Общак итальянской мафии: в тайниках обычной квартиры нашли 3,2 млн евро и золотые слитки

Карабинеры нашли в тайнике итальянской мафии 3,2 млн евро Фото: социальные сети.

Рядовой, казалось бы, рейд карабинеров в городе Кайвано под Неаполем закончился совершенно неожиданным образом. Прибывшие по жалобе соседей на подозрительно частую смену жильцов одной недавно отремонтированной квартиры правоохранители сразу почуяли неладное. Им показалось странным, что в помещении находятся одни мужчины, в холодильнике отсутствуют продукты, а в ванной комнате — умывальне принадлежности.

Проверка документов у «жильцов» показала, что двое из них — члены одной из ячеек неаполитанской мафии, «Каморры». В странной квартире решили провести обыск и его результат оказался просто шокирующим. Выяснилось, что все апартаменты представляют собой один огромный тайник. Скрытые ниши, оборудованные электронными замками и выдвижными устройствами, были буквально везде: под плитками пола на кухне, под навесным потолком, в шкафах и даже в поддоне душевой кабины. Они были доверху забиты деньгами, золотыми слитками и дорогими часами.

Но самое главное скрывалось в одной из стен — там были замурованы 3,2 миллиона евро (почти 310 миллионов рублей) купюрами по 50 евро, упакованные в плотную полиэтиленовую пленку. На опубликованных телеканалом Rai1 кадрах видно: пачек было так много, что офицерам пришлось складывать деньги в пластиковые ведра. А чтобы добраться до «заначки» - разбивать стену кувалдами, поскольку задержанные наотрез отказались показывать, как работает хитрая система электронного доступа к спрятанному.

По версии следствия, в «золотой» квартире хранился общак одной из занятых торговлей запрещенными веществами группировок. А подставные жильцы посменно охраняли криминальную сокровищницу.