Отпуск или кошелек? Три четверти россиян предпочли бы получить дополнительные деньги и не уходить в отпуск

Стремление монетизировать отпуск, то есть превратить дни отдыха в официальные денежки давно будоражит умы трудящихся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стремление монетизировать отпуск, то есть превратить дни отдыха в официальные денежки давно будоражит умы трудящихся. Оказывается, потребность в отдыхе у наших людей не очень-то высока. Исследователи сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob выяснили, что 3 из 4 экономически активных россиян хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Результаты опубликованы на сайте компании. Год назад живущих по лозунгу «нам отпуск не нужен — нам деньги давай» было 66%.

Но помимо искренней любви к деньгам есть и другие причины равнодушия к отпуску. Например, если график составлен так, что отдыхать приходится в декабре или феврале. Конечно, если так, то лучше деньгами. Вот что говорили опрошенные: «У нас в компании в отпуск-то не вырвешься, все переносят да переносят, так пусть бы лучше деньгами компенсировали»; «Работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней».

Желание «взять деньгами» более присуще молодежи — среди респондентов до 34 лет за это высказались 82%. Активнее рвутся на трудовой фронт и те, кто получает от 100 тыс. до 150 тыс рублей в месяц. В этой категории за компенсацию высказались 81% отвечавших. А вот те, кто получают больше, уже не особо гонятся за деньгами: среди них только 69% предпочли бы деньги вместо отпуска.

- Сейчас законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска только при увольнении, - пояснил KP.RU член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич. - Но если накопилось более 28 дней, то по согласованию с работодателем работник может получить компенсацию за эти дополнительные дни. Например, накопилось 30 дней — за два дня можно получить компенсацию. Но если руководитель не согласится, то это не будет нарушением закона. Кроме того, не разрешается компенсировать отпуск деньгами на вредном производстве.

Кстати, существует распространенное заблуждение, что компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается при увольнении только за два или три года. Это не так. В Трудовом кодексе (часть 1 ст. 127 ТК РФ) нет никаких ограничений по сроку давности. Было и соответствующее письмо Минтруда: право на компенсацию сохраняется за весь период занятости.

В общем, закон стоит на страже здоровья. А что говорит медицина?

- Я тоже один из этих 75 процентов, которые предпочли бы получить компенсацию за отпуск деньгами, - рассмеялся в ответ на вопрос KP.RU профессор Мехман Мамедов, руководитель лаборатории оценки и коррекции сердечно-сосудистого риска Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ. - За три года у меня накопилось много дней неиспользованного отпуска, с большим удовольствием взял бы деньгами, но не дают. Хотя для здоровья это, конечно, вредно. И работоспособность снижается. По себе могу сказать — в этом году работал без перерыва и чувствую, что уже сложно. Если человек напряженно работает умственно или физически, он должен отдыхать. Даже если очень любишь свою работу и жить без нее не можешь. Смена обстановки позитивно влияет на организм и на качество работы в последующем. Оптимальная продолжительность отдыха — две недели.

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