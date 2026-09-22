Президент США Дональд Трамп встретился с нелегитимным украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп встретился с нелегитимным украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба коротко выступили перед прессой и удалились на переговоры.

Встреча Трампа и Зеленского 22 сентября 2026 года

Мы собрали главные заявления Трампа и Зеленского на встрече 22 сентября. Американский лидер, в частности, сказал о желании снова встретиться с Владимиром Путиным и о том, что для Украины возможет «очень плохой сценарий».

О ЧЕМ ЗАЯВИЛИ ТРАМП И ЗЕЛЕНСКИЙ НА ВСТРЕЧЕ

Брифинг для прессы перед началом переговоров Трампа и Зеленского был совсем недолгим. Украинец, несмотря на попытки улыбаться, выглядел мрачным. Свой мини-спич он начал с благодарности за двухпартийную поддержку незалежной, что выразилось в принятии Конгрессом США закона об «адских санкциях» против России.

Дальше, когда стал солировать Трамп, ничего особо радужного для незалежной не прозвучало.

Зеленского корежило во время встречи с Трампом

Вот что сказал американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

- И Путин, и Зеленский хотят, чтобы война закончилась: «Пришло время».

- Может ли Украина вернуть свои территории? «Думаю, что они (РФ и Украина - Ред.) придут к соглашению. Не хочу говорить, о каком именно соглашении идет речь».

- Война между Великобританией, Европой и Россией невозможна. «Нужно быть немного осторожнее», - адресовался американский президент к европейцам.

- Для Украины есть два варианта окончания конфликта: «Один очень плохой, другой может привести страну к величию».

- Трамп рассчитывает снова встретиться с Владимиром Путиным: «У нас уже была встреча на Аляске. Думаю, мы проведем еще одну».

- На вопрос о том, введет ли он «адские санкции» против России, хозяин Белого дома фактически не ответил.

Наконец, Дональд выразил надежду, что украинский конфликт закончится до наступления зимы.

Что касается Зеленского, тот выступил эхом: «Надеюсь, мы сможем закончить эту войну до зимы, и Трамп в этом поможет».

Дальше стартовали переговоры за закрытыми дверями. Президент США сообщил: обсудят удары по России, которые негативно повлияли на цену дизеля и вопрос о поставках Киеву ракет для ЗРК Patriot.

С ПЕРЕГОВОРОВ ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫШЕЛ РАЗОЧАРОВАННЫМ

После переговоров с Трампом Зеленский выглядел разочарованным. Фото: REUTERS.

После 40-минутной части рандеву «не для прессы» ей снова явился Зеленский, чья речь больше напоминала вопль отчаяния:

- Ракет для Patriot Трамп ему по-прежнему не обещал: «Никто не сказал нет, но я не получил конкретного ответа». Президент США не против дать Украине лицензию на производство перехватчиков (это не новость, Трамп говорил об этом еще в июле), но все по-прежнему остается лишь проектом. Даже если он стартует, до начала производства пройдут год-полтора.

- «Если зимой будет война – нам будет непросто».

- С Трампом говорили про энергетическое перемирие: Украина готова не бить по НПЗ и дизельным заводам в России, если «они не будут наносить удары по нашей энергетической системе». США обещали передать это предложение Москве.

- Глава киевского режима не уверен, что россияне «готовы двигаться дальше» на переговорах, поэтому Киеву нужны Соединенные Штаты, европейцы и, наконец, китайский лидер Си Цзиньпин, «у которого есть влияние на Путина». А лучше всего было бы, если бы Трамп смог организовать встречу на троих в формате «президент США - президент России - Зеленский».

- Нечего Кремлю ссылаться на необходимость достичь всех своих целей в СВО, «ссылаясь на исторические причины, это полная чушь». Русским надо просто прекратить войну, если они этого хотят.

Интересная у Зеленского сложилась схема: пускай Россия даст незалежной передышку, чтобы та подсобралась к зиме. Да чтобы товарищ Си Цзиньпин (который 23 сентября прилетит в Штаты на встречу с Трампом) как пристукнул кулаком по столу: рус, сдавайся! И вообще, пусть РФ прекращает воевать безо всяких условий.

Впрочем, от отчаяния и не такое скажешь.

Брифинг для прессы перед началом переговоров Трампа и Зеленского был совсем недолгим. Фото: REUTERS.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ПЕРЕГОВОРАМ ЗЕЛЕНСКОГО С ТРАМПОМ

Предыдущая встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 июля 2025 года в Вашингтоне - украинец использовал как повод для визита похороны сенатора Линдси Грэма*.

Президент США и его гость тогда общались за закрытыми дверями и на публику вынесли ничтожно мало. Трамп, как у него водится, назвал переговоры «очень хорошими». Зеленский - поблагодарил его за «прочную поддержку» и сообщил, что обсудили лицензии на производство в незалежной перехватчиков для ЗРК Patriot и некоторые «другие идеи».

Очевидно, что на тот момент глава киевского режима пиарил в Белом доме свою объявленную в конце июня «40-дневную операцию влияния» на Россию, которая - по гениальной задумке киевских и европейских стратегов - должна была молить Киев о пощаде после ударов по НПЗ, складам маркетплейсов и другой мирной инфраструктуре.

Но вышло, естественно, наоборот. Голосование на выборах в Госдуму развеяло остатки иллюзий по поводу «протестных настроений» россиян. О перспективе страшной для себя зимы после усиления наших ответных ударов сейчас говорят украинцы. Их морская торговля парализована, сталелитейная промышленность встала на стоп, уничтожена по меньшей мере треть современных складов, разрушены АЗС… При этом в бюджете незалежной зияет дыра в $27 миллиардов, а перехватчиков для Patriot у Киева нет. И не предвидится.

Два дня назад Зеленский заявил, что ему для «разгрома России» нужно еще 40 дней. Надо ли объяснять, почему и эти «запланированные поминки» не состоятся…

Зеленский, несмотря на попытки улыбаться, выглядел мрачным. Фото: REUTERS.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ РОССИИ И УКРАИНЫ?

Сегодня утром о грядущих переговорах Трампа и Зеленского высказался госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, одной из главных тем для обсуждения должно было стать возможное энергетическое перемирие между Москвой и Киевом, «но для этого нужно согласие обеих сторон - в этом сложность».

Рубио, кстати, посетовал, что под украинские удары - «возможно, не специально» - попали и связанные со Штатами нефтяные танкеры.

14 сентября Дональд Трамп в своей соцсети как о деле решенном писал: «Украина согласилась не поражать российские энергетические цели. Россия тоже согласилась на это же!» Президент США заметил, что его особо волнует мировой рост цен на дизельное топливо, вызванный украинским конфликтом.

Однако забег хозяина Белого дома впереди паровоза успехом не увенчался. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав возможное энергоперемирие «очень хорошей идеей», подчеркнул: Россия и без него смогла стабилизировать свой топливный рынок. Для того, чтобы были решены проблемы с ресурсами на мировых рынках, необходимо как минимум обеспечить безопасное судоходство для танкеров - чего режим в Киеве гарантировать не собирается.

А главное условие - естественно, отмена санкций.

Между тем Трамп в качестве рычага давления на Россию пытается использовать подписанный им 18 сентября закон об «адских санкциях». Сегодня, выступая в ООН, он пригрозил: «Если будет необходимо, я их задействую».

Европа тем более не стесняется в санкционных вопросах: послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских физлиц и компаний сразу на три года, чтобы три раза не вставать. Вероятно, об этом, среди прочего, поспешил донести Трампу утром президент Франции Эммануэль Макрон, который традиционно выступает у Зеленского на разогреве.

* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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