Беззвучно открывал рот: бойкотирующие Трампа телеканалы лишили президента США голоса

Дональд торжественно перерезал ленточку, говорил «спасибо» строителям и произнес речь. Но зрители не разобрали ни слова - все заглушил шум двигателей вертолета Marine One. Фото: REUTERS.

Такого с президентами США еще не бывало, но при Трампе возможно все. Открывая новую вертолетную площадку у Белого дома, Дональд торжественно перерезал ленточку, говорил «спасибо» строителям и произнес речь. Но зрители не разобрали ни слова - все заглушил шум двигателей вертолета Marine One.

Если бы на площадке работали направленные микрофоны телеканалов, Трампа, конечно, публика бы услышала. Но бойкот, который объявили ему крупнейшие телевещатели (включая, казалось бы, дружественный Fox News), не оставил президенту шансов.

Кстати, по этой же причине американские репортеры вообще не сняли встречу Трампа с Макроном на полях СБ ООН - если бы не французские журналисты, то она бы так и канула в информационную тьму.

Трамп запретил журналистам появляться в Белом доме Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ ТРАМП ОБЪЯВИЛ БОЙКОТ ПРЕССЕ

В прошлую пятницу Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MS NOW а также издания Politico появляться в Белом доме. Решение американского лидера застало врасплох даже сотрудников его администрации. Дональд пояснил в соцсети: причина - в фейковых новостях, вымыслах и лжи, которые распространяют журналисты этих СМИ.

Уже в субботу их не пустили в Белый дом, пресс-карты изъяли. Последней каплей, после которой ярость президента излилась бурным потоком, стали сюжеты о том, что одна из его советниц Натали Харп работала в команде Трампа, не получив допуск к госсекретам. Эта самая Натали и подсунула Дональду подборку критических видео и статей о его деятельности.

Исключенные из белодомовского пула СМИ подали коллективный иск к президентской администрации: Белый дом, по мнению истцов, нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и прессы. Слушания могут начаться уже на этой неделе.

Пока окружной судья Тимоти Келли готовится к рассмотрению иска, CBS News, ABC News, CNN, Fox News и NBC News отказались освещать мероприятия с участием президента в Белом доме.

«Общественность живо заинтересована в получении точной и независимой информации о деятельности своего правительства, которое не должно запрещать СМИ выполнять свою работу лишь на том основании, что она не нравится», - говорится в совместном заявлении.

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ ДОНАЛЬДА С ТЕЛЕКАНАЛАМИ?

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в беседе с KP.RU назвал решение Трампа «неумелым и эмоциональным»: «Президент США, на мой взгляд, серьезно просчитался, ведь дошло до того, что он выглядит в некоторых СМИ довольно нелепо.

Борьба перед промежуточными выборами в Конгресс во многом идет за людей, которые до конца не определились. Таким шагом Трамп подталкивает их в сторону демократов».

Особо интересна позиция телеканала Fox News, который традиционно дружественно относился к Дональду. После скандала Fox внезапно прервал трансляцию выступления вице-президента Джей Ди Вэнса. Телеведущая пояснила: только если он сделает какое-то важное заявление, телеканал об этом сообщит.

Иван Пятибратов объясняет позицию Fow News так:

- Они понимают, что речь идет об ограничении базовых свобод, к которым привыкли журналисты в США.

Речь Трампа на заседании ООН телеканалы транслировали Фото: REUTERS.

К тому же Ассоциацию корреспондентов Белого дома возглавляет журналистка Fox Джеки Генрих. Она заявила, что «отказ от Белого дома» неугодной прессе может быть рано или поздно применен к любому СМИ.

Белый дом оперативно запустил на YouTube собственную круглосуточную трансляцию «Trump TV», где будут показывать все мероприятия с участием президента США. Осталось только прикупить хорошие микрофоны и нанять еще сотрудников.

Кстати, сегодняшнее выступление Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке тот же Fox News исправно транслировал со звуком, поскольку мероприятие не белодомовское.

Несмотря на остроту нынешнего противостояния, Пятибратов полагает, что оно не закончится длительным разрывом между Трампом и американскими медиа. У обеих сторон остаются причины для компромисса:

- Сейчас это выглядит как прикольный протест - показывать президента США без звука. Но все телеканалы борются за рейтинги. Если у них не будет контента, связанного с Трампом, они потеряют немало очков, - констатирует эксперт.

Вероятно, что конфликт станет временной перепалкой, которая рано или поздно разрешится, не исключено, что через суд.

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