От защиты Родины к мирной профессии: Как российский бизнес трудоустраивает ветеранов боевых действий

Возможность найти работу по душе – важная часть реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО. Возвращаясь домой после демобилизации, бойцы вливаются в мирную жизнь и осваивают новые специальности. Помощь ветеранам в трудоустройстве - одна из главных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Ключевую роль в ее решении играет социально ответственный бизнес.

Крупнейшие предприятия России поддерживают военнослужащих, помогают им получить работу и освоиться на новом месте. Один из таких работодателей – компания «Напитки Вместе» (АБ ИнБев Эфес), последовательно реализующая программу трудоустройства и профессиональной адаптации ветеранов боевых действий. Ее заводы, выпускающие пиво и безалкогольные напитки, расположены в 11 регионах России, и на них уже работают 22 ветерана.

Компания на постоянной основе сотрудничает с Государственным фондом «Защитники Отечества». Работодатель передает актуальные вакансии в региональные филиалы фонда и получает от них резюме ветеранов, обладающих необходимыми навыками.

Такое прямое взаимодействие уже доказало свою эффективность и адресный подход.

Стремясь трудоустроить как можно больше участников СВО, компания ввела целевые квоты для ветеранов сверх установленных законодательством. Всего на ее предприятиях предусмотрено 50 дополнительных рабочих мест. Резюме кандидатов из числа ветеранов рассматриваются в приоритетном порядке. Участникам СВО предлагают работу на производстве – например, водителями погрузчиков или операторами производственных линий и склада, а также вакансии в бизнес-сервисном центре: в офисе требуются специалисты по работе с транспортными документами, поддержке и анализу продаж, претензионной работе и сопровождению контрактов.

Устроившись на предприятие, ветераны спецоперации получают полное сопровождение. Для каждого нового сотрудника созданы адаптационные и обучающие программы, а освоиться на рабочем месте помогает наставник, которого закрепляют за новичком. Такая поддержка помогает ветеранам освоить новые специальности и уверенно интегрироваться в производственный процесс.

«Трудоустройство и адаптация ветеранов боевых действий - часть нашей системной кадровой политики. Для нас важно, чтобы каждый, кто защищал Родину, имел возможность вернуться к мирной жизни с чувством уверенности и востребованности.

Мы создаём реальные рабочие места, обеспечиваем обучение и поддержку на всех этапах - от первичной адаптации до профессионального роста», - рассказал директор по персоналу «Напитки Вместе» Алексей Мицик.

Кроме трудоустройства ветеранов компания активно поддерживает военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой, и помогает семьям участников СВО в регионах своего присутствия. Важной частью этой работы является сотрудничество с фондом «Народный фронт. Всё для Победы!». На закупку техники, вещей и строительных материалов для бойцов производитель уже перечислил 1 миллиард рублей.