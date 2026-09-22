Виталий Кличко сравнил цену жизни украинцев со стоимостью дерева. Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Давно не радовал публику своими афоризмами (мудрыми мыслями, выраженными в краткой форме) мэр Киева Виталий «златоуст», прозванный за свое красноречие Кличко. Но вот снова пришла пора выдать очередной после его знаменитого совета киевлянам «готовиться к земле». В Киеве жители одного из микрорайонов вышли на протесты против вырубки деревьев для строительства теплотрассы. И градоначальник украинской столицы не мог долго терпеть такое безобразие.

- Ни одна человеческая жизнь не стоит дерева, - изрек он, не выходя из состояния глубокой задумчивости. Наверное, хотел сказать нечто противоположное, но получилось, что получилось. Получилось по правде. Потому что дерево перед наступлением отопительного сезона в период будущей, как ее уже назвали «черной зимы», в частности, дрова, становятся реальной ценностью.

В последние дни тема подготовки к зиме на Украине обострилась до чрезвычайности. И, хотя новый (относительно) премьер-министр Украины Корецкий и заявил, что в этом году Украина готова к зиме и отопительному сезону даже лучше, чем в прошлом, независимые эксперты и даже провластные функционеры не устают его опровергать.

Так, по данным депутата Верховной рады Елены Шуляк (фракция «Слуга народа»), почти треть общин Украины может не выдержать даже суток блэкаута зимой. Она официально озвучила украинским СМИ, что, по результатам опроса общин, лишь 4% из них способны работать автономно более 72 часов. У 78% не хватает запасов топлива для генераторов и котельных, а у 34% нет точных данных о количестве уязвимых жителей, которым потребуется помощь.

А глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко не перестает бить в набат и открыто заявляет о полном крахе отечественной энергосистемы. По его словам, пережить грядущую «зиму судного дня», как он ее называет, Украина сможет только при сочетании двух необходимых условий - аномально теплой погоде и если сможет вымолить у России «энергетическое перемирие».

Причем, второе даже важнее, если принять его логику, что российская армия будет во время отопительного сезона методично выбивать энергетические и тепловые мощности Украины.

- Мы пришли к «зиме судного дня», как мы будем ее переживать? У нас есть несколько реперных точек, на которые мы должны все молиться: что зима будет теплая, и что будет энергетическое перемирие. Тогда мы эту зиму, теоретически сможем прожить, не все, понятно, будет очень сложно. Но нам эти два пункта обязательно нужны, - дал Попенко свой прогноз. - Прошлая зима, когда Киев, как и многие другие города, два месяца находился в просто ужасных условиях, нам покажется просто легкой прогулкой. Так как на эту зиму россияне уже определили четкую позицию – разрушить теплокоммунэнерго во всех крупных городах - Днепр, Одесса, Харьков. В Харькове нет ТЭЦ, она разрушена, в Сумах ТЭЦ разрушена. Но речь уже будет идти о Киеве, Львове, Днепре – городах-миллионниках.

При этом, если верить Попенко, а не верить ему нет никаких оснований, украинские власти, от региональных до центральной не сделали ничего, кроме попила денег, для подготовки страны к зиме.

- Все, что было запланировано — резервные источники питания, мобильные котельные — все это провалили. В Киеве, например, ничего не сделали, - выносит приговор властям Попенко. - Знаете, сколько котельных установили в Киеве с начала года? Ноль. Выделено было 1,2 миллиарда (гривен).

В таких условиях неудивительно, что в реальности «ни одна человеческая жизнь не будет стоить дерева». Виталий «златоуст» Кличко, сам того не желая, выдал очередной секрет Украины. К слову, зерно нового урожая, которое с Украины вывезти уже невозможно (там еще, если что, прошлогоднего урожая до конца не вывезено) направляют на производство из него топливных брикетов. Как оказалось, в таком виде оно стоит дороже, и сейчас это единственный способ для аграриев продать его с какой-то прибылью, а не ниже себестоимости.

Впрочем, для «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, живущего в соответствии с принципом «чем хуже народу, тем лучше режиму», нынешняя ситуация лишь, что называется, «в плюс». Он с радостью будет демонстрировать все «язвы» украинской жизни свои западным союзникам, еще и выворачивая их напоказ, словно уродливый нищий в публичном месте, чтобы выпросить у них больше денег и вооружений.

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