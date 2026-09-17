Согласна даже на электрика: Ирина Шейк призналась, что одинока и ищет мужчину своей мечты

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ирина Шейк дала большое интервью журналу Vogue Arabia, в котором рассказала о своем детстве в Челябинской области, долгому пути к успеху в модельной карьере, воспитании дочери от Брэдли Купера и личной жизни.

Сегодня она – одна из самых востребованных моделей планеты. 40-летняя Ирина Шейк – желанная гостья на любых показах и светских вечеринках. Но так было далеко не всегда. Ирине пришлось немало потрудиться, чтобы пробиться на вершину модной индустрии. В самом начале карьеры ее внешность считали слишком коммерческой для высокой моды: большая грудь, пухлые губы, смуглая кожа. Долгое время манекенщица снималась для каталогов одежды, поскольку на кастингах люксовых брендов в Париже, куда Ирина уехала в 19 лет, она не пользовалась успехом.

Долгое время Ирина снималась для каталогов одежды. Фото: соцсети.

«Я даже не думала только о съемках для первоклассных журналов или о каких-то определенных проектах. Я просто пыталась выжить и помочь своей семье, и, может быть, купить маме новый диван», - говорит она.

Ирина Шайхлисламова выросла в маленьком городке Еманжелинске в Челябинской области. Ее отец был шахтером и умер от болезни легких, когда девушке было 14 лет. Мама Ольга Шайхлисламова работала на трех работах, чтобы одной тянуть Ирину и ее сестру Татьяну. Супермодель с нежностью вспоминает своих бабушек, одна из которых была снайпером во время Великой Отечественной войны. Ее имя Ирина вытатуировала у себя на теле.

Ирина выросла в Еманжелинске Челябинской области. Фото: соцсети.

«Мое детство было очень простым. Это была обычная, повседневная деревенская жизнь. Мы работали в саду, выращивали овощи и картофель. У нас не было машины. У нас не было модных журналов. Я даже не знала, что мир моды и модельного бизнеса существует!», - вспоминает Шейк.

В модный бизнес она попала случайно: навещала сестру, и ее заметил агент, который открыл миру Наталью Водянову. Так Ирина оказалась в Париже. Но ее карьера буксовала – в то время в моде были худые блондинки, и Ирина не пользовалась спросом.

«Это было не самое подходящее время для меня в Париже. Мама звонила и спрашивала, как у меня дела, а я отвечала: «О, все отлично, мне здесь нравится», но при этом у меня не было денег. Но я не хотела ее волновать», - рассказывает модель.

Она жила в квартире еще с несколькими девушками и упорно ходила по кастингам в надежде, что на нее обратят внимание. Первый серьезный прорыв случился, когда Ирина снялась для обложки знаменитого каталога купальников Sports Illustrated 2011 года. Но даже после этого ей пришлось еще долго ждать приглашения от Versace и Dolce & Gabbana.

Первый серьезный прорыв случился, когда Ирина снялась для обложки знаменитого каталога купальников Sports Illustrated 2011 года. Фото: соцсети.

«Люди говорят: „О, вы в этой индустрии больше 15 лет“, а я смотрю на них и думаю: „Не совсем“. Фактически я начала серьезно работать в 30 лет. Мне кажется, что с 20 до 30 лет была борьба за своё место под солнцем. Я не оглядываюсь назад и не думаю, что я в этой индустрии десятилетиями. Я чувствую себя новичком», - говорит Ирина.

В январе ей исполнилось 40, но возраст ее совершенно не тревожит. Модель уверена, что она находится в самом расцвете сил и красоты.

«Людям нужно успокоиться, потому что 40 - это новый расцвет для женщин. Это новое начало, - считает Ирина. - У меня есть морщины и целлюлит, и поверьте, когда я не перед камерой, я обычная девушка и женщина, которая живет своей повседневной жизнью. И я люблю каждую часть своего тела. В молодости я боролась с этим, потому что мне нужно было быть худой, иметь грудь меньшего размера и быть менее сексуальной. Но сейчас я в том возрасте, когда буду радоваться каждой морщинке на своем лице».

Уже после 30 лет Ирина стала лицом Versace и Dolce & Gabbana. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ирина много работает, но при этом старается уделять как можно больше времени 9-летней дочери Лее от голливудского актера Брэдли Купера. Материнство она называет самым большим достижением в своей жизни:

«Я не идеальная мать, и иногда Леа тоже мне об этом говорит! Это прекрасный опыт, который постоянно дарит новые впечатления и меняется каждый день. Быть хорошим родителем - это самое большое достижение в моей жизни».

Модель воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Недавно стало известно, что у модели появился новый поклонник: ей приписывают роман с игроком НБА Девином Букером. Ирина не комментирует эти отношения и уверяет, что до сих пор не нашла мужчину своей мечты:

«Сейчас я счастлива быть матерью, дочерью и сестрой. Я верю в любовь и верю, что Бог пошлет в мою жизнь нужного человека».

При этом у красавицы нет высоких запросов. Этим человеком, как шутит ее мама Ольга, может стать электрик, который придет чинить телевизор, поскольку Ирина редко выходит из дома и говорит, что она очень стеснительная.

«Я сказала маме: „Знаешь, если он будет замечательным человеком, то мне это подходит!“ Если найдется парень, который принесет в мою жизнь любовь и покой, я буду с ним», - говорит модель.

Ирина уверена: в 40 лет жизнь только начинается. Фото: EAST NEWS.

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