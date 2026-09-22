Как получить новую семейную выплату: Успейте вернуть часть своих выплаченных налогов до 1 октября

С 1 июня по 1 октября 2026 года семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на новую семейную выплату Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня по 1 октября 2026 года семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на новую семейную выплату - возврат части НДФЛ (налога на доходы физических лиц) за 2025 год. Сумма у каждого своя, но речь не о копейках: в зависимости от зарплаты родителя государство вернет десятки тысяч рублей. Условий и нюансов хватает - разбираем по порядку вместе с Ольгой Дайнеко, экспертом Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф».

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ

Право на выплату есть у каждого работающего родителя (опекуна или попечителя). Но есть условия. Ольга Дайнеко перечисляет их:

- заявитель и дети должны иметь гражданство России и постоянно проживать в стране;

- в семье минимум двое детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно);

- у заявителя за предыдущий год был официальный доход, с которого уплачен НДФЛ по ставке 13%;

- среднедушевой доход семьи (доход на каждого члена семьи) не превышает 1,5 прожиточного минимума (минимальной суммы, необходимой для жизни) в регионе за год, предшествующий обращению;

- имущество членов семьи не превышает установленные лимиты (это комплексная оценка нуждаемости, как для единого пособия на детей);

- у заявителя нет задолженности по алиментам.

Финансовый эксперт подчеркивает, что выплата предоставляется один раз в год, заявление можно подавать ежегодно. Но если подать заявление позже 1 октября, выплату за 2025 год получить уже не удастся.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Онлайн через портал «Госуслуги» - самый быстрый и удобный способ подачи заявления. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть три способа.

1. Онлайн через портал «Госуслуги» - самый быстрый и удобный. Данные подтягиваются из личного кабинета, и заявление уходит в СФР (Социальный фонд России) без визитов.

2. Через МФЦ (многофункциональный центр).

3. Лично в клиентской службе СФР по месту жительства.

- Поскольку основной массив необходимых сведений СФР запрашивает самостоятельно, пакет документов для подачи заявления минимальный - заявление и паспорт, - поясняет финансовый эксперт. - Дополнительно может потребоваться предоставление документов, которые отсутствуют в государственных реестрах. Например, иностранные документы с легализацией и переводом, сведения о доходах сотрудников ФСБ/МВД, нотариальное соглашение об уплате алиментов, данные о спецтехнике, полученной в рамках господдержки.

КТО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ В СОСТАВЕ СЕМЬИ

При рассмотрении заявления в составе семьи не учитываются лица, лишенные или ограниченные в родительских правах, находящиеся на полном гособеспечении, военнослужащие по призыву, отбывающие наказание в виде лишения свободы, находящиеся под стражей или в розыске, на принудительном лечении, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими. Также не учитываются дети, состоящие в браке.

КАКИЕ ДОХОДЫ ВХОДЯТ В РАСЧЕТ

При расчете среднедушевого дохода учитывается не только зарплата, но и:

- премии, вознаграждения по ГПХ (гражданско-правовым договорам);

- пенсии, пособия, стипендии, алименты (кроме алиментов на совершеннолетних детей до 23 лет), денежное довольствие;

- дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг;

- доходы от предпринимательства и самозанятости;

- доходы от аренды или продажи имущества;

- выигрыши и другие поступления.

- В доходе семьи не учитываются суммы материальной помощи при ЧП, страховые выплаты за ущерб здоровью, средства материнского капитала, налоговые вычеты, сама семейная выплата и ряд других, - уточняет Ольга Дайнеко.

КАК РАССЧИТЫВАЮТ РАЗМЕР

Размер выплаты зависит от суммы НДФЛ с дохода за предыдущий год. Формула простая: из рассчитанного НДФЛ вычитают налог, пересчитанный по ставке 6% с того же дохода.

Пример: если годовой доход родителя за 2025 год составил 960 тысяч рублей, НДФЛ по ставке 13% — 124,8 тысячи рублей. При пересчете по ставке 6% налог составил бы 57,6 тысячи рублей. Значит, размер выплаты — 67,2 тысячи рублей.

- Несмотря на то, что размер выплаты рассчитывается на основе уплаченного НДФЛ, данное пособие не является налоговой выплатой в буквальном смысле, - подчеркивает Ольга Дайнеко. - Это самостоятельная мера социальной поддержки. Она не влияет на право на налоговый вычет и не уменьшает размер уплаченного НДФЛ для получения вычетов.

Размер выплаты зависит от суммы НДФЛ с дохода за предыдущий год. Формула простая: из рассчитанного НДФЛ вычитают налог, пересчитанный по ставке 6% с того же дохода. Фото: mojo cp/Shutterstock/Fotodom

СКОЛЬКО ЖДАТЬ И КОГДА ПРИДУТ ДЕНЬГИ

Заявление рассматривают 10 рабочих дней. Иногда срок продлевают еще на 20 дней - то есть ждать придется до 30 рабочих дней. Зато потом все быстро: о решении сообщат в тот же день, а деньги придут на указанный в заявлении счет в течение 5 рабочих дней.

КОГДА МОГУТ ОТКАЗАТЬ

Отказ возможен, если не соблюдены основные требования. В том числе:

- доход на члена семьи выше 1,5 регионального прожиточного минимума;

- на дату подачи заявления в семье нет несовершеннолетних детей (или до 23 лет на очном обучении);

- родитель имеет долг по алиментам, лишен родительских прав, признан недееспособным или его дееспособность ограничена;

- в заявлении указаны недостоверные или неполные сведения (кроме случаев, когда фонд вернул документы на доработку и все предоставлено в срок);

- у заявителя или членов семьи есть имущество сверх лимитов (например, две и более квартиры или жилых дома, превышено количество единиц транспорта и другое);

- у заявителя не было доходов, облагаемых НДФЛ в прошлом году.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.

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