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Звезды22 сентября 2026 16:44

Жену Петросяна Брухунову внесли в базу «Миротворца»: реакция Татьяны Брухуновой

Жена Петросяна Брухунова с иронией отреагировала на внесение в «Миротворец»
Евгения РУДИНА
Вслед за известным мужем Евгением Петросяном в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) попала и его молодая супруга Татьяна Брухунова.

Вслед за известным мужем Евгением Петросяном в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) попала и его молодая супруга Татьяна Брухунова.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вслед за известным мужем Евгением Петросяном в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) попала и его молодая супруга Татьяна Брухунова.

Личные данные блогерши внесли в базу сайта 22 сентября. Ее обвиняют в пропаганде, поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

При этом, сам Петросян попал в тот же список еще в 2017 году. Якобы Евгений Ваганович нарушил государственную границу Украины и являлся пособником России.

KP.RU связался с Татьяной Брухуновой, чтобы получить комментарий.

«Супер! Отличные новости. Спасибо, что сообщили», — сказала нам по телефону Татьяна.

Добавим, что ранее Брухунова в соцсетях пожаловалась, что ей не дали визу в Италию.

«Я должна была отправиться в компании прекрасных девушек на фэшн-уикенд в Милан. Но мне не дали визу. Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Впервые мне не дали визу. Без обоснований, без объяснений. Просто вернули чистый паспорт. Я, конечно, очень расстроилась», — поделилась с фолловерами Татьяна.

Добавим, что в Милане с 22 по 28 сентября проходит неделя женской моды, на которой мировые бренды демонстрируют новые коллекции сезона весна-лето 2027.