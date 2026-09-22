На открывшейся сегодня в Нью-Йорке 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил Дональд Трамп. Фото: REUTERS.

На открывшейся сегодня в Нью-Йорке 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил Дональд Трамп.

В прошлом году его присутствие в штаб-квартире всемирной организации сопровождалось чередой ЧП. Сломался эскалатор, на котором американский президент со свитой поднимался в зал, затем начались проблемы с телесуфлером на трибуне и в довершение на какое-то время вырубился звук. На этот раз все прошло гладко. Правда, Дональд беспардонно нарушил 15-минутный регламент выступления, проговорив свыше получаса. Но собственный рекорд годичной давности не побил - тогда он вещал 57 минут.

Вся речь Трампа по сути оказалось панегириком самому себе. «Я добился того, что Америка вернулась, - провозгласил оратор. - Мы сильны как никогда, сильнее всех и во всем! И весь мир с восхищением смотрит на Соединенные Штаты!» По словам американского лидера, за полтора года ему удалось решить проблемы с безработицей, бедностью, нелегальной миграцией, преступностью. Экономика расцвела и народ благоденствует. Правда, Дональд не объяснил, почему его рейтинг при этом скатился до 32% - самого низкого показателя за всю его политическую карьеру.

Вся речь Трампа по сути оказалось панегириком самому себе. Фото: REUTERS.

Основное внимание в речи было уделено международным проблемам. Но здесь делегаты Генассамблеи (а Трампа собрался послушать полный зал) не услышали практически ничего нового. Президент клеймил привычными словами «ужасный иранский режим», пригрозив: «Или они пойдут на сделку с нами, или я их уничтожу, отправлю в ад!». Попутно он заверил, что, вопреки ехидству недругов, у США еще осталось много всяких боеприпасов, а новые производятся в «громадных количествах».

Повторил Дональд свои хвалебные отчеты о «восьми войнах, которым только он один сумел положить конец». Президент сообщил, что политики забросали его благодарственными посланиями. Например, руководители Армении и Азербайджана назвали его миротворческие усилия «настоящим чудом». В этот момент камера показала членов армянской делегации, сидевших с грустными, если не сказать понурыми лицами.

Представители Кубы вообще покинули зал, когда Трамп назвал ее несостоявшимся государством, сказав, что с «диктаторским режимом там будет покончено, и тогда на острове воцарится свобода».

А вот России и конфликту на Украине в выступлении было посвящено всего несколько фраз. Хозяин Белого дома уведомил, что находится в тесном контакте с Москвой и Киевом и надеется добиться скорейшего мира. Упомянул и о подписанном им только что законе об «адских санкциях», выразившись так: «Я задействую его, если это будет необходимо».

Тут же Дональд еще раз нарушил регламент, запрещающий произносить поздравления в адрес кого-то с ооновской трибуны. «Я хочу поздравить первую леди Америки с тем, что она фантастически способствовала возвращению домой украинских детей! Она здесь, в зале. Где она, я не вижу ее», - обратился Трамп к своей супруге. Растроганная Мелания, сидевшая в рядах американской делегации, получила свою порцию аплодисментов.

Мелания Трамп на заседании в ООН Фото: REUTERS.

А под занавес выступления президент США вдруг обрушился на ООН, сказав, что сократил на 15% бюджет организации. Дескать, слишком разбухла в ней бюрократия, к тому же оттуда идут попытки навязать Штатам и остальному миру «левацкую повестку».

Единственной новацией, прозвучавшей из уст Трампа, стало неожиданное предложение переименовать Искусственный интеллект в Сверхинтеллект. Старое название президент посчитал неточным, поскольку оно принижает значимость этого достижения. Не надо бояться «восстания роботов», наоборот: эта технология осчастливит человечество, убеждал он. «Поэтому отныне не будет никакого «ИИ» (AI в английском варианте), а станет «СИ» (SI)», - заключил оратор.

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