Последняя кинозвезда сталинской эпохи: как Сергей Гурзо стал самым популярным артистом начала 50-х и потерял все за несколько лет

Исполняется 100 лет со дня рождения звезды «Молодой гвардии» Сергея Гурзо Фото: кадр из фильма.

Сергей Гурзо был одним из самых знаменитых артистов в истории советского кино. Другой вопрос, что длилась эта популярность... ну, лет десять, даже меньше. И названия большинства его фильмов ничего не говорят уже тем, кто родился в 70-е, не говоря уж о 80-х. Его судьба чем-то напоминает судьбу Петра Алейникова (с которым Гурзо часто сравнивали, в том числе по типажу) - обоих охраняли от толп поклонников с помощью конной милиции, обоим карьеру сгубил алкоголь, и оба умерли рано, Алейников - в 51, Гурзо - в 47.

До того, как юношей поступить во ВГИК, Сергей успел повоевать: на фронт он отправился добровольцем в 16 лет, в 1944-м получил тяжелое ранение под Польшей, долго лечился. В институт Гурзо приняли сразу, он оказался на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Ему было двадцать лет. Через два года благодаря роли Сергея Тюленина в «Молодой гвардии» его полюбила вся страна, а еще через год он получил Сталинскую премию первой степени (правда, не один, а вместе еще с шестью молодыми актерами).

К тому моменту он уже был женат, стал отцом близнецов Сергея и Натальи (оба тоже выберут актерскую профессию), и жизнь, надо думать, представлялась безоблачной. Вскоре вышли два больших хита: «В мирные дни» (про то, как подводники сражаются с иностранными шпионами) и «Смелые люди» (про подвиги работников конезавода на войне). Съемки «Смелых людей», по легенде, заказал лично Сталин, впечатленный просмотром какого-то американского вестерна - ему захотелось увидеть что-то похожее, но советское. Результат - первое место в прокате и еще одна Сталинская премия для актера. Потом - «Застава в горах» (там со шпионами сражались уже пограничники), - фильм, который легко можно смотреть и сегодня, благодаря отличному сценарию Николая Эрдмана и Михаила Вольпина, и снова бешеный успех...

Сергей Гурзо в фильме "Смелые люди" Фото: кадр из фильма.

Тем временем Гурзо начал пить, и его друзья не могли понять - что его к этому подталкивало. Выдвигали версию, что с ним просто постоянно хотели выпить все поклонники подряд, - а он не мог отказаться. (Ирония судьбы: говорят, что его отец, невропатолог, лечил артистов МХАТа от запоев). Случались эксцессы; один из самых знаменитых - когда они как следует приняли с лучшим другом Николаем Рыбниковым, и им пришла в голову мысль, что необходимо срочно ехать в Ленинград. Они и уехали, забыв, что на следующий день у них спектакли. Вернулись три дня спустя, обнаружив, что в театре уже вывешены приказы об их увольнении. Рыбников как-то выпутался, его карьере это не сильно повредило, а вот Гурзо не смог.

Накануне его тридцатилетия в «Советской культуре» появилась заметка: «Недобрую славу оставил по себе киноактер С. Гурзо на Дальнем Востоке, где этим летом он совершал гастрольную поездку...» Репертуар состоял «из пошлых анекдотов, плоских острот и сомнительной достоверности историй «из жизни работников кино... От этих выступлений попахивает откровенной, ничем не прикрытой халтурой... Приезжая в новый город, нежданный гость норовит урвать как можно больше... С. Гурзо напрашивался на встречи со зрителем в кинотеатре «Уссури», но его не удовлетворили размеры вознаграждения, и он отправился в цирк... » Но главное - в Петропавловске «киноартист Сергей Гурзо устроил в гостинице «Восток» дебош. В пьяном виде он оскорбил администратора концертной бригады М. Бендерского и нанес ему рукояткой ножа удар по лицу... Хулиганские поступки С. Гурзо многочисленны.... Возмущенной общественности запомнились не столько его выступления на эстраде, сколько пьяные дебоши...»

Кадр из фильма «Застава в горах»

В общем, репутация за несколько лет стала ужасной. Очень печальной стала история с фильмом «Дело было в Пенькове». Писатель Сергей Антонов сочинил сценарий специально под Гурзо, относя его на студию, настаивал, что именно он должен играть главную роль. И Гурзо об этом знал, очень активно готовился к съемкам.

Но, как недвусмысленно намекала его первая жена Надежда Самсонова уже в середине 90-х, в программе «Чтобы помнили», Вячеслав Тихонов, друг Гурзо, снимавшийся с ним в фильмах «Молодая гвардия» и «В мирные дни», отправился к режиссеру Станиславу Ростоцкому и убедил отдать роль не Сергею, а ему. Будто бы сказал про Гурзо: «Он не сыграет сейчас вам эту роль, он может вас подвести!» Правда это или нет, вопрос открытый (есть версия, что Ростоцкий увидел Тихонова в спектакле Театра киноактера «Обыкновенное чудо», где тот играл Медведя, и сам решил отдать ему роль, заявив: «Я сделаю из него советского Жерара Филипа!») Но, так или иначе, для Гурзо это был конец. Ему досталось еще несколько ролей, но «Дело было в Пенькове» могло реанимировать его карьеру, а те проходные фильмы, где он снимался, не смогли.

Сергей Гурзо и Вячеслав Тихонов в фильме «В мирные дни» Фото: кадр из фильма.

В последний раз Гурзо появился на экране в 1962-м, в короткометражке. Потом его уже никто не узнавал на улицах. В 1974-м его не сразу узнала Инна Макарова, однокурсница и партнерша по «Молодой гвардии»: вспоминала, как в Ленинграде вышла из машины, к ней подошел «какой-то полный человек»... Пришлось внимательно всматриваться, прежде чем воскликнуть: «Сережа!» «Но вот так мы и попрощались», добавляла Инна Владимировна: в том же 1974-м Сергей Гурзо умер после обширного инфаркта. И ни одна газета не сообщила о его смерти: многие потом десятилетиями думали, что идол их молодости все еще жив.