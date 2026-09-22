«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: ТАСС.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 23 сентября:

1. Новости с передовой: сбито 629 дронов

2. В Европе испугались наплыва стволов из Украины

3. Генсек ООН увидел акул в украинском водовороте

4. Норвегия профукала деньги на украинских беженцев

5. Украинским ПВО русская баллистика не по зубам

6. Бывшему генпрокурору отсрочку от службы в армии аннулировали

7. Польша развернула части ПВО на границе с Украиной

8. В Донецке отключили свет — но ненадолго

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 22 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ свыше 215 боевиков. Поражены бронемашина, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

От действий группировки «Запад» противник потерял до 200 бойцов. Подбиты танк и две станции РЭБ.

«Южная» группировка вывела из строя до 170 солдат и офицеров. Отправлены в утиль немецкая БМП «Marder», две американские бронемашины HMMWV и 19 автомобилей.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: свыше 420 военнослужащих, БТР и пять бронемашин. А также пять станций РЭБ.

«Восток» выбил из рядов противника более 270 боевиков и 10 автомобилей.

Группировка «Днепр» уничтожила до 40 националистов. Сожжен 21 автомобиль.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 629 дрнов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 22 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Европа в панике от наплыва украинцев с оружием

В государствах Евросоюза участили смену памперсов. Там изумились тому, что у тех, кто валит с фронта и бойко просачивается за границы Украины в страны запада, полны карманы гранат и стволов. Euronews со ссылкой на закрытый доклад Совета ЕС разгоняет панику: «Государства-члены сообщили об обнаружении компонентов оружия и военного оборудования у возвращающихся участников боевых действий». Ставьте бронированные двери и копайте бункеры.

Генсек ООН увидел акул в море украинского кризиса

Антониу Гутерриш, генсек ООН, внезапно раскритиковал западные нефтяные компании. Фото: REUTERS.

Антониу Гутерриш, генсек ООН, внезапно раскритиковал западные нефтяные компании. Он укорил их в извлечении сверхприбылей на фоне украинского кризиса. Выступая на Генассамблее ООН он заявил, что пять крупнейших нефтяных компаний заработали полтриллиона долларов после начала конфликта на Украине. Это совпадает с оценками Global Witness. С февраля 2022 года по январь 2026 года ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies суммарно получили около 467 млрд долларов прибыли. Кому война, кому мать родна.

Норвегия впустую тратит деньги на украинских беженцев

Удивительное дело: с 2022 года Норвегия потратила около 11 млн долларов на мотивацию украинских беженцев вернуться на родину. Но все впустую. Глава отдела норвежского иммиграционного управления (UDI) Вильбеке Йергенсен в интервью порталу Nettavisen пояснила: «Лишь 6047 украинцев уехали с субсидией для возвращающихся на родину. Они получают по 2500 крон (265 долларов) поддержки на оплату самой поездки домой. И еще 15 тысяч крон в качестве субсидии для возвращающихся на родину». Субсидия доступна беженцам и членам их семей с видом на жительство в Норвегии. С начала конфликта в самую богатую страну Европы прибыли более 100 тысяч украинцев. 29 тысяч из них - совершеннолетние мужчины. Получается, что имитировали возвращение домой, получив за это деньги, лишь шесть процентов. И доехали ли они до родины? Ну так-то дурных нема.

Украинские ПВО не смогли сбить русскую баллистику

В Telegram-канале Военно-воздушных сил Украины сообщается, что за минувшую ночь самостийные герои не смогли сбить ни одной баллистической и противокорабельной ракеты. В отчёте тупо констатируется беспомощность: «В ночь на 22 сентября противник атаковал наши объекты противокорабельными ракетами «Оникс», баллистическими ракетами «Искандер-М/С-400/KN-23». Информации о сбитых «Ониксах» или «Искандерах» нет. На нет — и суда нет.

Экс-генпрокурору отсрочку от службы аннулировали

Отсрочка от мобилизации бывшему генпрокурору Украины Руслану Кравченко аннулирована. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

В минувший вторник в офисе генпрокурора Украины сообщили: отсрочка от мобилизации бывшему генпрокурору Украины Руслану Кравченко аннулирована. До того украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря офиса генпрокурора Марьяну Гайовскую сообщил: Кравченко уволили из прокуратуры. В ведомстве заявили, что бывший босс не вернулся из загранкомандировки. А ее срок завершился 18 сентября. Сам Кравченко еще 7 сентября подал в отставку - и спустя неделю покинул страну на личном авто. Причину бегства уже в Польше он объяснил так: проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов. А слабо вернуться - да на передовую?

Польша усилила ПВО на границе с Украиной

На фоне украинского кризиса министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш нагнетает: «На погранпереходах развернуты подразделения ПВО. Также батареи Patriot развернуты в Люблинском, Мазовецком и Подкарпатском воеводствах». Варшава также запросила другие страны НАТО об усилении польской противовоздушной обороны. Министр завил, что приграничные подразделения ПВО получили приказ уничтожать чужие воздушные объекты, входящие в польское воздушное пространство со стороны Украины. Но объекты, наверняка, не украинские?

В Донецке отключили свет

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в столице ДНР после атак ВСУ из-за отключения подстанций без электроснабжения остались более 83 тысяч человек. Частично обесточены 436 трансформаторных подстанций в ряде районов города. Ведутся восстановительные работы. Врешь — не возьмешь!