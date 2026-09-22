Анатолий Цой Фото: Личный архив.

Певец и участник группы MBAND Анатолий Цой (TSOY) в разговоре с корреспондентом KP.RU рассказал о своем рабочем графике и поделился способом борьбы с осенней хандрой.

На фоне данных о том, что россияне в среднем стали работать по 7,39 часа в день, артист рассказал, сколько времени обычно проводит за рабочими задачами. По его словам, привычный график сложно измерить только часами, поскольку в течение дня у него бывает множество разных дел.

«Честно? У меня день вообще не по часам строится. Если сложить все вместе - репетиции, съемки, встречи с командой, работу в студии, - легко набегает 10–12 часов. Но я к этому не как к «отсиживанию времени» отношусь: это дело, которое реально драйвит. Из-за этого и день проходит динамично, насыщенно и быстро. А усталость в конце дня бывает, конечно, но она какая-то правильная, приятная: понимаешь, что столько всего успел сделать и что время не прошло зря», - поделился Анатолий Цой.

Артист также рассказал, как справляется с осенней хандрой. Когда из-за пасмурной погоды появляется желание остаться дома и никуда не выходить, он, напротив, старается добавить в расписание больше активности.

«С осенней хандрой у меня работает правило: не давать себе застаиваться. Когда небо серое и хочется просто завернуться в плед и никуда не выходить, я специально ставлю в расписание что-то активное - например, тренировку или прогулку. Движение реально вытаскивает из этого состояния», - отметил певец.

Помимо физической активности, Цой использует музыку как способ вернуть себе энергию. При этом иногда он считает правильным не бороться с усталостью, а дать себе возможность остановиться и побыть в тишине. «Ну и музыка, конечно, помогает «раскачать» энергию: иногда достаточно включить любимый трек на полную, чтобы снова почувствовать этот внутренний импульс. А если день выдался тяжелым и хочется просто посидеть в тишине - позволяю себе такой «день паузы»», - добавил артист в разговоре с KP.RU.