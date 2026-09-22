На поклонах после спектакля Александра Урсуляк Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Московском театре им.Пушкина прошла громкая премьера - «Опера нищих» (18+) в постановке режиссера Евгения Писарева.

В качестве пролога зрителей кратно вводят в исторический контекст. Именно на этой сцене впервые в СССР была поставлена «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта. Назывался спектакль режиссера Александра Таирова «Опера нищих», премьера состоялась 24 января 1930 года. Московский Камерный театр, чьим правопреемником стал Театра им.Пушкина, открыл Брехта советской публике. Эта предыстория. Новый спектакль Евгения Писарева оммаж, дань уважения легендарной постановке предшественников.

«Трехгрошовая опера» Брехта, несмотря на почти вековой возраст, остается пугающе актуальной. Остросовременной и по форме, и по содержанию. Тут и любовные коллизии, ревность и предательство, чувства и поступки, присущие людям во все времена.

В сюжете речь идет о сотрудничестве преступного мира с полицией, о продажности «правоохранительных органов», об обществе, пораженном тотальным цинизмом, где шеф полиции и главный бандит города – лучшие друзья. Режиссеру не нужно ничего придумывать, а зрителю не нужно напрягать мозги и расшифровывать режиссерские аллюзии. Всё предельно ясно и узнаваемо.

Художник Зиновий Марголин построил по периметру сцены кирпичную крепость в стиле «старой доброй Англии», которая являет собой то артель «нищета и доброта», где её хозяин Пичем выдает сборщикам подаяния «инвентарь» по их специализации - костыли и протезы; то старую конюшню, где Мэкки-нож и его подручные гуляют на его свадьбе с Полли Пичем; то тюремные стены, возможно, Тауэра.

В «лондонских трущобах» обитает специфический контингент: нищие, проститутки, воры и скупщики краденого, словом, сброд, кстати, именно так первоначально назвалась пьеса Брехта. Ольга Шаишмелашвили (художник по костюмам) обрядила действующие лица в соответствующие их профессии наряды, а автор сценической версии Сергей Плотов сочинил остроумные диалоги.

Даже в маргинальной среде есть свои рок-звезды. В «Трехгрошовой опере» это Мэкхит, по кличке Мэкки-нож, красавец бандит с манерами джентльмена. Свои черные дела он совершает в белых перчатках. Перед его обаянием не устоит ни одна девица.

Не устояла и Полли Пичем, дочь главаря шайки нищих. И тайно вышла за Мэкки замуж. Вот рОстиш, рОстишь дочь… И когда она стоит как дорогая яхта, она с гордостью несет себя на помойку, в хлев, - примерно так реагируют родители Полли на её брак. И придумывают, как вернуть блудную дочь в отчий дом, а заодно наказать Мэкки. Впрочем, пересказывать сюжет из мировой классики – дело неблагодарное, всё равно лучше Брехта не расскажешь.

Максим Матвеев сыграл в новом спектакле Театра Пушкина «Опера нищих» бандита по кличке Мэкки-нож. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Евгений Писарев назначил Максима Матвеева на Мэкки-ножа, одну из самых заманчивых мужских ролей мирового репертуара. Надо отдать должное этому актеру, он очень старается походить на циничного и расчетливого душегуба из лондонского Сохо. И ещё петь зонги. Звезда Театра Пушкина Александра Урсуляк обворожительно играет предавшую Мэкки подругу, проститутку Дженни-Малины.

То, что Александра Урсуляк поющая актриса не новость. У неё есть свой спектакль-концерт. Но кто бы подумал, что актер с таким героическим именем как Александр Матросов (в кино он часто играет братков и уголовных авторитетов) замечательно поет. В зонг-опере Брехта и композитора Курта Вайля текст и нотная партитура имеют равное значение. «Опера нищих» - музыкальный спектакль.

Какая голосистая в роли Полли Пичем Елизавета Кононова! На мой вкус прекраснее всех в этом спектакле Анастасия Лебедева (Селия Пичем, мать Полли). Широкому зрителю эта актриса не так известна, как Максим Матвеев и Александра Урсуляк, но театралы знают, что Лебедева на сцене – настоящий бриллиант. Ради её дуэта с Александром Матросовым (он великолепен) стоит идти на «Оперу нищих» в Пушкинский театр. Это не артисты в роли Джонатана и Селии Пичем, а самые настоящие главарь шайки нищих и его пропойца-жена вышли на сцену. Они и смешные, и очень опасные, и коварные люди. И как все поют, и соло, и дуэтом, и в ансамбле! В спектакле живая музыка и прекрасный оркестр.

Евгений Писарев утверждает, что постановка «Трехгрошовой оперы» - его мечта, он к ней давно готовился, не пропускал ни одной премьеры, где бы она ни шла. Накопленные впечатления и собственные мысли он вложил в свой спектакль. И предложил зрителям, как и в зонг-опере Брехта-Вайля варианты финала. В первом Мэкки-нож заканчивает жизнь на виселице. Во втором - в последний момент он прощён в честь коронации королевы. С виселицы его снимают, живого и почти невредимого. Что должно вселить надежду каждому зрителю. Даже перед лицом полного краха.

После первых показов «Оперы нищих» стало понятно: на столичных подмостках наконец случилось большое событие. Спектакль Писарева уже посмотрели и критики и журналисты, и худруки и режиссеры московских театров.

В зрительном зале мы заметили Олега Меньшикова, Константина Хабенского, Владимира Урина, Михаила Швыдкого, Игоря Костолевского… Посмотрели «Оперу нищих» и «простые» зрители, кому посчастливилось купить билет. До декабря билеты распроданы (хотя и недешевы: 3000 - 40 000 рублей).

Что ещё можно сказать? Евгений Писарев и вверенный ему коллектив Театра Пушкина доказали: зрители бегут в театр не только ради хайпа. Можно сделать классный, аншлаговый спектакль, не привлекая ни звезду мирового балета (хотя Николай Цискаридзе и на драматической сцене хорош), ни оборачивая в фольгу номинанта на премию «Оскар» в роли Гамлета.