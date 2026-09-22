Найден способ снизить аварийность на дорогах: решение проблемы на поверхности, но вызовет протесты среди мотоциклистов

Эксперт предложил ставить номера на мотоциклы спереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Установка госномеров на переднюю часть мотоциклов может привести к снижению аварийности среди байкеров. Такое предложение высказал эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с сайтом KP.RU.

По его мнению, сейчас мотоциклы видны только тем дорожным камерам, которые «стреляют» в спину. Таких устройств значительно меньше. Если бы номера у мотоциклов были спереди, то у байкеров было бы больше мотивации соблюдать Правила дорожного движения и, в первую очередь, скоростной режим, уверен Попов.

- Например, камера фиксирует проезд на запрещающий сигнал светофора, но байкера так не поймаешь, потому что у него сзади номер. Даже если он читаемый, комплекс снимает лишь спереди и сбоку и номер никак не зафиксирует, – сказал эксперт.

По словам Дмитрия Попова, решение проблемы на поверхности, хоть это и вызовет протесты в мотосообществе.

- Номера спереди будут смотреться некрасиво, но ничего страшного. Байкеры же хотели, чтобы было все по-честному. Активисты мотосообщества нам рассказывают, что борются за безопасность, и соблюдение ПДД. Но вот я выезжаю в город. И где эти люди, которые борются? Куда они попрятались? Единственный способ немножко приструнить мотоциклистов - чтобы они подпадали под действие всех комплексов видеофиксации.

Ранее петербургское сообщество «Мотосолидарность» подсчитало количество погибших в Северной столице в 2026 году в ДТП с мототранспортом. По подсчетам активистов, в таких авариях скончался 41 человек, в том числе и подросток, который ехал на велосипеде и столкнулся с байкером. Через пару дней после объявления этой статистики, в городе произошло еще одно ДТП с погибшим байкером.

- Системных решений этой проблемы мало, - признал Дмитрий Попов. – Да, у нас в Петербурге в ГАИ появился мотобатальон. Но он не в состоянии закрыть весь регион. ГАИ должно включиться в работу, чаще останавливать байкеров, забирать транспорт на штрафную стоянку, если номера не видны или с документами проблемы.