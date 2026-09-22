Балтика – важный пункт выхода. И здесь западники хотят сделать стоимость навигации очень большой Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Зеленский в наркотическом бреду «назначил» России очередной срок – новые «40 дней до разгрома». И в то же время во Франции спецслужбы сдвинули час X столкновения с русскими на 2027 год - вместо ранее обозначенного 2030 года. У них есть цели конкретные - в том числе, .. Калининградский анклав.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Андреем Клинцевичем, главою Центра изучения военных и политических конфликтов.

ХОТЯТ БЛОКИРОВАТЬ

- Так что - в следующем году придется воевать с Европой?

- Сказать, что сразу начнем воевать - нет. Мы видим их приготовления. Они хотят нас блокировать. Европейцы ставят все на разгром России. Их задача максимум - расчленить нас на отдельные государства.

- Но зачем?

- Доступ к бесплатным ресурсам. Но, как говорил Бен Ходжес, бывший командующий войсками НАТО в Европе, основная проблема - как потом делить русское ядерное оружие.

- Влажные фантазии...

- Но и в реальности они, действительно, планируют нам пакости. Они связанны с логистикой. Президент России в минувшую пятницу на коллегии ВПК об этом говорил. До этого прозвучали заявления с крейсера «Варяг» Тихоокеанского флота.

Владимир Зеленский в наркотическом бреду «назначил» России очередной срок – новые «40 дней до разгрома» Фото: REUTERS.

ЕВРОПА НЕ ИСПУГАЛАСЬ

- Но они прозвучали для Европы не достаточно конкретно для испуга?

- Может, им показалось, что эта угроза не слишком конкретна. Хотя это был очень серьезный намек. Как и доклад наших военных моряков: мы к блокированию готовы. Уже все спланировано. Определены все места.

- Речь о зеркальном захвате нами торговых судов недружественных стран?

- Ну да. У них их много по всему миру. Такое несложно сделать. Это первое.

- А второе?

- Президент указал: вы начали тренироваться захватывать наши суда на Балтике. Ну что же… Программа «Балтийский страж», учения по усилению острова Готланд, шведы и немцы высаживают морскую пехоту - идут попытки и тренировки реального захвата в массовом количестве гражданских судов, но они не учитывают последствия.

ДАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИКУ

- Хотят создать сильнейшее давление на нашу логистику?

- Да, особенно на Балтике. Там идет высокий процент вывоза нефти, нефтепродуктов, продукции сельского хозяйства.

- На фоне проблем на Черном море?

- Там судоходство становится эпизодическим. Оно сопряжено с рисками.

- Не все готовы туда входить?

- Там высокая стоимость морской страховки. И потому Балтика – важный пункт выхода. И здесь западники хотят сделать стоимость навигации очень большой.

- Но полностью остановить движение по морям невозможно?

- Это может закончиться тем, что мы начнем водить конвои под прикрытием наших военных кораблей. Это все сильно усложнит логистические процедуры. И сделает их дороже.

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ВОЙНЫ?

- Если вдруг, на рубеже 2027-2028 годов, в Европе сдуру предпримут то, что станет поводом для настоящего casus belli - как война с Европой может выглядеть?

- Если они будут блокировать Калининград, мы станем пробиваться к своим.

- И как развитие конфликта планируют сами европейцы?

- 2028 год им так видится - они ввели оперативную готовность сухопутной войны альянса с русскими. Все эти подновленные танки из консервации, польские парады восстановленной бронетехники, попытки размещения заокеанского ядерного оружия на Востоке Европы, и взаимоувязанные договоры о расширенном ядерном сдерживании.

Если они будут блокировать Калининград, мы станем пробиваться к своим Фото: Архив "КП".

- Но они и сейчас проводят ряд военных мероприятий на земле и в море?

- Ну да - минируют границы, ставят «зубы дракона», наматывают колючую проволоку на пограничные столбы. Мы видим это в Прибалтике. Готовятся их вооруженные силы, готовят мобилизационный резерв. Немцы в массовом порядке взрослых мужчин загоняют на медкомиссии. Заказывают миллионами комплекты формы.

- Это все - под мобилизационную армию?

- Да. Мы видим учения, которые направлены на логистическую блокаду Калининграда. И на последующий его захват. Об этом говорят европейские генералы. Об этом заявляет министр иностранных дел Польши. Европейская авиация и все остальное - это, в первую очередь, направлено против Калининграда. Но у нас есть очень действенные меры противодействия. Никому мало не покажется...