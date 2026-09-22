Дорогая моя курица, золотое мое яйцо: Почему так резко подорожало мясо птицы в России

За год «куры охлажденные и мороженые» подорожали на 16% с лишним Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С ценами так всегда. Они каждый год растут. Собственно, именно так устроена экономика. Инфляция – это вполне нормальный процесс. Но с одним нюансом – что она должна быть низкой. Время от времени некоторые товары или продукты дорожают ускоренными темпами.

К примеру, по последним данным Росстата, в лидеры выбилась курица. За год «куры охлажденные и мороженые» (так их именуют статистики) подорожали на 16% с лишним (см. графику). Индейка – более чем на 15%. Это примерно в два с половиной раза больше, чем общая инфляция за последние 12 месяцев.

Как считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), причин подорожания несколько. Во-первых, эффект низкой базы. То есть, в последние пару лет курятина практически не дорожала. И даже несмотря на нынешнее подорожание, остается самым доступным мясом. Во-вторых, рост издержек производителей. Тут и повышение налогов, и проблемы с топливом, и дефицит кадров, который вынуждает повышать зарплаты сотрудникам.

Правда, хорошая новость в том, что в будущем резкого подорожания мяса птицы ждать не стоит. В отличие от свинины или говядины, производство курятины и индейки гораздо более быстрое. К примеру, на выращивание одного бройлера уходит всего 40 – 45 дней. То есть, при наличии свободных мощностей увеличить производство можно довольно быстро. Как считают эксперты, нынешние более высокие цены уже приводят к росту предложения. Скоро оно сбалансируется со спросом. И стоимость мяса стабилизируется. А может быть, даже пойдет вниз.

Если не верите, во-первых, посмотрите, что произошло с ценами на сливочное масло (см. графику). А во-вторых, вспомните, как росла и падала цена на куриные яйца. Если в декабре 2023 года десяток продавался за 130 с лишним рублей. И это был рост примерно вдвое за год. А потом произошло падение - до 83 рублей к августу 2025 года. Сейчас десяток яиц, по данным Росстата, стоит около 113 рублей. То есть, даже спустя почти три года, цены на них не достигли исторического максимума.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

На курятину приходится 68% от всего охлажденного и замороженного мяса в натуральном выражении. То есть, два из трех килограммов съедаемого нами мяса – это курятина. Для сравнения, на долю индейки приходится всего 4,6%.

Что подорожало сильнее всего…

Продукт питания Динамика за год

Сахар-песок +20,16%

Куры охлажденные и мороженые +16,05%

Рыба мороженая неразделанная +13,75%

Яйца куриные +12,62%

Мясо и птица (в целом) +9,14%

Хлеб и хлебобулочные изделия +8,43%

Масло подсолнечное +4,89%

… а что даже подешевело

Масло сливочное -8,56%

Молоко и молочная продукция -0,32%

P.S. Общая инфляция по продуктам питания составила 4,63%, а в целом по всей корзине товаров, продуктов и услуг – 6,3%.

По данным Росстата с августа 2025 по август 2026 года.

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