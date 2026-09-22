Журналист «Комсомолки» стала победителем Национальной премии Fishcorr

Репортаж нашего спецкора Натальи Варсеговой о рыбалке на Дальнем Востоке вошел в число лучших материалов о рыбной отрасли. Фото: Пресс-служба АНО АПРП.

«На корюшку мы отправились ночью…», - так начинается репортаж нашего спецкора Натальи Варсеговой, которая проследила путь рыбы от моря до прилавки и нашла ответ на вопрос, почему же рыба стоит так дорого. Собственно, материал так и называется «Почему рыба такая дорогая?».

И вот во время IX Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий нашего журналиста отметили премией Fishcorr-2026, созданной Главрыбводом 7 лет назад по поддержке Росрыболовства. А вместе с ней и других авторов, которым не безразличны развитие рыбной отрасли, восстановление водных биоресурсов, экология и сотрудники рыбохозяйственного комплекса. В этом году на конкурс уже в третий раз поступило более 100 работ со всей страны - от Архангельска до Камчатки.

Конкурс охватывает всю современную медиакарту отрасли: федеральные и региональные редакции, телевидение, отраслевые издания, студенческие медиа и пресс-службы предприятий.

Среди представленных форматов - статьи, репортажи, документальные фильмы, фотографии, подкасты и комплексные коммуникационные проекты. Награды вручали заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев, руководители компаний и ведущих отраслевых СМИ.

Лауреаты получили авторские хрустальные статуэтки, изготовленные мастерами Гусь-Хрустального. Победителей также ждёт пресс-тур на рыбоводное предприятие Главрыбвода, а молодых авторов - возможность пройти стажировку в федеральных СМИ или пресс-службах предприятий отрасли.

ПОБЕДИТЕЛИ

- лучший материал в федеральных СМИ - Екатерина Волковицкая, «Аргументы и факты», статья «В зоне действия сети»; Александр Чуйков, газета «Аргументы недели», статья «Рыба - вторая нефть»;

- лучший репортаж - Ирина Мокрецова, телекомпания «МИР», сюжет «Осетровая ферма на Гатчине»;

- лучший документальный фильм - Виолетта Янчиленко, ГТРК «Калининград», фильм «Морской характер»;

- лучший материал в региональных СМИ - Александра Исмайлова, 63.RU, производственный репортаж о развитии аквакультуры на Волге;

- лучший материал в отраслевых СМИ - Анна Лим, Fishnews, материалы «Рыба плывёт навстречу рынку» и «Аквакультуре нужен новый импульс»;

- лучший материал об экологии и восстановлении водных биоресурсов - Наталья Варсегова, «Комсомольская правда», статья «Почему рыба стоит так дорого?»;

- лучший фотоматериал - Александр Полунин, портал «Судостроение», серия фотографий о новых российских судах;

- лучший пресс-релиз - Екатерина Гадельшина, Азово-Черноморский филиал Главрыбвода;

- FishCorr Junior - Татьяна Попова, студенческий медиацентр Северного (Арктического) федерального университета, медиапроект об отраслевых профессиях;

- лучший материал по популяризации рыбной отрасли - Дарья Дмитриева и Ольга Кузубова, «Деловой Петербург», статьи «Взяли за жабры» и «Махнули хвостом»;

- лучший коммуникационный проект - Дарья Лебедева, Обь-Иртышский филиал Главрыбвода, выставка «Сибирский осётр. Рождение легенды»;

- специальная награда за материал о кадровом потенциале отрасли - Наталья Баранова, Дальрыбвтуз, серия подкастов «Дальрыбвтуз в эфире».