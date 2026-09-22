Россияне рассказали, что не нанимают мастеров, а самостоятельно делают дома ремонт

Многие россияне отмечают, что всегда самостоятельно делают ремонт в квартире и за городом, и ни к каким мастерам не обращаются. Фото: Анастасия Осипова.

В России наблюдается нехватка «рабочих рук». В стране резко выросла потребность в малярах, штукатурах и отделочниках. При этом многие россияне отмечают, что всегда самостоятельно делают ремонт в квартире и за городом, и ни к каким мастерам не обращаются. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 61% респондентов говорят, что всегда или почти всегда делают ремонт дома самостоятельно. Россияне отмечают, что для них проще самим переклеить обои, покрасить потолки, чем искать хорошую бригаду за умеренную оплату. Также участники опроса рассказали, что и с загородным ремонтом проблем у них обычно не бывает, они запросто справляются с любыми дачными проблемами, а если же они и вовсе живут за городом, то просто постепенно обновляют все по мере необходимости.

А вот 35% опрошенных россиян говорят, что чаще всего обращаются к профессионалам. Те и ремонт сделают по уму, и мебель тяжелую соберут и трубы перекрутят, пол уложат, да еще и красиво получится, как на картинке. Сами они бы с такой задачей никогда не справились, признаются респонденты. Некоторые добавили, что нанимают не только рабочих, но и дизайнеров, чтобы ремонт выглядел особенно эффектно. В конце концов, это не на год-два делает, так что экономить не стоит – уверены респонденты.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Кто-то отметил, что каждый раз по-разному решает проблему ремонта: то зовет мастеров, то просит помощи у родственников, порой что-то делает самостоятельно. Некоторые отметили, что им вообще не доводилось делать ремонт, всегда въезжали в готовое жилье и ничего не переделывали.

«Я дважды нанимала бригады, но не все нравилось, как-то даже выгнала мастеров. На третий раз затеяла все сама делать, тем более мужа на тот момент не было, решила, что и так справлюсь», - делится участница опроса.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 700 человек.