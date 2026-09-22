Кулеба нашел способ спасти Незалежную и захватить Европу: украинским беженцам надо возглавить западные страны

Экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Наконец-то над украинцами воссияло! Аж с души отлегло - дефицита газированного напитка Coca-Cola в Украине не будет: продовольственные супермаркеты заключили контракты на поставки напитка из Румынии. Осталось только организовать поставки гамбургеров и чизбургеров из польских МакДаков, и украинцы смогут вздохнуть с облегчением: «Жизнь-то налаживается!»

Вы думаете, что я шучу. А я вот ни на сколько не шучу, а говорю вполне серьезно. Поразительно, как на Украине от паники и попыток серьезных рассуждений люди моментально уходят в какие-то завиральные фантазии и начинают на ровном нулевом месте, что называется, уверять себя, что все наладится и непременно будет хорошо. Просто по той причине, что им этого хочется. Вот вам, к примеру, экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

Его, например, очень сильно озаботил проигрыш немецкой партии ХДС на региональных выборах в Германии, потому что это грозит в будущем переформатированием власти в Гер мании, а последствия этого для Украины могут стать совсем уж нерадостными.

- Теперь коалиция будет чрезвычайно осторожна в принятых решениях о том, сколько и на что тратить деньги, потому что любое неправильное решение будет моментально подпитывать избирателей «Альтернативы». Поэтому вот они будут на такой растяжке. Скажу честно, что если до недавнего времени я беспокоился больше за французскую политику и был убежден, что все-таки в Германии больше политической дисциплины, и они найдут в себе силы сдержать ходы «Альтернативы», то после последних двух недель я начинаю немного волноваться и за немецкую политику, - заявил Кулеба. - Я вижу, что пространство для маневра у тех, кто за нас в Германии, начинает очень стремительно сужаться. А напомню всем, кто вдруг забыл, что Германия на сегодня — это страна номер один в поддержке Украины. Теоретически еще можно пережить Францию, потерю Франции. Но если мы теряем Германию, то в вопросе материальной поддержки — деньги, оружие — мы остаемся только со скандинавами. Ну, там плюс голландцы, наверное, плюс Польша. Польша - исключительно в части оружия можно с ними о чем-то говорить, потому что денег они давать не будут. Это очень серьезно и создает давление на модель. То есть коалиция тех, кто будет поддерживать Украину, потеряет своего ключевого игрока.

Кулебу вдруг взволновала внутренняя политика Германии, в частности, успех партии "Альтернатива для Германии" Фото: REUTERS.

Согласитесь, весьма здравое рассуждение. Там много всяких «но» и «если», но в логике не откажешь. И какой выход из этой ситуации, если следовать логике? Нормальный человек предположит, например, что верным ходом было бы постараться побыстрее заключить мирное соглашение, чтобы спасти остатки страны. Ага – ЩАЗ! Не забывайте, мы имеем дело с Украиной и населяющими ее свидомитами (не путать с содомитами, хотя первые от вторых недалеко ушли).

Кулеба нашел свой рецепт спасения Незалежной! Надо нынешним украинским беженцам возглавить правительства европейских стран! Ни больше, ни меньше.

- Я всегда говорю украинцам, которые живут за границей: если вы решили там остаться, становитесь политической силой. Мой тезис такой: я хочу, чтобы, максимум, через 30 лет премьер-министром или президентом какой-то европейской страны стал выходец из Украины, человек с украинскими корнями, - заявил экс-министр иностранных дел, сформулировав новый рецепт спасения Украины. - Я ставлю, конечно, максимальную планку, но есть и другие должности: министры, председатели парламентов, мэры влиятельных городов, известные политики. Люди говорят: «Это нереально». А другие пишут: «Нам нравится идея, но мы не понимаем, как это сделать. Скажите, что конкретно надо делать».

Кулеба призывает украинцев взять власть в свои руки в Германии. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Стать главой европейской страны и спасти Украину! Что может быть проще? В общем, это прямо еще один готовый анекдот. На этот раз про сову, которая посоветовала мышам стать ежиками, чтобы обезопасить себя от котов. Правда, сова не рассказала, как конкретно этого достигнуть, но это по той причине, что она была стратегом, а не тактиком и мыслила стратегически. А Кулеба сумел дойти гораздо дальше совы.

- А вот в Берлине победила партия левых во главе с дочерью турецких мигрантов. Её родители приехали в Германию, а она выросла там. И вот самым вероятным мэром Берлина станет немка турецкого происхождения, - привел Дмитро конкретный пример и выдал свой рецепт. - Дорогие мои, что вам еще нужно? Если они могут, почему мы не можем? Главное — сосредоточиться, вложить себя и начать что-то делать.

Начать что-то делать. Потрясающий рецепт. А с другой стороны, это действительно что-то новое, ведь до сих пор украинцев приучали к мысли, что кто-то со стороны должен все сделать для них и за них. А тут вдруг предлагают самим.

Так ведь это – заниматься своей страной - можно было делать и без войны, и без бегства… И даже без государственных переворотов. Как ни странно.