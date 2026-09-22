Дональд Трамп больше не хочет силой присоединять Гренландию к США. Фото: REUTERS.

Гренландцы, датчане, да и все европейцы, кажется, вздохнули с облегчением: Дональд Трамп больше не хочет силой присоединять Гренландию к США.

Сегодня на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке хозяин Белого дома намерен подписать с датским премьером Метте Фредериксен и гренландским - Йенсом Фредериком Нильсеном - соглашение, по которому Штаты «всего-навсего» расширят военное присутствие на острове.

Суть соглашения США и Дании по Гренландии

Окончательные параметры соглашения пока неизвестны. Но по данным Reuters, американцы планируют открыть в Гренландии две своих военных базы. Вернее, реанимировать объект Нарсарсуак на юге острова, где США уже содержали базу Bluie West One с 1941 по 1958 годы. После её закрытия население посёлка сократилось до нескольких десятков человек, взлётно-посадочную полосу передали Дании и превратили в гражданский аэропорт.

Второй объект — Местерсвиг на восточном побережье, там дислоцируется подразделение датских вооружённых сил «Сириус» — патрули на собачьих упряжках.

Соглашение, как ожидается, позволит Соединенным Штатам строить новые военные объекты без необходимости получать отдельное одобрение от Дании или Гренландии.

США построят две военные базы в Гренландии Фото: REUTERS.

ПОЛУЧАТ ЛИ США ПРАВО ВЕТО?

Трамп в своей соцсети 18 сентября анонсировал договорённость, назвав ее «бессрочным соглашением»: США получают «постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями» Америки в Гренландии.

Президент также заявил: отныне ни один оппонент Соединенных Штатов не сможет разместить на острове базы и реализовать «чувствительные инвестиции» в местную экономику.

Это, впрочем, подразумевалось и раньше, в Договоре об обороне Гренландии от 1951 года и более поздних поправках к нему. Но контролировала выполнение этих обязательств именно Дания. Теперь же, по версии из окружения Трампа, «право вето» перейдет к США.

Однако The New York Times отмечает: Дональд преувеличил степень новых американских полномочий. Два источника, близких к переговорам, подчеркнули: американские военные все же будут работать совместно с датскими и гренландскими коллегами, а не осуществлять контроль над ними.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен тоже описала сделку в совершенно иных терминах. По её словам, документ «признаёт суверенитет и территориальную целостность Королевства», а также «право гренландского народа на самоопределение». Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен уточнил: соглашение будет в такой форме, что ответственность за безопасность в Арктике не станет «только американской».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен описала сделку в совершенно иных терминах. Фото: REUTERS.

АННЕКСИИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

- Президент США долго давил на Данию и Гренландию, хотел присоединить ее. Это для него была действительно знаковая история, учитывая 250-летие американской независимости. Как видим, не получилось, - говорит американист Малек Дудаков. - Поэтому Трампу теперь приходится ограничиваться только усилением военного присутствия на острове.

У США есть эксклюзивное право разместить в Гренландии несколько военных баз и несколько тысяч солдат на постоянной основе. Сейчас там находятся лишь 300 солдат - американское присутствие резко сократилось после Холодной войны.

А сейчас остров важен для Соединенных Штатов, поскольку нужно где-то устанавливать свои радары, системы ПВО и ПРО в рамках проекта «Золотой купол» для защиты неба над Северной Америкой.

У Вашингтона началась торговая война с Канадой, которая объявила о нежелании участвовать в этом проекте. Поэтому надо срочно искать дополнительные места для баз. Поэтому я рассматриваю нынешнее соглашение как попытку Трампа сохранить лицо.

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