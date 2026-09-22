Группировка войск «Центр» замкнула окружение Добропольского узла и пошла дальше, на Александровку. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военкор KP.RU Александр Коц, проехав от Донецка до Токмака, рассказывает о реальном положении на фронте и боевой обстановке в зоне СВО. И о том, в какие котлы загнала ВСУшников наша армия.

Окружение в Донбассе

Группировка войск «Центр» замкнула окружение Добропольского узла и пошла дальше, на Александровку. Об этом сообщает Минобороны. В мешке, по данным ведомства, части 4-й и 15-й бригад Нацгвардии и 425-й штурмовой полк «Скала». Блокированных перемалывают в городской застройке.

Раз сводка вышла официально, туман войны над картой можно немного развеять. Несколько дней подряд я работал с нашими беспилотчиками как раз на этом направлении. Окружение оперативное. Это значит, что мы полностью контролируем логистику противника, лишив его маршрутов снабжения. Сейчас главная дорога из города на запад под нашим полным огневым присмотром. Выезд на Святогоровку — тоже. Пехотной цепи вокруг города, конечно, нет, и в нынешней войне её при таких «котлах» не бывает. Сплошную стену по рубежу заменяют дроны, артиллерия и круглосуточные «глаза» разведки. Гарнизону ВСУ внутри от этого не легче. Снабжение обнулено, и каждая машина на выезде живёт ровно до первого дрона-камикадзе.

К Доброполью подбирались долго с двух сторон. Наши давно вгрызлись в южную промзону и сидели там, как заноза, которую противник не смог ни вытащить, ни залечить. Второй плацдарм — Анновка на севере, приросшая к городу частным сектором. Эти две точки опоры и решили дело.

Значение и ситуация в Доброполье

Почему за этот город бились так упорно. Доброполье — центр шахтёрской агломерации: терриконы, промзоны, подземные ходы, бетон, который так и напрашивается в опорник. Противник годами обживал этот каменный лабиринт. И через него же, в 30 километрах севернее нашего Красноармейска, идет трасса на Краматорск — по ней из Днепропетровской области кормили весь северный Донбасс.

После Константиновки наши уже подбираются к окраинам Дружковки и вычищают Алексеево-Дружковку. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельная строка — «Скала». 425-й полк Киев продвигал как элиту и медийную витрину, гонял по самым дырявым участкам в режиме пожарной команды. И вот пожарные сами оказались в горящем доме. О том же говорит и Нацгвардия в городских боях: армейской пехоты у противника не хватает, в строй ставят тех, кто есть.

После Константиновки наши уже подбираются к окраинам Дружковки и вычищают Алексеево-Дружковку. То есть пояс крепостей Дружковка — Краматорск — Славянск уже вскрыт с юга. Доброполье было его западной калиткой. С его падением снабжение агломерации остаётся на дорогах с севера, куда уже дотягиваются наши дроны. А Александровка — это крюк ещё дальше, на северо-запад, к Барвенково, в обход Славянска с тыла. Рискну предположить, что именно там противник будет спешно строить новую линию обороны.

Темп нашего наступления, думаю, упрётся не столько в противника, сколько в собственный подвоз и эвакуацию под дронами. Распутица набьёт цену каждому километру. И противник наверняка ударит по флангам вклинения — по этим контратакам и увидим, остались ли у Киева свободные резервы или уже скребут по дну. Время туманов только начинается. А они в этом сезоне воюют на нашей стороне.

Котел на Харьковщине

В Харьковской области «мешок», как и в Донбассе, держат дроны, артиллерия и опорники на выходах. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Тем временем в Харьков, поговаривают, приехал главком ВСУ Михаил Драпатый — обсуждать с командирами, как вытаскивать своих из окружения на северо-востоке области. Речь о котле между Волчанском и Великим Бурлуком. Замкнули его в первую неделю сентября, соединившись севернее Приколотного и перерубив горловину 15-километровым броском от Бакшеевки до Должанки. Внутри - больше 400 квадратных километров и без малого три десятка сёл. Чуть южнее, у Ольховатки, отдельно заперли ещё два батальона.

«Мешок», как и в Донбассе, держат дроны, артиллерия и опорники на выходах. Но держат крепко. Штаб 159-й бригады пытался выскочить ещё 31 августа на трёх броневиках — все три сгорели под «птичками» вместе с пассажирами. Потом были Нефёдовка, где прорывавшиеся на «Сенаторе» легли все вместе, две пешие группы у Чёрного вернулись обратно в окружение вдвое меньшим числом. В понедельник наши сорвали три попытки протолкнуть подкрепление из Великого Бурлука.

Снабжение внутрь все еще идёт - по воздуху, тяжёлыми гексакоптерами. Только этот воздушный мост — хрупкая соломинка: наши расчёты рубят ее круглосуточно. Взятие Польной и Новоалександровки закрывает ещё один коридор для их «птиц» и открывает подход к Приколотному с запада. Восточная часть котла уже расползлась на отдельные лоскуты, и по каждому работают авиация и артиллерия. С начала месяца окружённые потеряли, по сводкам, свыше 600 человек.

В Харьков, поговаривают, приехал главком ВСУ Михаил Драпатый — обсуждать с командирами, как вытаскивать своих из окружения на северо-востоке области. Фото: REUTERS.

Орехов: пробка вылетает

Дни выборов я провел в лесополосах Ореховского направления. Минобороны России подтверждает бои в центральных кварталах, группировка «Днепр» дерётся на северной и западной окраинах города. Стройной обороны внутри больше нет — есть очаги, которые добивают по одному. И это ровно то, что я увидел с воздуха.

Полсотни километров по Н-08 до Запорожья, всё снабжение западно-запорожского участка висело на Орехове. Пробку в этом узком горлышке расшатывали медленно, но методично. С юга, через Новоданиловку и Малую Токмачку. С севера, где Новопавловка и Новоандреевка закрыли въезд в город и вывели наших на саму трассу. Дорога на Запорожье теперь в буквальном смысле тир, рокада вдоль Верхней Терсы отрезана раньше, и подкрепления Киев гоняет полями между трассами. Мост между Ореховом и Преображенкой наша авиация обрушила, и единый район обороны развалился на две половины по берегам Конки. Остатки гарнизона стянулись в Преображенку — там идут встречные бои, противник пытается выбить наших из юго-восточной части села.

Здесь еще предстоит попотеть, но командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, позывной «Перун», уже бьет в тревожную рынду. Он ждёт, что российские пехотные группы этой зимой дойдут до самого Запорожья. Через инфильтрацию, плотную застройку вдоль побережья, направление Степногорска и обсохшее дно Каховского водохранилища. «Это будут пехотные группы, которые дойдут до Запорожья. Отдельные, но дойдут. Представьте, как это повлияет на наших партнёров», - предлагает пофантазировать командир полка с этого направления.

Группировка «Днепр» дерётся на северной и западной окраинах города Орехов. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Краснолиманский узел

Но в украинском информационном мейнстриме — сплошные перемоги. Вот дым над Москвой, вот фура горит на трассе «Новороссия», вот террорист и экстремист Билецкий наступает на Донбассе… Краснолиманское направление сейчас действительно, пожалуй, единственное, где мы временно перешли к обороне. Противник ставит задачу срезать наш выступ, обрезать логистику на Лиман и выйти на линию реки Жеребец, чтобы отбросить наши войска от города и вернуть себе рубеж Макеевка — Терны — Ямполовка — Заречное — Торское. Контратакует и давит большими силами по широкому фронту. Им надо продемонстрировать хоть какой-то успех у генеральной линии обороны.

Катастрофа? Нет. Война — это не только твое наступление. Контратаки — системное явление, и организовывать их противник умеет, доказывал не раз. Один Купянск вспомните. И что? Там инициатива снова возвращается к нам.

Прямо сейчас враг контратакует и на стыке Донецкой народной республики, и Днепропетровской области. На Константиновском направлении пытается просачиваться и инфильтровываться двойками-тройками. Взял на вооружение нашу тактику. На отдельных участках фронта бывает так, что мы от наступления переходим к обороне, — это нормальный элемент маневренной войны, а не признак обвала.

Смысл украинского контрудара здесь понятен: сорвать наш выход на Славянск, вынудить оттянуть силы с других направлений, где мы штурмуем сразу несколько городов, и отчитаться за «стратегический успех». Ради этого в дело брошены собранные и заранее подготовленные резервы — то есть тот самый оперативный ресурс, который противнику еще предстоит восполнять.

И вот здесь начинается вторая часть картины. Продвижение у них идет очень дорогой ценой: контратакующие батальоны несут большие потери, темп их продвижения не соответствует поставленным задачам, а российская авиация, артиллерия и дроны работают по накоплениям в Ставках, по маршрутам заброса и по логистике южнее Красного Лимана — в районах Донецкого, Щурово и Райгородка.

Поэтому задача на ближайшие недели формулируется довольно спокойно. Удержать логистический контур на Лиман. Остановить фланговые попытки ударов на Колодези и Терны. И заставить противника окончательно выжечь свои резервы там, где для нас цена обороны ниже, чем для него цена наступления. Именно это определит, чем закончится их сентябрьский контрудар.

А мы тем временем без громких фанфар и привязок к датам продолжаем идти вперед практически по всей линии фронта. Нам есть, чем похвастать и удивить противника, но мы, в отличие от него, не будем бежать впереди паровоза.

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