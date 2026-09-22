Глава МИД Польши Радослав Сикорский Фото: REUTERS.

Европейские лидеры и высокопоставленные чиновники любят бахвалиться друг перед другом на тему о том, как они будут побеждать Россию. Зачем это России, они не говорят, наверное, не знают. Но готовятся дать жесткий отпор. То поляки возбуждаются на ровном месте, понимая, что не могут дать по зубам украинским бандеровцам, то, понимаешь, министр обороны Эстонии грозится расчленить Россию на большое количество маленьких государств, которые будут сравнимы с Эстонией. Конечно, после того, как она на них нападет. Сами они всячески уверяют, что первыми этого делать не собираются, но агрессора, дескать, ждет решительный и всесокрушающий удар.

Глава МИД Польши известный алкоголик Радослав Сикорский дней десять тому назад, после того как премьер-министр польского правительства Дональд Туск заявил, что Варшаву ждут в ближайшие 6-8 месяцев трудные времена, похвалился готовностью Польши к победе в войне против России и даже обозначил временные рамки такой кампании.

- Если Россия атакует и мы снимем перчатки, думаю, мы победим Россию довольно быстро. У нас ошеломляющее преимущество в воздухе. Если украинцы выбили половину российских НПЗ за 6 месяцев, мы бы добили остатки за 6 недель, - заявил главный польский дипломат. Который явно забыл, чем закончилась для Польши прошлая война с Германией, которую она сама в значительной степени подготовила – две недели позора и оккупация до освобождения Красной армией. Управились тогда даже меньше, чем за 6 недель.

Впрочем, все эти громкие заявления через некоторое время расставляет по местам сама жизнь. Буквально сегодня возле американской базы ПРО в Редзиково польские (или американские) военные обнаружили мирно летящий с непонятными целями неизвестный беспилотник. Реакция военных показательно образцова – вместо того, чтобы сбить дрон, приблизившийся к военному объекту стратегического значения, они позвонили в службу спасения и вызвали полицию.

А сам Сикорский теме временем похвалился, как он сам лично подготовился к грядущей войне с Россией.

- У меня есть запасы риса, есть ручной насос дома, есть запас варенья из польского... своего сада. Есть инструкции по безопасности, я также продумал, где находится убежище. Каждый должен также знать, как наложить турникет. Это даже в мирное время пригодится, - откровенно признался глава МИД Польши, который даже не понял (или забыл), насколько смешно смотрятся эти откровения в сравнении с его более ранними хвастливыми заявлениями.

Просто готовый рецепт от Сикорского о том, как победить Россию: летит дрон – звони в полицию, началась война – беги в подвал и открывай банку с вареньем. План, надежный, как швейцарские часы. А вот что делать с насосом, так и осталось неизвестно.

Эх, Радослав, только одну ошибку допустил – банка должна быть не с вареньем, а с соленьями. Это любая бабка в Киеве знает, чем лучше сбивать русские беспилотники. Да и в качестве закуси сгодится в том случае, если дрон так и не прилетит. Поскольку в то, что этот глава МИД Польши побежит в укрытие без бутылки польской «Старки», не поверит ни один поляк.