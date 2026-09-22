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Звезды22 сентября 2026 22:00

Последняя кинозвезда сталинской эпохи: как Сергей Гурзо стал самым популярным артистом начала 50-х и потерял все за несколько лет

Исполняется 100 лет со дня рождения звезды «Молодой гвардии» Сергея Гурзо
Денис КОРСАКОВ
Исполняется 100 лет со дня рождения звезды «Молодой гвардии» Сергея Гурзо

Исполняется 100 лет со дня рождения звезды «Молодой гвардии» Сергея Гурзо

Фото: кадр из фильма.

Сергей Гурзо был одним из самых знаменитых артистов в истории советского кино. Другой вопрос, что длилась эта популярность... ну, лет десять, даже меньше. И названия большинства его фильмов ничего не говорят уже тем, кто родился в 70-е, не говоря уж о 80-х. Его судьба чем-то напоминает судьбу Петра Алейникова (с которым Гурзо часто сравнивали, в том числе по типажу) - обоих охраняли от толп поклонников с помощью конной милиции, обоим карьеру сгубил алкоголь, и оба умерли рано, Алейников - в 51, Гурзо - в 47.

До того, как юношей поступить во ВГИК, Сергей успел повоевать: на фронт он отправился добровольцем в 16 лет, в 1944-м получил тяжелое ранение под Польшей, долго лечился. В институт Гурзо приняли сразу, он оказался на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Ему было двадцать лет. Через два года благодаря роли Сергея Тюленина в «Молодой гвардии» его полюбила вся страна, а еще через год он получил Сталинскую премию первой степени (правда, не один, а вместе еще с шестью молодыми актерами).

К тому моменту он уже был женат, стал отцом близнецов Сергея и Натальи (оба тоже выберут актерскую профессию), и жизнь, надо думать, представлялась безоблачной. Вскоре вышли два больших хита: «В мирные дни» (про то, как подводники сражаются с иностранными шпионами) и «Смелые люди» (про подвиги работников конезавода на войне). Съемки «Смелых людей», по легенде, заказал лично Сталин, впечатленный просмотром какого-то американского вестерна - ему захотелось увидеть что-то похожее, но советское. Результат - первое место в прокате и еще одна Сталинская премия для актера. Потом - «Застава в горах» (там со шпионами сражались уже пограничники), - фильм, который легко можно смотреть и сегодня, благодаря отличному сценарию Николая Эрдмана и Михаила Вольпина, и снова бешеный успех...

Сергей Гурзо в фильме "Смелые люди"

Сергей Гурзо в фильме "Смелые люди"

Фото: кадр из фильма.

Тем временем Гурзо начал пить, и его друзья не могли понять - что его к этому подталкивало. Выдвигали версию, что с ним просто постоянно хотели выпить все поклонники подряд, - а он не мог отказаться. (Ирония судьбы: говорят, что его отец, невропатолог, лечил артистов МХАТа от запоев). Случались эксцессы; один из самых знаменитых - когда они как следует приняли с лучшим другом Николаем Рыбниковым, и им пришла в голову мысль, что необходимо срочно ехать в Ленинград. Они и уехали, забыв, что на следующий день у них спектакли. Вернулись три дня спустя, обнаружив, что в театре уже вывешены приказы об их увольнении. Рыбников как-то выпутался, его карьере это не сильно повредило, а вот Гурзо не смог.

Накануне его тридцатилетия в «Советской культуре» появилась заметка: «Недобрую славу оставил по себе киноактер С. Гурзо на Дальнем Востоке, где этим летом он совершал гастрольную поездку...» Репертуар состоял «из пошлых анекдотов, плоских острот и сомнительной достоверности историй «из жизни работников кино... От этих выступлений попахивает откровенной, ничем не прикрытой халтурой... Приезжая в новый город, нежданный гость норовит урвать как можно больше... С. Гурзо напрашивался на встречи со зрителем в кинотеатре «Уссури», но его не удовлетворили размеры вознаграждения, и он отправился в цирк... » Но главное - в Петропавловске «киноартист Сергей Гурзо устроил в гостинице «Восток» дебош. В пьяном виде он оскорбил администратора концертной бригады М. Бендерского и нанес ему рукояткой ножа удар по лицу... Хулиганские поступки С. Гурзо многочисленны.... Возмущенной общественности запомнились не столько его выступления на эстраде, сколько пьяные дебоши...»

Кадр из фильма «Застава в горах»

Кадр из фильма «Застава в горах»

В общем, репутация за несколько лет стала ужасной. Очень печальной стала история с фильмом «Дело было в Пенькове». Писатель Сергей Антонов сочинил сценарий специально под Гурзо, относя его на студию, настаивал, что именно он должен играть главную роль. И Гурзо об этом знал, очень активно готовился к съемкам.

Но, как недвусмысленно намекала его первая жена Надежда Самсонова уже в середине 90-х, в программе «Чтобы помнили», Вячеслав Тихонов, друг Гурзо, снимавшийся с ним в фильмах «Молодая гвардия» и «В мирные дни», отправился к режиссеру Станиславу Ростоцкому и убедил отдать роль не Сергею, а ему. Будто бы сказал про Гурзо: «Он не сыграет сейчас вам эту роль, он может вас подвести!» Правда это или нет, вопрос открытый (есть версия, что Ростоцкий увидел Тихонова в спектакле Театра киноактера «Обыкновенное чудо», где тот играл Медведя, и сам решил отдать ему роль, заявив: «Я сделаю из него советского Жерара Филипа!») Но, так или иначе, для Гурзо это был конец. Ему досталось еще несколько ролей, но «Дело было в Пенькове» могло реанимировать его карьеру, а те проходные фильмы, где он снимался, не смогли.

Сергей Гурзо и Вячеслав Тихонов в фильме «В мирные дни»

Сергей Гурзо и Вячеслав Тихонов в фильме «В мирные дни»

Фото: кадр из фильма.

В последний раз Гурзо появился на экране в 1962-м, в короткометражке. Потом его уже никто не узнавал на улицах. В 1974-м его не сразу узнала Инна Макарова, однокурсница и партнерша по «Молодой гвардии»: вспоминала, как в Ленинграде вышла из машины, к ней подошел «какой-то полный человек»... Пришлось внимательно всматриваться, прежде чем воскликнуть: «Сережа!» «Но вот так мы и попрощались», добавляла Инна Владимировна: в том же 1974-м Сергей Гурзо умер после обширного инфаркта. И ни одна газета не сообщила о его смерти: многие потом десятилетиями думали, что идол их молодости все еще жив.