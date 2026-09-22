Банкоматы научились проверять здоровье, а фельдшерский пункт уместился в чемодан: О чем Греф рассказал Путину

Глава «Сбера» Герман Греф рассказал Владимиру Путину, что банк делает для россиян. Фото: REUTERS.

Во вторник глава «Сбера» Герман Греф рассказал Владимиру Путину, что банк делает для россиян. Гость начал с отчета о рекордах: в этом году «Сбер» выплатил 850 миллиардов рублей дивидендов. Прибыль по итогам 2026 тоже ожидается наивысшая. В общем, с финансами все прекрасно. И банк готов работать на благо страны.

ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

- Мы приняли программу по реструктуризации помощи в Республике Крым и в Севастополе. Для людей, которые пострадали, и для предпринимателей - отсрочки от платежей, кредитные каникулы. Сложная ситуация, мы всячески помогаем устоять на ногах, - заявил Греф.

Кроме того, «Сбер», по просьбе власти, сохраняет все программы поддержки регионов: благотворительные, связанные с развитием городов, поддержка детдомов, образование.

РУССКИЙ ИИ

Большое внимание уделяется развитию IT: в 31 регионе открыта «Школа 21», где россиян бесплатно обучают программированию и работе с искусственным интеллектом. Развивается и свой ИИ «Сбера», GigaChat.

- За год, конечно, прошли просто колоссальные изменения, - говорил Греф. - ИИ перестал быть вопросно-ответной системой, стал агентной системой, уже может исполнять задачи. Очень быстро развивается всё, что связано с перемещением искусственного интеллекта в физический мир: это антропоморфные роботы, самоуправляемые механизмы и машины. Мы покажем в ноябре.

ТЕРМИНАЛ ЖИВОТВОРЯЩИЙ

Искусственный интеллект вообще становится одним из главных направлений работы «Сбера». Компания работает над использованием ИИ в медицине. Да с таким успехом, что новые банкоматы могут не только зарплату выдать, а еще и ваше здоровье проверить.

- В них инкорпорирована функция диагностики. Приложив пальцы и посмотрев на камеру в банкомате, можно определить изменения здоровья. Мы даём рекомендации, в случае если есть необходимость пройти обследование у врача. Эта технология получила распространение, - заявил председатель правления «Сбера».

БОЛЬНИЦА В ЧЕМОДАНЕ

Другой медпроект - «цифровой ФАП» (фельдшерско-акушерский пункт, - ред.) - получил широкое распространение в регионах.

- Как это работает? - заинтересовался Путин.

- Обычно ФАП - стационарная точка, где есть фельдшер и какой-то набор оборудования. Мы же сделали чемоданчик, он тяжеловатый, но внутри есть всё оборудование для диагностики: для кардиограммы, УЗИ, рентген. В общем, весь набор средней поликлиники в чемодане, - объяснил Греф.

Фельдшеру выдают электровелосипед, он едет к заболевшему. Результаты вместе с медиком анализирует ИИ (он, кстати, сдал экзамены на терапевта). Если случай сложный - обращаются онлайн за консультацией к врачу.

- А кто может воспользоваться этой услугой? Клиенты банка? - спросил президент.

- Это наш эксперимент в Ижевске, совместно с регионом, пользуются в основном жители деревень.

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