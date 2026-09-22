Фото АНО «Диалог Регионы»

Более 4 тысяч волн DDoS-атак было организовано на сервисы ЦИК с 18 по 21 сентября. Это гораздо больше того, с чем система столкнулась на президентских выборах. Об этом рассказал член ЦИК России Павел Андреев на международном форуме «Диалог о фейках 4.0».

- Была применена распределенная нейросетевая DDoS-атака. То есть наши оппоненты пытались имитировать огромное количество моделей поведения реальных людей, — рассказал подробности сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Давление шло сразу по нескольким направлениям - помимо кибератак, члены избирательных комиссий столкнулись с прямыми угрозами, в том числе, в адрес их близких, родственникам сотрудников избиркомов рассылались сообщения с требованиями уговорить отказаться от работы на выборах.

При этом кампания сопровождалась атакой с дипфейками представителей власти, направленных на то, чтобы дестабилизировать обстановку, сообщалось о повышении цен на 70%, региональной мобилизации мужчина на СВО, чего в действительности не было. Были даже диверсии, например, на Дальнем Востоке преступники пытались перебить оптико-волоконный кабель.

Фото АНО «Диалог Регионы»

При этом за прозрачностью выборов следили наблюдатели Международной ассоциации фактчекингу Global Fact-checking Network (GFCN) из 16 стран.

Зампред общественного совета при Россотрудничестве, председатель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арег Агасарян заявил, что Запад переживает кризис своей модели и пытается навязать ее другим, в то время, как в России выборы проходят в первую очередь на основании национального права:

- На этих выборах работало большое число наблюдателей из недружественных стран. Им поступали сигналы о том, что местные власти в прямой и открытой форме требовали не ехать в Россию. Тем не менее они не изменили своего решения и остались верны договоренностям.

Всего на выборах в России работали более тысячи международных наблюдателей из более чем 130 стран мира.