Дарья Пицик: Слово «дылда» необидное для меня - милое такое, родненькое

Фото: Личный архив Дарьи Пицик

Харизматичная и талантливая Дарья Пицик уже успела ярко заявить о себе, блеснув в сериалах «Дылды» 18+, «Макрон» 18+ и «Няня Оксана» 16+. Высокая и обаятельная, она стремится как можно неожиданнее и интереснее проявлять себя на экране. И в проекте «Трудный ребенок» покажет еще одну грань таланта. В этой комедии взросления актриса исполнила роль дочери криминального авторитета, которая взаимодействует с героями и пытается найти себя. В связи с чем «Телепрограмма» расспросила Дарью и про побочные явления подросткового возраста, и про прозвище «дылда», и про интересы, и про любовь, конечно.

«Я всегда была миротворцем»

- Дарья, что за образ вам достался в сериале «Трудный ребенок», не могли бы раскрыть?

- Вера - дочка главного бандита. Девушка, выросшая с золотой ложкой во рту. Слегка потерянная, потому что масштабный папа руководил жизнью и указывал, что делать, с кем быть, за кого выгодно идти замуж и так далее. И после того как осталась без его покровительства, она сама не знает, чего хочет. Конечно, приходится меняться. В течение развития сюжета Вера проживает эволюцию: начинает обнаруживать в себе интересные и неожиданные качества - понимает, что может выжить без отца, может помогать другим. А когда персонаж меняется, это здорово.

С Александром Лойе в «Трудном ребенке». Фото: Канал СТС

- Как оживляли героиню?

- У этого персонажа появляется некая характерность: у Веры есть накладки на зубы, брекеты, из-за чего она шепелявит, что дает дополнительную краску. Это помогло оживить образ: такой штрих сразу создает дистанцию между мной и героиней - как будто я надеваю некую маску. Так что от съемок получила истинное удовольствие! Обожаю Веру. И этот проект.

- Что было особенно запоминающимся, неординарным или трудным на съемках?

- Меня постоянно мочили!

- В переносном смысле, надеюсь?

- Нет! В прямом. Я постоянно плавала, ныряла, будучи в платье, забегала в воду, перемещалась на плоту, где стоял унитаз, и постоянно была мокрой. Каскадеры, отвечающие за работу с водой, довозили меня до точки - и сплавляли по реке. В общем, было весело. Кроме того, моя героиня по сюжету - суперрыболов, профессионально этим занимается, участвует в соревнованиях и берет призы, так что и с рыбой пришлось тоже взаимодействовать. Вообще животных всех видов очень люблю. И когда была сцена, как я вылавливала карпа, потом снимала его с крючка, потом снова его вылавливала (дубль), снова снимала, сердце буквально обливалось кровью - в итоге я не выдержала и зарыдала от жалости.

- Ужас. Неужели никто не прервал живодерство?!

- Мой партнер Илья Макаров решил поддержать меня в этой ситуации - и после очередного дубля взял и как будто случайно выронил карпа в реку. «Ой, извините», - говорит.

- Ну слава богу. А то один рассказ об этой ситуации леденит душу. Сериал посвящен непростым подросткам. А вас в детстве не считали трудным ребенком?

- Нет. Подростковый период прошел достаточно спокойно. Я всегда была миротворцем, дипломатом в семье, где все были очень вспыльчивыми и пылающими. Я же, наоборот, старалась наладить взаимодействие и сохранить мир. Однако скажу, что ничего особенного в «трудном взрослении» нет: подросток все же должен обязательно переживать этап взросления, ломки, отрицания, отстаивания границ, чтобы не пришлось делать этого всю оставшуюся жизнь. Очень важный этап в жизни каждого.

- В целом история воспитания или перевоспитания вам понятна? Можно ли вообще человека изменить? Или то, что в нем заложено ДНК, уже определяет будущее?

- Думаю, сложно изменить человека, если он этого не хочет. Особенно если этот человек уже в довольно осознанном возрасте. Изменения могут произойти только тогда, когда сам человек этого захочет. Когда возникнет внутренний импульс вырасти эмоционально или интеллектуально. Навязать это никто не сможет. Что касается детства, то, наверное, пока ребенок растет, можно попытаться соблюсти баланс: гены плюс воспитание. Все-таки родители показывают ребенку границы, что можно и что нельзя, как взаимодействовать с людьми, как вести себя в обществе - это и формирует нашу личность, а характер закладывается генами. Так что каждый человек сугубо индивидуален: есть же близнецы, совершенно одинаковые внешне и совершенно разные внутри. Почему? Гены, неизменная основа. Поверх которых уже и ложится воспитание.

«Скупой человек - не мой выбор»

- В сериале «Чисто московские убийства» 12+ вы сыграли душегубку. Хотели бы вернуться к этому амплуа в более развернутом виде и масштабном проекте? Например, в образе мужчины-киллера.

- Это была моя первая роль. И мне нравится кардинально перевоплощаться, да. Всегда очень жду проект, где выпадет совершенно неожиданная роль - антагонист, убийца и так далее. А перевоплотиться в мужчину, конечно, мечта. Любой актер хочет показать всю свою актерскую палитру. И я не исключение. Думаю, у меня довольно широкий спектр образов, которые могла бы воплотить. Например, недавно шел по ТВ сериал «Казанова» 18+, где героиня постоянно меняет образы, скрываясь от преследователей и обманывая людей. Такие проекты мне интересны.

В сериале «Дылды» Дарья сыграла роль Лели (слева). Фото: Кадр из фильма

- В преддверии выхода сериала «Дылды» вы в шутку называли себя «дылдой» и «длинной шпалой». Это конкурентное преимущество или минус при общении с противоположным полом? Мужчины млеют от вас - такой высокой?

- Это папа меня в детстве называл «дылдёха» с любовью. Поэтому для меня это теперь не обидное определение. Милое такое, родненькое. Что касается преимущества, то честно - не думала об этом. Да, ты выделяешься на общем фоне (рост актрисы - 180 см). На высоких девушек, разумеется, обращают внимание, но у всего есть и плюсы, и минусы. Когда подрабатывала моделью и ходила по подиуму, это было преимуществом. А в кино - не уверена. Я знаю точные примеры случаев, когда на роль меня не утвердили, потому что в ансамбле с партнером как раз таки выделялась ростом. А в «Дылды», наоборот, утвердили, потому что нужны были высокие спортсменки.

- Тогда конкретизируем. В настоящий момент ваше сердце занято? Если да, то насколько это серьезно?

- Вообще, не люблю о личной жизни. Скажу лишь, что на личном фронте у меня все хорошо. И это прекрасно!

- Чего вы никогда не потерпите в мужчине, который может быть рядом с вами? Может, низкого роста...

- Нет, низкий рост - это точно не ред флаг (смеется). Наверное, не могу представить рядом с собой злого человека. Того, кто обижает животных. Сразу нет! Скупой человек - тоже не мой выбор. И бабник, конечно, мимо. Все остальное - консенсус, общение и желание находить точки соприкосновения, чтобы быть вместе.

- А от какой черты собственного характера хотели бы избавиться навсегда? И почему.

- Я считаю, что каждая черта характера для чего-то нужна человеку и вовсе не случайна. Одна помогает двигаться вперед, другая оберегает, третья помогает строить отношения. И позитивные, и негативные черты есть у всех. Важно знать о своих теневых сторонах - и нечасто выставлять их на всеобщее обозрение. Но иногда бывает полезно и выпускать демонов - они могут пригодиться. Что бы я себе пожелала - это чуть меньше стараться контролировать все вокруг и иногда сбрасывать груз гиперответственности и дотошности. Это порой мешает. А порой нет. Так что важно держать все в балансе!

Немного отдыха между съемками. Фото: Личный архив Дарьи Пицик

- На какой стадии развития находится ваш музыкальный проект? И какие планы по нему есть?

- Пока, к сожалению, работаю без команды (у Дарьи была группа Planet Of Ra. - Авт.) - вместе с другом делаем аранжировки к песням, которые я пишу. Так что в ближайшем будущем, конечно, надеюсь на расширение команды. Хочется продолжать выпускать песни, выступать и много работать в студии: треки, музыка, сниппеты (видеоряд к композиции для продвижения в соцсетях). Сложно посвящать много времени этому, когда идут съемки. Поэтому как только заканчивается работа над очередным проектом, перехожу в музыкальный формат творчества. Так вот и маневрирую.

- А чему бы хотелось научиться или впервые начать заниматься - из неосвоенного?

- Танго! Да, начала танцевать, а потом забросила, потому что физически нет времени на этот увлекательный и трудоемкий процесс. Очень люблю и танго, и бальные танцы, и вог, и джаз-фанк хочется попробовать. А еще хотелось бы заняться акробатикой - научиться круто кувыркаться, крутить сальто, вот это все. Но для этого всего нужно очень много свободного времени. Пока такой роскоши нет, но желание точно остается!

СТС.

«Трудный ребенок» 16+

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