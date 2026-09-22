Исполнительница хита «Обломки чувств» Терешина о концерте Канье Уэста в России: «Мне неинтересно смотреть, как он стоит на шаре»

Певица Таня Терешина Фото: Личный архив.

Певица Таня Терешина, исполнительница хита «Обломки чувств», в разговоре с корреспондентом KP.RU высказалась о поступлении Люси Чеботиной в Академию имени Гнесиных на отделение эстрадно-джазового искусства. Артистка также рассказала о своем отношении к образованию, прокомментировала историю Ларисы Долиной и призналась, почему не собирается идти на концерт Канье Уэста.

Новость о поступлении Чеботиной в Гнесинку Терешина восприняла положительно. «Артист, который уже достаточно долго на сцене, может отчасти преподавать сам - потому что у него колоссальный опыт, а практика всегда ценнее, чем теория. Другое дело, когда у человека есть какой-то комплекс или несбывшаяся мечта иметь образование. И, может быть, в дальнейшем хочется использовать это образование, потому что с помощью знаний можно двигаться вверх по карьерной лестнице и считаться профессионалом в культурной сфере.

В любом случае, учиться всегда хорошо. Развиваются нейронные связи, это полезно для мозга. Если у тебя позволяет время и график - о чем я сразу подумала, когда увидела новость про Люсю Чеботину, - почему бы и нет. Я считаю, что если ты не жертвуешь гастролями и концертами, это очень классно», - заявила певица.

Терешина также высказалась о ситуации вокруг Ларисы Долиной, которой удалось отсудить у мошенников 114 млн рублей. Певица призналась, что старается не следить за этой историей, однако регулярно сталкивается с новыми подробностями в интернете. «История с Ларисой Долиной вообще уникальна. Насколько я понимаю, она еще купила у мошенника квартиру. Все это обрастает какими-то новыми, пикантными подробностями. Не хочется за этим следить, но я невольно натыкаюсь на новости в интернете. Конечно, хочется, чтобы виновники были наказаны. Это самое важное. Но каким образом: рублем или как-то по-другому, это уже решать не нам», - сказала Терешина.

Не обошла стороной артистка и возможный приезд Канье Уэста в Москву. На фоне постоянно меняющихся сообщений о выступлениях рэпера в России Терешина призналась, что сама не стала бы покупать билет на его шоу.

«Я думаю, что это какая-то была утка, потому что каждый день новые подробности: то приедет, то не приедет, то в Москву, то в Санкт-Петербург. Это выглядит уже смешно. На концерт я бы и не пошла - посетила бы только в том случае, если мне подарили билеты. А принципиально идти смотреть, как он стоит на шаре, мне неинтересно. Я считаю, что в жизни видела много красивых шоу, где артист поражает своими номерами. Я думаю, что Канье Уэст не смог бы меня удивить. Конечно, это интересно визуально. Просто в первую очередь надо быть поклонником творчества Канье, чтобы пойти и балдеть от того, как он ходит по этому шару и поет. Я не поклонница, просто знаю, что он талантливый, знаю несколько песен, которые мне нравились. Но это не то, на что я бы хотела пойти», - объяснила Терешина.

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