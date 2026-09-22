«Плач в жилетку» как услуга: Сколько денег берут за возможность выговориться и кому это помочь

В последнее время все большую популярность набирает платная услуга «нытинга». Человек платит найденному в Сети незнакомцу за возможность пожаловаться и не получить навязчивые советы. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

Кого из нас, бывало, не прижмет так, что очень нужно выговориться, пожаловаться на свою жизнь или попросту поныть? Чаще всего функцию «жилетки» приходится выполнять членам семьи и друзьям, но в последнее время все большую популярность набирает платная услуга «нытинга». Человек платит найденному в Сети незнакомцу за возможность пожаловаться и не получить навязчивые советы. Тот, в отличие от психолога, не предлагает никаких решений, он просто поддерживает разговор или выслушивает жалобы в переписке. Корреспондент «Комсомолки» решила испробовать услугу на себе.

РАЗГОВОР ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

Ценник на нытинг варьируется от 500 рублей за несколько минут телефонного разговора (или 30 минут онлайн-переписки) и может доходить до 5000 рублей за 30 минут чистого нытья и до 10000 рублей за полный час страдания. На различных досках объявлений таких предложений полно. Я решила быть экономной и заплатила 500 рублей за 15 минут телефонного разговора с «жилеткой» по имени Антон. Он честно признался, что он не психолог, но при этом разрешил мне говорить с ним о чем угодно. «Хотите жаловаться? Жалуйтесь! Хотите материться? Материтесь! Хотите кричать, обвинять судьбу, соседей, начальника или голубей за окном? Пожалуйста!» Он также гарантировал мне полную конфиденциальность и внимательное слушание без непрошенных советов. Собрав в кулак все свои жалобы на окружающую действительность, я направила их на Антона. Я говорила, но в ответ в основном слышала молчание.

- Алло? Вы меня слушаете? - то и дело недоверчиво спрашивала я.

Антон отвечал, что слушает. В этом, мол, и смысл - «полное молчаливое сопровождение нытья».

15 минут, которые, как я думала, пролетят быстро, мучительно тянулись. Уже в первые 5 минут мне совсем расхотелось жаловаться абы кому. Возникло ощущение какого-то абсурда, желание позвонить близкой подруге и обо всем этом рассказать.

Когда оплаченные 15 минут закончились, Антон спросил: «Продлевать будете?» Я ответила, что мой нытинг себя исчерпа, и попрощалась. Ни слова поддержки в ответ (ну хотя бы что-то банальное из серии «все будет хорошо!») в финале не прозвучало.

Услуга "нытинга" не бесплатная. За час разговоров по душам можно лишиться 2000 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тогда я решила воспользоваться услугами Алены. Женщина женщину наверняка поймет лучше! Но ситуация практически повторилась. Правда Алена еще постоянно что-то прихлебывала из чашки, пока меня слушала.

- У вас перекус? - уточнила я.

- Нет-нет, просто слушаю вас за чашкой чая! - ответила она, причем, по громкой связи. Алена одновременно с моим нытингом явно занималась еще своими личными делами, не сильно вникая в мои проблемы. Я даже не была уверена, действительно ли она меня слушала, ну разве что в пол-уха.

И только третья моя собеседница - Евгения - неожиданно проявила в разговоре со мной долю эмпатии. Она внимательно выслушала мое нытье, сказала слова поддержки и напомнила, что не нужно бояться обращаться к психологам. С ней мы проговорили целых 30 минут. Разговаривать было легко и приятно. На мой вопрос, часто ли к ней обращаются, Евгения заметила, что в последнее время желающих поделиться своими проблемами стало больше.

- Чаще всего пишут и звонят мужчины, в основном ради флирта и знакомства, поднимают разные сексуальные темы. Но я такие разговоры прерываю. Звонят и с реальными проблемами. А бывает, поступают звонки от каких-то неадекватных людей, как-то меня даже в секту зазывали, - призналась Евгения.

Итак, за час разговоров с тремя «жилетками», предоставляющими услуги нытинга, я лишилась 2000 рублей. И лишь одна слушательница из троих собеседников мне понравилась. А ведь деньги платишь вперед! Вернуть их не получится, формально ведь тебя действительно выслушали. Вот только в качестве услуги уверенным быть никак нельзя.

КАК Я САМА ПОРАБОТАЛА СЛУШАТЕЛЕМ

Дальше я решила сама поработать слушательницей и разместила объявление о такой услуге. Казалось бы, какой прекрасный легкий заработок! 15 минут разговора с незнакомцем и 500 рублей в кармане! Впрочем, о своем решении я уже через день пожалела и в ужасе удалила объявление. Заработок оказался вовсе не легким. Какой же шлак на меня посыпался!

Чаще всего с просьбой выслушать писали и звонили в вечерние часы. В основном это были житейские моменты - поссорилась с парнем/девушкой, измучили нравоучения родителей и т.д. Но несколько историй оказались на гране криминала и домашнего насилия. Правду мне рассказывали мои собеседники или нет, понять это было сложно, но в какой-то момент хотелось заплатить любые деньги лишь бы ничего этого не слышать. Однако отмотать назад было уже невозможно. Мой самый длинный разговор длился полтора часа. Я так устала от нытья, что сама прервала беседу со звонившим парнем, не взяв денег. Теперь я понимала девушку Алену, которая, слушая меня, прихлебывала чай. Если относиться к рассказам звонивших серьезно (а иначе у меня не получалось) и не иметь психологического образования, то это может оказаться весьма опасным для собственной психики, особенно, если вы восприимчивы.

Услуга "нытинга" - совсем не из легких. На тебя обрушиваются разговоры о чужих проблемах. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

ПСИХОЛОГИЯ «ЖИЛЕТКИ»

Имеет ли нытинг вообще смысл? Почему люди готовы платить за возможность выговориться? Об этом я решила спросить у профессиональных психологов.

- Одной из причин обращения к услугам профессионального слушателя может быть постоянно растущий уровень стресса. Даже с близкими друзьями или родственниками бывает тяжело обсуждать одну и ту же ситуацию многократно. Именно из-за высокой потребности выговориться, не рискуя при этом потерять отношения, и возникает спрос на нытинг. А вообще «плакаться в жилетку» — это не патология и не слабость, а один из способов эмоциональной регуляции, который человек выбирает осознанно или неосознанно, - рассказала KP.RU кандидат психологических наук, заведующая кафедрой «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова.

Эксперт отмечает, что иногда причина кроется в реакции окружения: человек может не получать поддержки, сталкиваться с негативными комментариями и в итоге начинает чувствовать, что лучше ему их не слушать.

- Если для человека очень значима оценка окружающих, он может переживать о том, как будет выглядеть в глазах родственников или друзей, что о нем подумают. В таком случае он ищет собеседника, который гарантированно его не осудит. Возможно и другое: человек сам фантазирует, что получит какую-то оценку. Иногда это просто когнитивное искажение — мы можем воспринимать ситуацию не так, как она есть на самом деле. Конечно, лучше такие когнитивные искажения прорабатывать с психологом, - проясняет Юлия Кочетова.

Нытинг, по ее словам, может быть полезен в том случае, если в моменте нужно срочно «вылить» эмоцию, чтобы снизить напряжение. А вот если нужно мнение или обратная связь, в таком случае лучше все-таки обратиться к профессиональному специалисту: психологу или психотерапевту.

По словам психолога Ирины Коржаевой, нытинг - это быстрый и дешевый сброс стресса, но на этом его польза заканчивается.

- Самый большой риск – это недооцененность опасности общения с малознакомым или незнакомым вовсе человеком, с неизвестной социальной ответственностью и моральными качествами, которому нужны деньги. Он может оказаться кем-угодно в какой-угодно момент, вплоть до мошенника, увидевшего выгоду, и извращенца – маньяка в поисках своей жертвы. Да, это крайние случаи, но исключать этого полностью нельзя, - поясняет Ирина Коржаева.

По ее словам, нытинг может принести краткосрочное облегчение. Но, в целом, это явление опасное, ложно-привлекательное своей простотой. Оно ведет к социальной деградации, дистанциированию и еще большему одиночеству, - считает Ирина Коржаева.

Эксперт отмечает: важно понимать принципиальную разницу между коммерческим слушателем и специалистом. Дипломированные эксперты в области ментального здоровья - клинические психологи, психотерапевты и психиатры. Их целенаправленно учат не просто экологично воспринимать чужие деструктивные эмоции и сохранять терапевтическую позицию. Специалистов обучают дифференциальной диагностике и клинической настороженности: умению распознавать скрытые маркеры истинной опасности.

- Профессионал сразу увидит критическую ситуацию, требующую немедленного направления к врачу, экстренной госпитализации или обращения в органы безопасности для предотвращения преступления или суицида. «Друг на час» пропустит эти «красные флаги», что превращает нытинг из невинной беседы в прямую угрозу жизни и ментальному благополучию обеих сторон. Для ежедневной помощи лучше обратиться к друзьям, близким. А для экстренной помощи существуют телефоны психологических служб. Это бесплатно и безопасно, - замечает Ирина Коржаева.

Важно понимать принципиальную разницу между коммерческим слушателем и специалистом, психологом, психотерапевтом, психиатром. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

КСТАТИ

Как узнать, не вредит ли вам нытинг?

По словам Юлии Кочетовой, чтобы понять, есть ли вред, стоит честно ответить себе на несколько вопросов.

Что я получаю после разговора? Облегчение и ясность — или чувство пустоты и стыда?

Влияет ли это на мои решения и поступки? Становлюсь ли я активнее — или застреваю в роли жертвы?

Не заменяет ли это настоящую работу над проблемой? Говорить о ситуации — не то же самое, что менять ее.

Не страдают ли другие сферы жизни? Финансы, дела, отношения с близкими.

Психологи отмечают: идеальный вариант - это когда у человека есть несколько опор: возможность выговориться близким, навыки самопомощи (дневник, спорт, дыхательные практики, творчество) и, при необходимости, обращение к специалисту. Тогда «жилетка», даже платная, становится не костылем, а одним из инструментов в арсенале.

- Главное, чтобы потребность постоянно выговариваться не стала навязчивой, если без этого человек не может функционировать, если разговоры не приносят облегчения - это сигнал, что корень проблемы глубже. И здесь уже нужна не «жилетка», а профессиональная работа с психологом или психотерапевтом. Вывод прост: платить за возможность быть услышанным - не стыдно. Стыдно - годами игнорировать себя и свои настоящие потребности, - замечает Юлия Кочетова.

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