрос — беседа длилась более шести часов. Адвокаты основателя Telegram подчеркивают: следствие так и не представило доказательств вины Павла.

Между тем в июле 2026 года ФСБ заочно предъявила Дурову* обвинение в содействии террористической деятельности. Причиной стали данные о том, что при использовании Telegram с 2022 года было совершено более 153 тысяч преступлений, включая теракт в «Крокус Сити Холле». Роскомнадзор направил свыше 150 тысяч требований об удалении запрещённого контента, которые платформа проигнорировала.

30 июля 2026 года Росфинмониторинг внёс Дурова в перечень террористов и экстремистов. Предприниматель объявлен в международный розыск.

Возможно, именно это стало причиной разрыва с Вавиловой, которая не хочет ассоциировать себя с фигурантом перечня террористов.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ДЕТЯХ ПАВЛА ДУРОВА*

В июне 2025 года Дуров шокировал публику заявлением: наследниками его состояния, оцениваемого примерно в 14–17 миллиардов долларов, станут более 100 детей.

Шестеро из них — официальные, рождённые от трёх разных женщин. Остальные появились на свет благодаря донорству спермы в 12 странах мира. По словам Дурова, они получат равные права на наследство. Однако доступ к нему смогут получить не раньше, чем через 30 лет после составления завещания.

Павел Дуров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Я хочу, чтобы они жили как нормальные люди, чтобы самостоятельно себя построили, научились полагаться на себя, могли творить, а не зависеть от банковского счёта», — объяснил бизнесмен. Дуров также признался, что уже составил завещание, поскольку его работа «предполагает риски — защита свободы создаёт тебе много врагов, включая очень мощные страны».

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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