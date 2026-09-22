Стартовали съемки сериала «Большая семейка». Фото: Окко

Автор популярного косплейного цикла про Таню Гроттер (а еще Мефодия Буслаева), плодовитый писатель Дмитрий Емец переживает вторую творческую молодость. Мало того, что он решил выпустить продолжение своего самого известного литературного цикла — в сентябре текущего года вышел приквел под названием «За 1000 лет до Тани Гроттер. Сага о Школе вождей», так еще и права на экранизацию у писателя покупают раз за разом. И более того — начинают съемки по купленным произведениям.

Фото: Окко

Так, в августе текущего года вышел семейный детектив «Легенда о золоте скифов» по мотивам одноименного романа Емца. А теперь стартовали съемки сериала «Большая семейка» — это еще одна экранизация произведения автора, в которую позвали множество звездных артистов. И кучу детей.

Фото: Окко

Съемки стартовали в Крыму и Краснодарском крае — солнечных местах, куда на карикатурно перегруженном чемоданами внедорожнике и перебирается, согласно сюжету, многодетная семья главных героев. Они (Марина Александрова, Егор Корешков, Ева Смирнова, Ева Симачева, Антонина Бойко и другие — детей в проекте всего шесть!) решают променять душную московскую коробку на прекрасный дом в роскошных крымских пейзажах. Тут и начинается самое интересное.

Фото: Окко

Семья Гавриловых сильно-сильно многодетная, поэтому интеграция и приключения в новых местах становятся движущей силой сюжета, адаптировать который помогал сильно многодетный Дмитрий Емец, отец семерых отпрысков. Литературной основой проекта стал цикл книг автора «Моя большая семья». В серию вошли пять произведений: «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный Ктототам», «Золото скифов» и «Похищение Пуха» .

Особенный цимес в том, что помимо шести детей в семье живет целый контактный зоопарк: голуби, красноухая черепашка, ручные крысы, три собаки и кошка.

Фото: Окко

На свежих кадрах со съемочной площадки видно, что к перечисленным выше артистам присоединились Артем Ткаченко, Раиса Рязанова, Елена Подкаминская, Олег Савостюк и другие звезды.

Сериал «Большая семейка» появится на платформе Окко в следующем году.