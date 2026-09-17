Как сейчас выглядит 35-летний сын Михаила Ефремова, которому приписали полное разрушение легких

Николай Ефремов. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Михаил Ефремов в прошлом году освободился из колонии, куда он угодил за смертельное ДТП, повлекшее гибель человека. Актер совершил наезд в состоянии алкогольного опьянения и под действием запрещенных препаратов. А теперь в Сети появились тревожные новости о его сыне Николае. Якобы 35-летний наследник актера тяжело болен из-за постоянного курения.

Николай Ефремов – сын актрисы Евгении Добровольской, скончавшейся от рака. Как и родители, он решил стать актером. В новостях источники из окружения артиста утверждают, что он выкуривает по несколько пачек сигарет в день и из-за этого его легкие почти полностью разрушены.

«Сыну Михаила Ефремова Николаю диагностировали практически полное разрушение легких из-за привычки выкуривать по семь пачек сигарет в день. Актеру Николаю Ефремову подтвердили бронхиальную астму в крайне тяжелой форме. Сейчас его легкие работают примерно на 14% от нормы. Любые физические нагрузки для него опасны. При этом после экстренной госпитализации он продолжает курить», - сообщил Mash.

Однако ближайшее окружение Николая опровергает эту информацию. Как рассказали знакомые Ефремова-младшего «СтарХиту», он в отличной форме.

«Он вчера был на сборе труппы театра Никиты Михалкова „Мастерская „12“, сидел рядом с отцом и Сергеем Гармашем, выглядел свежо», - сообщил источник.

На днях Николай пришел на сбор труппы театра Никиты Михалкова „Мастерская „12“, где сидел рядом с отцом и Сергеем Гармашем. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

С 2022 года Николай Ефремов играет в спектаклях театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова как приглашенный артист. Он участвует в постановках «Ревизор» и «И вас с наступающим». Сейчас Николай вместе с отцом Михаилом Ефремовым репетирует в театре новый спектакль «Васса Железнова».

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Судя по кадрам, снятым во время творческой встречи труппы театра, Николай действительно не выглядит смертельно больным, и отнюдь не находится в больнице после госпитализации.

Новость о полном разрушении легких у Николая также опровергла пресс-секретарь театра Дарья Бурлакова.

«Ни разу не видела его с сигаретой. Все это вранье! У парня астма, которая обостряется в период аллергии. Не нужно придумывать гадостей!» - заявила Дарья «СтарХиту».

Николай совершенно не выглядел больным. Фото: кадр видео.

С 2022 года Николай Ефремов играет в спектаклях театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Между тем, слухи родились не на пустом месте. В июне 2023 года сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве. Ему провели две операции, он находился в коме и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Следователям Николай заявил, что выпал из окна случайно.

Но сейчас в жизни Николая наступила светлая полоса. Вместе с женой Владой он воспитывает 7-летнюю дочь Аллу, названную в честь бабушки. Алла Покровская была известной советской актрисой, третьей женой режиссера Олега Ефремова и матерью Михаила Ефремова.

Николай с женой Владой. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Николай – не единственный наследник клана Ефремовых, у которого возникли проблемы со здоровьем. Его старший брат Никита в 2022 году рассказал, что страдает от алкогольной зависимости и пытается от нее избавиться.

Никита – старший сын Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Уже через год после его рождения отец ушел к актрисе Евгении Добровольской. Никита говорил, что ему очень не хватало внимания отца. Вместе с громкой фамилией и актерскими генами ему передалось и семейное проклятие – тяга к спиртному.

«Первые шаги были, когда в конце 2021 года ушел из "Современника", стало как-то легче. Может это связано с родовым гнездом, тем, что дед выпивал, отец выпивал. Думал, что это некая миссия - чтобы на мне это закончилось», - рассказывал Никита Ефремов.

Никита Ефремов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дедушка Никиты Олег Ефремов также страдал от алкогольной зависимости. С годами знаменитый актер заработал целый букет болезней: эмфизема легких, язва кишечника, боли в ногах. Врачи категорически запретили ему пить. Но Олег Ефремов просто свел количество употребляемого алкоголя к минимуму (в его собственном понимании). За два года до смерти его дневной нормой стала бутылка виски с минералкой и пачка «Мальборо».

Никита рассказывал, что у него была зависимость, от которой он твердо решил избавиться.

«Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом, прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще», - подчеркивал 38-летний актер.

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