Фото: «1-2-3 production»

Интерес к историческим сериалам в России не иссякает. Мало того, что выходят комедии, где герои перемещаются в прошлое, а еще мокьюментари, где малоизвестные артисты реконструируют события прошлых лет, а еще экранизаций романа «Война и мир» сразу две, так еще и циклы исторических проектов не прекращаются.

Так, в рамках серии фильмов «Русь» о событиях истории нашей страны готовится к выходу премьерный проект, посвященный правлению и судьбе Александра I, который положил конец так называемой великой армии Наполеона. На днях вышел расширенный трейлер картины, которую снимает под руководством Андрея Кравчука российский постановщик египетского происхождения Морад Абдель-Фаттах, — и в тизерном видео стали видны и заметны очертания предстоящего сериала, главную роль в котором исполнил Сергей Горошко.

Фото: скриншот

— Александр I — просвещенный монарх, победитель Наполеона, архитектор реформ и созидатель могучей империи, — подчеркивает режиссер. — Я уверен: все это важно и интересно увидеть на большом экране!

Зрителя сходу погружают в контекст: новоиспеченный русский император становится перед выбором — или он, или пошумевший в Европе амбициозный Наполеон, на которого и в нашей стране до определенной степени молились (читай Л.Н.Толстого).

Фото: «1-2-3 production»

На антагонизме строится параллельный монтаж — крупные планы правителей Российской (Сергей Горошко) и французской империи (Дмитрий Карташов в бикорне напоминает в профиль просроченного президента Украины — совпадение или аллегория?!). Наш император глубокомысленно смотрит вдаль на фоне кремлевских соборов, Бонапарт сосредоточенно и хищно сверлит глазами карту, готовя наступление на столицу.

— Я или Наполеон! — говорит Александр I. — Вдвоем мы царствовать не будем.

Потом резкая смена плана — заряженные мушкеты — и развязывается мощный бой. Или даже бойня. Летят солдаты, ядра, взрывается порох. Бабушка-императрица Екатерина Великая дает наставления внуку.

Фото: «1-2-3 production»

— Александр I всегда меня интересовал — еще со школы и института я углубленно изучал его личность, — признается Горошко. — Когда мне предложили сыграть его в фильме, это стало огромной радостью. До этого момента я знал его лишь по страницам в учебнике истории и образу с картины в Русском музее — величественный, но отстраненный. А теперь появился шанс прикоснуться к нему как к живому человеку: понять, что он чувствовал, как переживал тяжелые события своего времени. Для меня Александр I перестал быть просто "исторической фигурой" — он стал реальным человеком со своими мыслями, страхами, сомнениями.

Фото: скриншот

Затем Александр сидит за столом, сочиняя очередной указ (или доктрину). А еще звучат крамольные мысли по поводу сына, который идет против отца — Павла I (демонический Виталий Кищенко вовсе не показывает «бедного-бедного» царя-тряпку, которым обычно его привыкли выставлять кинематографисты). Другими словами, «Александр I» покажет и непростое восхождение наследника на престол.

— Судьба распорядилась так, что вашего отца с нами больше нет, — сообщает ему придворный. — Теперь вы наш император!

Фото: «1-2-3 production»

Присяга, переход французами реки Неман (начало Отечественной войны в 1812 году), благословение батюшки, установка разгромить врага, горящая (не без помощи нейросетей, к счастью) Москва, героический русский дух и битва во славу империи — все это включает и трейлер, и фильм «Александр I», премьера которого намечена на ноябрь текущего года в рамках кинофестиваля «Друзья Петербурга».