Елена (справа) в августе отметила 45-летие. На празднике были Лиза (в центре) и Вика. Фото: соцсети

Ужасная трагедия произошла в семье Самигуллиных в Стерлитамаке - в пожаре, начавшемся в торгово-сервисном комплексе «Солнечный», погибли три сестры. Все они в момент начала ЧП просто находились на работе - в швейной мастерской старшей сестры Елены. У каждой из погибших остались дети. Одним из первых о происшествии узнал муж Елены - Василий. Он рассказал KP.RU, как все произошло.

ТРИ СЕСТРЫ ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ

День для 45-летней Елены Егоровой (в девичестве Самигуллиной) был самый обычный. Она, как и всегда, отправилась на работу - в свое ателье «Мастерица». Елена любила свое дело - все время экспериментировала над новыми фасонами платьев, не боялась браться за заказы любой сложности, а доверие каждого клиента высоко ценила. Вместе с ней работали и ее младшие сестры - 33-летняя Виктория и 29-летняя Елизавета. К слову, с младшей у Елены была похожая не только работа, но и дата рождения. Родные сестры родились с разницей всего в один день (и 16 лет) - Лиза 4 августа, а Елена 5 августа.

Елена держала ателье в "Солнечном". Фото: соцсети

- Я тоже был на работе в тот момент, когда позвонила Лена. Она успела сказать: «Мы горим!», после этого я сорвался и поехал к ней на работу. Звонил потом еще несколько раз, но трубку она больше не взяла, - рассказал KP.RU Василий, муж Елены. - Приехал туда, а там все полыхает. Набрал еще раз ее номер - не берет…

Для мужчины это был настоящий шок. В «Солнечный» его никто не пускал, из горящего здания эвакуировались люди, кто-то даже прыгал из окон. Кто мог - помогал. Пожарные в этот момент пытались потушить разбушевавшийся огонь, суматоха была страшная.

Пожар начался на 2 этаже. Именно там в тот момент находились сестры. Фото: МЧС Башкортостана

- Потом уже, минут через 40 - через час, я увидел, как из здания начали выносить тела. Первой вынесли младшую - Лизу, затем Вику, последней была моя жена… - дрожащим голосом сказал Василий.

У средней сестры Виктории остались дочка и сын. Фото: соцсети

У Елены и Василия остался 19-летний сын. У Виктории несовершеннолетние дочь и сын, а у Лизы маленький сын. В последнее время Виктория начала развивать свое дело - занялась наращиванием ресниц и волос.

Младшая Елизавета воспитывала сына. Фото: соцсети

ЗДАНИЕ ВСПЫХНУЛО ИЗ-ЗА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

На данный момент известно, что пожар начался в 13:26. Во время ЧП погибло четверо - трое сестер Самигуллиных и еще одна жительница Стерлитамака. Пять человек пострадали. Всего из здания эвакуировали 17 человек, в том числе 1 ребенка.

Ателье Елены находится на 2 этаже четырехэтажного здания. Судя по кадрам, опубликованным МЧС, эпицентр пожара пришелся именно на 2 этаж. Почти из всех окон на втором этаже валил черный дым.

Что стало причиной пожара - пока официально не сообщается. Но предварительно, в здании произошло короткое замыкание. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

При этом МЧС опровергло информацию о позднем приезде на пожар в ТЦ Стерлитамака.

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