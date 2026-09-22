Дмитрий Чернышенко: Чемпионат высоких технологий – это площадка, где рождаются передовые решения для экономики будущего

Источник: ИРПО

В нем приняли участие свыше 15 тысяч человек из России и 30 дружественных стран. Среди них – конкурсанты – студенты колледжей РФ и иностранных государств, молодые специалисты и их эксперты-наставники, спикеры деловой программы, представители предприятий-партнеров, школьники – участники профориентационной зоны.

Победителей и призеров финала чемпионата поздравил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: ИРПО

«Чемпионат высоких технологий – это площадка, где рождаются передовые решения для экономики будущего, а молодежь доказывает готовность внести свой вклад в достижение Россией технологического лидерства. Такую цель поставил перед страной Президент Владимир Владимирович Путин. По итогам соревнований 20 студентов колледжей и техникумов стали победителями в основной категории, еще 40 – призерами. Всего в основном, индивидуальном и международном зачетах участники получили 125 медалей. Поздравляю ребят и их наставников! Никогда не бойтесь сложных задач, верьте в свои силы и смело воплощайте задуманное в жизнь», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Источник: ИРПО

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов со сцены на Софийской набережной Великого Новгорода обратился с теплыми словами напутствия ко всем участникам финала.

«Уже четвертый Чемпионат высоких технологий проходит в Великом Новгороде. Отдельные слова благодарности хочу передать Александру Валентиновичу, губернатору Новгородской области, и всей команде, которая трудилась для того, чтобы с каждым годом чемпионат становился все более масштабным. В этом году мы проводим соревнования вместе с Министерством транспорта по 20 перспективным специальностям, которые активно развиваются в транспортной сфере. Сегодня предприятиям нужны такие целеустремленные ребята, как вы. Я поздравляю финалистов, победителей, а также ваших наставников. Вы те, за кем будущее транспортной отрасли», – отметил Сергей Кравцов.

Источник: ИРПО

Глава Минпросвещения России поблагодарил экспертов-наставников, которые дают путевку в жизнь новым поколениям профессионалов, и выразил признательность компаниям-партнерам за их вклад в развитие Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» и всей системы среднего профессионального образования.

Более 300 предприятий реального сектора экономики выступили индустриальными партнерами финала Чемпионата высоких технологий 2026 года. В их числе: ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», АО «ГК Нацпроектстрой», ПАО «Яковлев», ГК «Тихие крылья», ООО «ВСМ-Сервис», завод «Москвич» и др. Работодатели предоставляют наиболее успешным участникам чемпионата стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Источник: ИРПО

Инновационные компетенции Чемпионата высоких технологий были разработаны совместно с Министерством транспорта РФ. Они направлены на развитие транспортной отрасли и отвечают задачам реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Эффективная транспортная система», «Инфраструктура для жизни».

Первый заместитель Министра транспорта России Константин Пашков заявил, что площадка чемпионата стала уникальной возможностью продемонстрировать знания и навыки, мастерство и умение работать в команде.

Источник: ИРПО

«Впервые чемпионат полностью посвящен транспортной отрасли. Расширилась география участников. Приехали конкурсанты из 30 стран. 20 инновационных компетенций, по которым проходили соревнования, охватывают весь спектр современных транспортных специальностей, отражают потребности цифровой экономики и высокотехнологичного производства. Это еще раз доказывает, насколько сегодня связаны высокие технологии и развитие транспортного комплекса», – подчеркнул Константин Пашков.

Источник: ИРПО

Участников финала Чемпионата высоких технологий приветствовал губернатор Новгородской области Александр Дронов.

«Сегодня, когда наша страна выходит на новый уровень технологического развития, особенно важно готовить современные кадры. Чемпионат высоких технологий доказал, что такие люди у нас есть – это вы! В этот раз соревнование было посвящено транспортной отрасли. А значит, именно вы будете развивать дороги, мосты, морские и космические проекты, строить будущее России. Вы – наша гордость! Пусть чемпионат станет для вас началом успешного пути в жизни!» – сказал Александр Дронов.

Победители и призеры финала Чемпионата высоких технологий, а также их наставники получат премии, установленные Правительством РФ, в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч – за второе место и 100 тысяч – за третье.

Источник: ИРПО

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Оно направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Организатор – Минпросвещения России, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».