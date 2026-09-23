«Русская Фортепианная Школа» проведет концерты в России и Белоруссии

Пианист Илья Папоян. Фото: предоставлено пресс-службой «Русской Фортепианной Школы»

«Русская Фортепианная Школа» отправляется в масштабное осеннее турне по городам России и Белоруссии. Молодых пианистов услышат зрители сразу несколько регионов двух стран.

Музыканты дадут концерты Чебоксарах (1 октября), Нижнем Новгороде (23 октября), Екатеринбурге (30 октября), Челябинске (5 ноября), Минске (12 ноября), Калининграде (21 ноября) и Новосибирске (26 ноября). В репертуаре значатся сочинения Баха, Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Рамо, Стравинского, Дебюсси и других великих композиторов.

Пианист Даниил Харитонов. Фото: предоставлено пресс-службой «Русской Фортепианной Школы»

Генпродюсер проекта Табриз Шахиди подчеркнул, что расширение географии концертов остается одним из главных направлений развития инициативы. Как он уточнил, особое значение придается тому, чтобы к этой географии присоединялись лучшие концертные площадки страны.

«Мы последовательно расширяем географию выступлений и зону своего присутствия, чтобы молодые пианисты получали возможность встречаться с новой аудиторией, а зрители в разных городах - знакомиться с музыкантами, которые сегодня формируют новое поколение русской фортепианной школы», - сказал Шахиди.

PR-директор проекта Кристина Барсегян рассказала, что в некоторых регионах организации концертов способствуют местные министерства культуры и руководство субъектов. Такая поддержка, по ее словам, позволяет создавать нужные условия для встреч пианистов со слушателями из разных уголков стран.

«Для нас важно, что проект становится частью культурной жизни регионов и получает возможность привозить на их ведущие сцены представителей нового поколения русской фортепианной школы», - подчеркнула она.

Проект «Русская Фортепианная Школа» существует для того, чтобы находить одаренных юных пианистов и открывать перед уже состоявшимися молодыми музыкантами площадки для демонстрации своего мастерства. Сегодня в его составе числится 120 исполнителей из 45 российских городов и 11 государств мира. Причем среди них есть победители и призеры крупнейших международных конкурсов. А именно музыкальных состязаний имени П. И. Чайковского, имени Ф. Шопена, конкурса королевы Елизаветы и других престижных состязаний.

За период 2023–2025 годов проект провел 12 гала-концертов в Большом зале Московской консерватории, а также на других площадках в городах России и Белоруссии. Суммарные просмотры видеоконтента превысили отметку в 60 миллионов.