Будущим выпускникам не позавидуешь. Многие уже определились, какие ЕГЭ будут сдавать и активно готовятся. А тут такие перемены грядут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Минобрнауки подготовили проекты изменений в порядок приема и в перечень вступительных испытаний. Документы опубликованы для общественного обсуждения здесь и здесь. Если проекты утвердят, новшества вступят в силу с 1 марта 2027 года. Собрали главное.

Предметы без выбора

Проект, по сути, продолжает начатое в 2025-м году поэтапное усиление роли истории при поступлении на гуманитарные и общественно-политические специальности. В нынешнюю приемную кампанию история была предметом по выбору, теперь может стать единственным обязательным профильным предметом по 35 направлениям. В их числе конфликтология, государственное и муниципальное управление, социология, таможенное дело, юриспруденция, судебное дело, политология, реклама и связи с общественностью и пр.

Обществознание, география и другие предметы для большинства этих направлений вузы смогут учитывать, но заменить ими обязательную историю будет нельзя.

Физику сделают обязательной для направлений группы “Машиностроение”, включая мехатронику и робототехнику. Математику - для “Информационной безопасности”.

От 15 до 25 баллов за ЕГЭ

При поступлении на естественно-научные, инженерные и технические направления вуз сможет учитывать результат ЕГЭ, который не используется в конкретном конкурсе. Например, выпускник поступает по трем ЕГЭ (русский, математика профиль и физика), но еще сдавал информатику. За четвертый ЕГЭ вуз может накинуть допбаллы: 15 (если результат экзамена 60-74 балла), 20 (75-89) или даже 25 (90-100) баллов.

Это касается только математики, физики, химии, информатики и биологии. Бонус начисляется помимо баллов за другие индивидуальные достижения.

Новые индивидуальные достижения

Суммарно вузы за них будут давать не больше 10 баллов, как и сейчас. Но в перечень достижений добавили:

• медаль Совета Федерации “За проявленное мужество”;

• обучение по проекту “Код будущего”, если программа соответствует выбранному направлению;

• дополнительное образование в системе ДОСААФ, если оно соответствует профилю поступления.

В Минобрнауки подготовили проекты изменений в порядок приема и в перечень вступительных испытаний Фото: Ольга ЮШКОВА.

Олимпиадникам ограничат льготу

Речь о так называемых перечневых олимпиадах (по ВсОШ - без перемен). Сейчас вуз может предоставить победителям и призерам право БВИ (поступление без вступительных испытаний) или 100 баллов по профильному предмету. В проекте оба бонуса остаются только у победителей. Призерам - только округление результата ЕГЭ до 100 баллов. Учитывать будут только олимпиад за 10 и 11 классы либо только за 11 класс - как решит вуз.

Конкурс станет прозрачнее, а списки - понятнее

Сейчас вуз может объединить в один конкурс несколько специальностей или направлений подготовки внутри укрупненной группы. Из-за этого абитуриент до последнего не понимал, куда именно его зачислят. Проект эту схему отменяет. Конкурс теперь будет на конкретную специальность или направление целиком. Или же по одной или нескольким программам внутри одной специальности или одного направления.

Конкурс станет прозрачнее, а списки - понятнее Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Лимит в магистратуру

Абитуриент сможет одновременно участвовать в конкурсе по пяти направлениям, не больше (по аналогии с бакалавриатом). При подаче заявления потребуется подтвердить, что лимит не превышен.

Предоплата на платку

Для зачисления на платное во всех вузах хотят сделать обязательным условием заключение договора и оплату как минимум одного семестра. (Некоторые, впрочем, и в этом году требовали, родителям приходилось брать кредиты и заключать договоры даже в нескольких вузах одновременно, а после зачисления расторгать ненужные.)

Есть и другие новшества. До 15 апреля университеты должны будут опубликовать количество платных мест, после - никаких изменений. Если желающих окажется больше, зачисление проведут по ВПП (высшему проходному приоритету). Если мест хватает всем желающим, приоритеты учитывать не будут.

Отчислили - жди 5 лет

Лица, отчисленные в качестве дисциплинарного взыскания, не смогут повторно поступить в эту же образовательную организацию в течение пяти лет.

БДИ!

Что делать одиннадцатиклассникам сейчас?

Будущим выпускникам не позавидуешь. Многие уже определились, какие ЕГЭ будут сдавать и активно готовятся. Или пишут олимпиады, чтобы получить право БВИ. А тут такие перемены грядут. Или не грядут, ведь пока есть только проект. Но все равно тревожно, ведь неожиданные перемены в правилах приема случались и раньше. Что советуют эксперты по поступлению?

Прежде всего, "плясать” не от набора ЕГЭ (это называют ошибкой многих), а от стратегии поступления. То есть в сентябре желательно понимать, какие направления подходят под твои интересы и какие вузы. Посмотреть, что там изучают (может оказаться совсем “не то”) и какие ЕГЭ требуются. Изучить проходные баллы за последние три года (смотрите приказы о зачислении).

Также рекомендуют готовиться не к трем ЕГЭ, а к четырем. Это страховка на случай, если передумал или грянули новшества. Причем комбинация должна позволять поступать на максимум направлений. Например, русский + математика (профиль) + физика + информатика - сильный набор для технического и IT-трека. А математика плюсом к набору русский + химия + биология расширяет выбор за пределы медико-биологического трека.

Окончательную рихтовку стратегии проводят после 20 января, когда вузы опубликуют актуальные правила приема.

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