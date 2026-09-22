Рамазан Абдулатипов: Деньги и чиновники не должны встречаться

Рамазан Абдулатипов сейчас возглавляет общественный совет премии «Афорист года» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 21 сентября, на Радио «Комсомольская правда» прошла запись очередной программы «Диалоги». В беседе участвовал легендарный политик Рамазан Абдулатипов, который сейчас возглавляет общественный совет премии «Афорист года». Он пришел в студию вместе с руководителем содружества «СОКРАТ», объединяющего авторов малых литературных форм Сергеем Сидоровым.

Предлагаем вниманию читателей несколько примечательных фрагментов нашей передачи…

Александр Гамов, Сергей Симонов и Рамазан Абдулатипов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Дожить до восьмидесяти и сохранить достоинство»

…- Так сложилось, что в наших «Диалогах» мы отмечаем сразу два юбилея… В августе моему давнему-давнему Герою и другу Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову, известному политику, экс-главе Дагестана, бывшему руководителю Совета национальностей Верховнооо Совета РСФСР, исполнилось 80 лет. И в эти же дни коллеги празднуют 5 лет Содружеству «СОКРАТ». И у меня сегодня в гостях, естественно, Рамазан Абдулатипов и Сергей Сидоров, руководитель как раз - громко так сказано - «СОКРАТА».

Р. Абдулатипов:

- Ты знаешь, очень важно прожить жизнь и дойти до 80-летнего возраста, а еще и дальше, сохранив свое человеческое достоинство, свое национальное достоинство, свое гражданское достоинство. Это очень важно.

Мне кажется, что самое главное желание – это чтобы жизнь прошла именно в таком плане, чтобы мы могли до конца сохранить все это. Времена очень трудные.

Когда мне было лет 20-25, я даже подумал про себя, что я - из того поколения, которое минует войну, революцию и так далее. И тут все началось заново.

Нам пришлось пройти и войну, и революцию, и гражданские, и межнациональные конфликты.

Но самое главное, что в конечном итоге, я считаю, нам повезло, что во главе государства встал человек разумный, порядочный и с чувством достоинства - Владимир Владимирович Путин. Это очень важно.

Но каждому из нас и на себя надо брать больше ответственности, больше, работы. И так далее, и так далее…

- Согласен, спасибо. Очень хорошо сказано. И, наверное, вы просто не договорили, но наверняка хотели добавить, что надо сохранить не только характер, национальное достоинство, государственное достоинство, но и - юмор.

Р. Абдулатипов.

- Да, это так… Конечно!

С.Сидоров:

- Я считаю, что самое важное из достижений «СОКРАТА» - это то, что у нас появился настоящий общественный совет который возглавляет Рамазан Гаджимурадович. Если бы мы были непонятно кем и непонятно, что делали, вряд ли бы он согласился, и коллеги вряд ли бы вошли в этот совет.

А вообще, если говорить про афористику, то я ею всю жизнь занимаюсь. У меня из последних такая есть фраза. Она, может, чуть-чуть грустная, но отражает суть. «Хороший афоризм, увы, самое короткое удовольствие читателя».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Мы выполнили все пункты от А до Б!»

- А я же в «Комсомолке» тоже афоризмами занимался. Мой Герой - Виктор Черномырдин, это же его афоризм: «Мы выполнили все пункты от А до Б». Или самый известный – «Хотели как лучше, получилось как всегда». Однажды мы летели с ним из Оренбурга, и был Мстислав Ростропович в самолете. Принесли какое-то вино, и Ростропович Черномырдину говорит: «Витя, а что это мы за гадость пьем?» Он стюардесс: «А есть водка?» Они говорят: «Да, есть». Я сам слышал, как родился этот афоризм. Сначала Черномырдин сказал: «Лучше водки хуже нет». Потом он перефразировал: «Хуже водки лучше нет».

С. Сидоров:

- Это все в тему. И в ваших книгах, Александр, замечательно ваши персонажи искрят. Уж про сегодняшнего гостя говорить не приходится…

- А можете какие-то афоризмы Абдулатипова привести прямо здесь навскидку?

С. Сидоров:

- Я чувствовал подвох, но специально не готовился.

- Наизусть не учили. Тогда с вас афоризмы, Рамазан Гаджимурадович?

Р. Абдулатипов:

- У меня есть книга «Афоризм на каждый день». Афоризм по заказу не дается. Афоризм – это в конкретной ситуации, в конкретном случае может родиться.

Ты знаешь, Саша, Сократ как раз таки говорил людям, которые изощряются в словоблудье. И - своим ученикам: не сушите мне мозги.

- А-а, вот мы нашли в альманахах афоризм Абдулатипова. Ну-ка, давайте.

С. Сидоров:

- Это как раз из одного из сборников. «Деньги и чиновники не должны встречаться».

- (смеюсь) Ух, ты, супер! А еще, а еще?

С. Сидоров:

- «Нам нравится мир, который отвечает нашим представлениям». «Дагестанцы говорят: если чабан захочет, он от козла сыр получит». «Чем умнее человек, тем более он одинок». «Разум без чувств – это высохшее дерево, а чувства без разума – это песчаная буря».

- Интересно, как они, эти афоризмы, рождаются? Выдающийся афоризм, что «чиновник с деньгами не должен встречаться». А что же, он должен нищенствовать, что ли?

Р. Абдулатипов:

- Это итог жизни, когда ты видишь все это. Потому что, если чиновник и деньги встречаются, то они оба становятся жертвами.

- (смеюсь) Ух, ты! А это еще один афоризм.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Афоризмы теперь - под «контролем» «Комсомольской правды»

- Скажите, а насколько жанр малых форм востребован у публики? За пять лет не стало ли меньше тем? Вы принесли пока три альманаха. Время сейчас к шуткам располагает или нет?

С. Сидоров:

- Время всегда к этому располагает. Даже в самые грустные и печальные времена рождались афоризмы, был юмор, все мы это прекрасно помним.

Сейчас ничего не изменилось. Это в плане тем. Может быть, какие-то добавились, какие-то убавились. Что скрывать, не будем их перечислять. Мы сами догадываемся.

Что касается интереса, собственно, премия-то и на это направлена. Мы стараемся находить, показывать публике и награждать людей, которые по всей стране, оказывается, существуют, пишут афоризмы, а об этом никто не знает.

- Почему?

- Жанр настолько не востребован в издательско-журналистском сообществе. Во-первых, газет почти не осталось, которые афоризмы публикуют. А книги издавать, вы сами знаете, сейчас очень тяжело, тиражи маленькие.

Вот кто будет знать, что есть люди, которые сегодня пишут афоризмы на злобу дня и очень хорошие? Наша премия и наши награды на это и направлены…

Премия «Афорист года» - не просто за заслуги, а за прошедший год. Кто творил и творит сегодня. Закончу на немножко патетической ноте. Поскольку сейчас идет Год единства народов России, так совпало, что сейчас на декабрьскую премию у нас будут представлены в шорт-листе шесть афористов из разных регионов, в том числе из Дагестана.

Мы нашли людей, мы их номинировали, они не отказались, потому что публикуются у себя на местах или в интернете.

У нас есть Ижевск, Тюмень, Сочи, помимо Москвы. Это все подтверждает, что таланты существуют и творят… А как их преподнести на блюдечки для читателя, это мы считаем своей задачей.

Р. Абдулатипов:

- У нас победителем в прошлом году был Володя Кисмерешкин. Он издал большую книгу афоризмов. И вообще считает, что Абдулатипов завершил с афоризмами, а Кисмерешкин начал.

- Но я бы не сказал, что Абдуллатепов завершил. Мы только что присутствовали при рождении вашего афоризма!

С. Сидоров:

- Они так пикируются.

Р. Абдулатипов:

- Самый лучший афоризм – это афоризм случайный. Потому что, может быть, самый худший ребенок – это ребенок случайный.

- Не всегда.

Р.Абдулатипов:

- Афоризм самый лучший – это все-таки в большей степени под конкретную ситуацию.

- Еще один афоризм Абдулатипова! Где у нас в стране самые смешливые чиновники, а где самые строгие и серьезные?

Р. Абдулатипов:

- Ты знаешь, я вместо этого хочу вспомнить Расула Гамзатова. Я Расулу Гамзатову говорю, у нас были хорошие отношения. Он уникальный человек был, ты знаешь. И я ему говорю: Расул Гамзатович, вы постоянно на ходу произносите афоризмы. Но надо, чтобы у вас был помощник, который это за вами записывал бы, а то это все уходит куда-то. И он таким голосом говорит: Рамазан, КГБ уже 30 лет записывает. Поэтому наши афоризмы тоже находятся под контролем, я думаю.

- Но это хорошо?

Р. Абдулатипов:

- Под контролем «Комсомольской правды», я имею ввиду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

* * *

- А афоризмы Владимира Путина в ваших альманахах имеются?

С. Сидоров:

- Конечно. Пожалуйста…

«Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России». «Если европейские страны так и дальше будут вести свою политику, то разговаривать о европейских делах нам придется с Вашингтоном», собственно, что и происходит. И коротенькое, например. «Кто нас обидит, тому в течение трех дней мало не покажется».

- Ух, ты, это уже философское. Спасибо вам огромадное! Афористичное!