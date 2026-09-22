Скандал после смерти актрисы Анны Шерлинг: «Бывший муж до последней минуты был ей верным другом и обеспечивал полностью»

Анна Шерлинг умерла в 46 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После смерти 46-летней актрисы и телеведущей Анны Шерлинг случился скандал. Анонимный источник сообщил о том, что Шерлинг судилась с мужем, который якобы не помогал ей, а она хотела получить деньги на лечение, разделив имущество. Последние несколько лет Анна Шерлинг боролась с онкологическим заболеванием.

Мы позвонили папе Анны Шерлинг, чтобы узнать — как было на самом деле. Анна с отцом всегда были близка, считала лучшим другом и была с ним откровенна.

Композитор, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг убит горем, но согласился поговорить с KP.RU: «16 августа моя дочь Анна упокоилась на Химкинском кладбище после тяжелой болезни. Четверо детей остались без матери...»

Анна Шерлинг с папой Юрием Шерлингом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Юрий Борисович, появилась информация, что ваша дочь Анна развелась с мужем, они судились насчет имущества, он якобы не помогал. Неужели правда? Они всегда производили впечатления интеллигентной семьи...

- Нет. Неправда. Да, Аня развелась с мужем. Зовут его Хишам Нидалевич. Фамилия его Абдульраззак. Но никаких трений между ними не было. Это трагическая история любви двух людей, которые, к сожалению, не смогли жить вместе. Аня сильно болела. Но это не означает, что они не любили друг друга и не были вместе. Хишам по отношению к Ане был в высшей степени благородным мужчиной. В высшей степени благородным человеком. Анна была тяжело больна, и он выполнял в высшей степени все обязательства, обеспечивая Аню и ее болезнь, предоставляя ей все необходимые сервисы, обслуживание — то, что было необходимо. Хишам обеспечивал Аню полностью — как только мог настоящий человек, отец их детей. Хишам до последней минуты был ей самым-самым-самым верным другом и любящим ее человеком.

Анна Шерлинг с мамой Тамарой Акуловой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- У Анны и Хишама четверо несовершеннолетних детей. Дети с отцом, он заботится о них?

- Конечно. Хишам всегда нес и сейчас несет полную ответственность за детей. В том числе и обеспечивает полностью. Он прекрасный и замечательный отец. Это я вам говорю как дедушка и как отец. Отец рядом с детьми и полностью исполняет свой человеческий, гражданский долг.

Напомним, что Анна Шерлинг — дочь актрисы Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга. Анна Шерлинг окончила актерский факультет ГИТИСа, мастерскую Виктора Ракова, а также школу «Останкино» по специальности «телеведущая». Снималась в кино, работала на ТВ, последние годы болела, проходила лечение от онкологического заболевания. Анна и бизнесмен Хишам Абдульраззак (его родители врачи — мама русская, а папа из Сирии) поженились 18 лет назад, в браке родилось четверо детей — София, Нидаль, Адель и Амира. Их старшему ребенку, дочери Софии в этом году исполнилось 17 лет.

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