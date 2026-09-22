В Сибири нашли останки таинственного единорога: он был размером со слона

Теперь уникальный артефакт торжественно передан в фонды Томского государственного университета, в котором функционирует палеонтологический музей. Фото: пресс-служба ТГУ

Это кажется мистикой или сказкой: в Западной Сибири обнаружили почти полный скелет… единорога. Но ничего мифического нет, чистая наука: «единорогом» ученые между собой называют вымершего сибирского носорога. Он был размером со слона. Разве в России водились носороги, еще и такие больше? Да! Об открытии сообщает Томский государственный университет, научная публикация в одном из ведущих журналов – готовится

ВРЕМЯ ГИГАНТОВ

Потрясающую находку сделали местные жители на самом юге Западной Сибири, недалеко от деревни Кирилловка (это Северный Казахстан). Они наткнулись на груду костей, которые лежали всего на четырех квадратных метрах. Оказалось, все принадлежат одной особи: коренной зуб, шейные, грудные и хвостовые позвонки, ребра, части таза, кости ног.

Палеонтологи тут же поняли, что кости принадлежат существу по имени эласмотерий: так называют очень большого носорога, который обитал в этих краях примерно 350 тысяч лет назад.

Это было действительно очень крупное животное: самый большой носорог, когда-либо и где-либо живший за последние миллионы лет. Шутка ли, размером с индийского слона! И никогда ученым не попадался более-менее целый скелет, только отдельные косточки, по которым и пытались реконструировать облик.

То было интересное время: потепления быстро сменялись похолоданиями. Здесь, около деревни Кирилловка, было мелководье, очевидно, берег большого озера. Вероятно, эласмотерий вместе с носорогом другого вида, шерстистым, и лошадью (их останки нашли тут же) друг за другом провалились в замаскированную водой яму. Дело было осенью. Поскольку вскоре наступила зима, тело не подвергалось разложению, и скелет на расползся. Затем, весной, в половодье его быстро занесло илом и глиной. В таком виде все до нас и дошло. Хищники полакомиться не успели – еще одна удача.

Теперь уникальный артефакт торжественно передан в фонды Томского государственного университета, в котором функционирует палеонтологический музей.

Фото: пресс-служба ТГУ

ОДНОЙ ТАЙНОЙ МЕНЬШЕ

Скелет уже изучен: особи было около 20 лет (взрослая), и это самка. И вот тут важный нюанс: несмотря на то, что сибирские «единороги» изучаются более двухсот лет, исследователи достоверно не знали, чем именно самцы отличаются от самок. Оказалось, у самок кости в целом были изящнее (как говорят ученые, грацильнее).

Самки, как и самцы, весили около трех тонн, а высота в холке превышала 2,5 метра – с таким встретиться страшно. Но в те времена встречаться с ними было (если говорить о людях) особенно некому: человек уже существовал, но сам напоминал скорее животное, обезьяну. И до тех краев еще не добрался.

Еще одна забавная деталь, она же нераскрытая тайна: мы до сих пор не понимаем, был ли у этого носорога… рог. «Посадочное место» для него на черепе есть. Но сам рог должен был состоять из кератина, рогового материала, а он в ископаемом виде не сохраняется. Тайна пока остается неразгаданной.

Несмотря на «страшный» вид, ископаемый носорог был вегетарианцем и ни на кого не нападал. Он ел траву, и тут вопрос, как. Ведь его толстая шея не позволяла морде доставать земли, и подрывать корни, подобно кабану, он не мог. Стало быть, на его долю доставалась только высоко растущая трава, «вершки». Летом, видимо, носорог жался к водоемам, и пережевывал верхушки высокой травы вроде осоки, а зимой уходил в степь, и там уж как повезет.

Крепкие ноги носорога позволяли ему преодолевать, не уставая, громадные дистанции. Зубы от грубой пищи сильно стачивались, зато росли всю жизнь. Так что он не погибал от голода, когда, в силу возраста, зубы стачивались под корень.

Думая о древних гигантах, мы в первую очередь вспоминает динозавров. Но палеонтологическая летопись переполнена не менее «чудовищными» животными, которые обитали в том числе в наших краях, в России (в том числе в Средней полосе), или в Сибири, где сегодня крупнее медведя никого не найти. Возможно, динозавры просто более медийно раскручены, а это значит, что вполне можно сделать популярным и всенародно любимым и «сибирского единорога».