Влад Соколовский: «Впервые мое сердце на месте»

Фото: личный архив Влада Соколовского

На этой неделе у Влада Соколовского сразу два важных события - собственный юбилей и концерты группы «БиС». Узнали у именинника о его мыслях и настроении.

«Распад группы был тяжелым»

- Сегодня вам 35 лет, из них 32 года вы уже на сцене, на эстраде. Как так вышло?

- Мои родители - люди творческие: папа был балетмейстером и постановщиком, мама - режиссером, а в прошлом артисткой цирка. Я рос за кулисами в двух мирах: эстрадном и цирковом, даже выступал в цирковых спектаклях. С ранних лет пел, танцевал и учился профессии, поэтому уже тогда знал, чем хочу заниматься. Мой дебют состоялся в три с половиной года в Кремле, затем были «Утренняя звезда», «Песня года» 1996-го и множество других проектов.

Конечно, я был глубоко интегрирован в работу родителей. Они видели, что у меня есть способности, и помогали их развивать. Я окончил школу классического танца, пять лет учился в студии «Тодес» и два года выступал в их профессиональном составе. Параллельно занимался вокалом. Когда я пришел на «Фабрику звезд» 12+, я был, пожалуй, одним из самых «сценически подкованных» участников. И хотя с точки зрения вокала мне тогда еще не хватало зрелости, на сцене я чувствовал себя абсолютно уверенно.

- 20 лет прошло после вашей «Фабрики звезд». 16 лет назад группа «БиС» (Бикбаев и Соколовский) распалась, а сегодня возвращается. Вы общались с Димой все эти годы?

- После закрытия группы мы были в долгой ссоре - собственно, поэтому проект и прекратил существование: мы с Димой разругались в пух и прах. Долгое время не общались. Около десяти лет назад произошло формальное примирение, но после этого мы существовали на расстоянии. Все изменилось в прошлом году: мы начали взаимодействовать, я стал ходить на премьеры в театр Димы (Бикбаев - худрук, режиссер «Покровка. Театр». - Авт.).

Однажды просто показал ему демозапись песни, и он загорелся. У нас появилось обоюдное желание попробовать - просто посмотреть, что из этого выйдет. В итоге это вызвало такой резонанс, который мы уже не смогли игнорировать. Распад группы был тяжелым не только для нас с Димой, но и для наших слушателей: это было неожиданно, резко и больно. Здорово, что сейчас, став старше, мы можем порадовать людей, подарить им веру в светлое и поделиться нашими новыми, зрелыми мыслями через творчество.

- На этой неделе концерты «БиС» в Москве и Петербурге. На сколько процентов концертная программа состоит из старых хитов и новых песен?

- Возвращение к совместному творчеству - важный шаг. Мы учимся принимать друг друга такими, какие мы есть, и превращаем наш опыт в красоту. Хочется показать людям, как важно закрывать старые гештальты, восстанавливать доверие и прощать - будь то в дружбе или в семье. Это правильный курс, и мы транслируем его через наш концерт. В программе много нового материала: песни «Еще не поздно», «Таня, не плачь» и трек «Два голоса», вышедший в этом месяце. Я настоял на том, чтобы в сет-лист вошли абсолютно все хиты группы «БиС». Даже если какие-то из них нам с Димой нравятся меньше, мы понимаем: для кого-то из зрителей любая из этих песен - любимая. Мы не имеем права их убирать, ведь главное - чтобы человек пришел и получил удовольствие.

«БиС» сегодня - Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский. Фото: личный архив Влада Соколовского

«Дети не любят формат допросов»

- Расскажите про вашего сына Дэвида. Чем он уже увлечен, в какие секции водите?

- В мой день рождения выходит клип на песню «Человечек», посвященную сыну Дэвиду, где он сыграл главную роль. Клип выдержан в эстетике начала 60-х годов: космос, ракета, Гагарин - мы проводили масштабные съемки в Музее космонавтики на ВДНХ. Дэвид сыграл в клипе главную роль. У сына потрясающий музыкальный слух - пожалуй, даже лучше, чем был у меня в его возрасте. Он тонко интонирует, легко переключается между тональностями, делает это интуитивно. Если я в детстве больше тяготел к танцам, то Дэвид - настоящий музыкант. Будем это развивать.

Сын ходит в садик, на плавание, скоро начнет тренироваться по смешанным единоборствам. Я сам с детства занимался боксом и знаю, как важна такая база для парня. Это нужно не для того, чтобы причинять вред, а для внутренней уверенности и умения избегать нелепых конфликтов. Мужской коллектив и правильные нагрузки формируют характер и психологическую устойчивость.

- Ваша бывшая жена Рита Дакота с новым мужем и вашей дочкой Мией уехала жить в США. Удается вам, несмотря на это, общаться с ребенком?

- К большому сожалению, сложилось так, что моя дочь живет в другой стране. Это не было моим решением или нашим общим выбором - обстоятельства сложились против нас. Для меня это болезненная тема. Я убежден, что ребенку, независимо от того, с кем он живет, важно иметь постоянный доступ к обоим родителям в офлайне. Но ситуация диктует свои правила. Из-за сложностей с документами я долго не мог вылетать к дочери, но сейчас активно занимаюсь этим вопросом, чтобы иметь возможность видеться хотя бы изредка.

Пока же наше общение ограничено онлайном. Мие тяжело даются телефонные разговоры - дети не любят формат «допросов» о том, как прошел день. Ей важно, чтобы с ней «тусили», погружались в ее интересы, играли. Именно в такие моменты она расслабляется, и нам становится по-настоящему кайфово вместе, как и всегда было. Последний раз мы виделись в июне, когда я специально летал к дочери. Каждая такая встреча - это настоящий квест, который нам подбрасывает судьба.

- Вы говорили, что вам повезло с женой Ангелиной. Какие составляющие вашего брака делают его крепким?

- Это абсолютная правда: впервые в жизни мое сердце на месте. Я спокоен и на сто процентов уверен в своем выборе. Каждый день я благодарю судьбу за то, что имею, - и это без преувеличения. Найти человека, с которым ты чувствуешь себя ментально комфортно и безопасно, - это бесценно. Так было не всегда. Это результат огромной внутренней работы - сначала каждого из нас по отдельности, а потом и совместной.

В первые годы у нас был настоящий «трэш»: гормональные коктейли и бесконечные эмоциональные качели. В какой-то момент мы оказались на развилке: либо разойтись, чтобы не мучить друг друга, либо пойти в глубокую трансформацию. Мы решили дать шанс нашей семье и не прогадали. Последние два года - это небо и земля по сравнению со всем, что было раньше. Не перестаем благодарить Бога и друг друга за то, что у нас хватило намерения расти. Здорово, что мы оба были к этому готовы. Сейчас я не вижу вокруг (ни в окружении, ни в медиа) примеров таких глубоких и гармоничных отношений. Мы очень бережем то, что построили, и стараемся усиливать это с каждым днем. Жена, если ты это читаешь: я тебя очень-очень люблю.

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