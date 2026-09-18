Навстречу медведице, Довлатову, Кандинскому и каменным идолам плато Маньпупунер: что туристам надо увидеть в Республике Коми

Каменные идолы на плато Маньпупунер Фото: Ярослав КОРОБАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы едем в Коми вместе с участниками программы Росмолодежи “Больше, чем путешествие” (См СПРАВКА “КП”). Наша группа - это 16 парней и девушек, победителей Всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!» Они могли выбрать Долину гейзеров на Камчатке, плато Путорана в Красноярском крае, национальный парк «Земля Леопарда» в Приморском крае… но поехали в Коми.

Вы спросите: что там интересного - комары, леса и болота? И будете категорически не правы. В Коми нашел себя, как писатель, Сергей Довлатов, охранявший заключенных, а юрист Василий Кандинский осознал себя, как художник-авангардист. В этих краях родилась тайна перевала Дятлова. Здесь бывшими заключенными ГУЛАГа был создан Театр оперы и балета, который по подбору звезд мог конкурировать с Большим театром. В двух часах лета на вертолете от Сыктывкара находится седьмое чудо света: плато Маньпупунер, которое “населяют” 40-30-метровые каменные идолы - столбы выветривания. А если вам сильно повезет (как это посчастливилось нам) то можете познакомиться в горной тайге с медведицей и ее медвежатами. Впрочем, обо всем по порядку.

Люди увидели медведицу с медвежатами на плато Маньпупунер

СЕВЕРНАЯ ШАМБАЛА - МЕСТО ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГЕНИЕВ

Мы в Сыктывкаре. Северное бабье лето на удивление теплее московского. У нас целый день, чтобы познакомиться с городом. Для начала наш экскурсовод представилась:

- Меня зовут Наталья Дмитриевна, но можете звать меня просто без церемоний: АнипИванОпоньӦлеӦнеВасьМитрейНаталь. Это мое имя на языке коми. Оно состоит из имен моих предков по мужской линии (в русском варианте это имя звучит так: АнипИванАфанасийАлексейАндрейВасилийДмитрийНаталья). У нас принято помнить предков, в моем имени, например, восемь колен рода…

Найти коми-людей сложно, не всякому под силу. Во всяком случае Жириновскому это не удалось. Говорят, перед отлетом в аэропорту он недоуменно разводил руками: “Сколько здесь был - ни одного коми не встретил”. Ему казалось, что это что-то вроде блоковских скифов “с раскосыми и жадными глазами” - на лицах должно быть все написано. Тогда главному либеральному демократу страны раскрыли страшную тайну. Эти коми - чудь белоглазая, финно-угорские язычники, которые обитали на огромной территории от Владимира до Алтая - спрятались в самом надежном месте. А именно - в культурном коде, который мы называем русским (гениальный исследователь Андрей Зализняк считал, что “русь” - это название скандинавской дружины Рюрика, переводится, как “гребцы”, затем это слово перешло на народы, которыми князь управлял). Поэтому иногда, чтобы найти коми надо просто посмотреть вглубь себя.

Это однажды сделал Василий Кандинский, когда приехал в этнографическую экспедицию Коми в качестве студента юридического факультета Московского университета. В крестьянских избах его поразили удивительные народные узоры (ими разрисовывали прялки), яркие краски, пёстрые ткани, языческое мировоззрение коми.

Картина Василия Кандинского "Красочная жизнь", которую он написал по мотивам поездки в Коми

Кандинский вспоминал, что там впервые столкнулся с эффектом, когда «картина» двигалась и жила сама по себе. И именно на Севере он осознал себя, как художника. Так в Коми состоялось духовное рождение звезды мирового авангарда. А в его картинах, которые на аукционах продаются за десятки миллионов долларов, можно без труда узнать яркие языческие краски русского севера.

Те самые крестьянские прялки, узлры которых так поразили Кандинского Фото: Ярослав КОРОБАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ:

Образцы национального декоративного творчества, которые вдохновили Кандинского ищите в Национальном музее республики Коми в Сыктывкаре, улица Коммунистическая, 6.

То, что Коми подходящее место для духовного перерождения (а вы где Шамбалу искали? - Ред.) подтверждает и история Сергея Довлатова. Мальчика из интеллигентной семьи после вылета с третьего курса филфака Ленинградского университета забрили в армию. Он служил надзирателем в лагере строгого режима, охранял заключенных в поселке Чиньяворык. Там был ад, который мы хорошо знаем по произведениям Солженицына и Шаламова. Нужно было это как-то уравновесить. В том смысле, что литературе, наверное, не нужен был еще один автор традиционной лагерной прозы. Как водится, мир писателя Сергея Довлатова спасла красота. Местные языческие боги (будем считать, что это были они) разместили в провинциальной газете фото студентки из Сыктывкара Светланы Меньшиковой (кстати, чистокровной коми) - она стала чемпионкой Коми в беге на короткие дистанции. Довлатов увидел этот снимок и влюбился. Он написал ей несколько писем, она ответила только на третье. Бурная переписка с “сыктывкарской принцессой” (так ее называл будущий писатель) продолжалась три года, иногда Сергей отправлял девушке по 5 писем в день. Были еще две встречи и несколько телефонных разговоров.

Женщина долго не афишировала своих отношений с писателем

Эпистолярный роман не завершился тем, чем обычно заканчиваются дамские романы. Когда у Довлатова закончилась служба, переписка оборвалась. В последнем письме он написал “Ты мне, Меньшикова, спасла жизнь. И это не громкие слова, а простая правда. Это я тебе никогда не забуду.” Иосиф Бродский потом писал: “Довлатов вернулся из армии, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов (его первая повесть так и называлась - “Зона” - Ред.) и некоторой ошеломленностью во взгляде.”

Газета, снимок в которой понравился солдату. Светлана стала чемпионкой Республики Коми по бегу на 100 и 200 метров. Фото: Елена Шелест.

Роман в письмах закончился, но красота никуда не ушла, она стала неотъемлемой частью довлатовского творчества. После встречи в аду со своим ангелом-хранителем из Сыктывкарского пединститута, в преисподней его интересовали не местные ужасы, а произрастающие там необычайной красоты цветы (у Высоцкого они росли на нейтральной полосе). Так появился контрастный довлатовский стиль, где высокое соседствует с низким, ужасное со смешным…

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ:

В репертуаре Академического театра драмы имени Виктора Савина есть спектакль “Довлатов. Роман особого назначения”. Он основан на переписке Сергея Довлатова и Светланы Меньшиковой.

Адрес театра: Сыктывкар, ул. Первомайская, 56.

В Национальном музее республики Коми (Сыктывкар, улица Коммунистическая, 6) организуют пешеходные экскурсии «Сёмга, Пингвин и шапка-ушанка. Сыктывкар с Довлатовым». Детали нужно заранее уточнить по телефону +79087164084.

Музей издал книгу «Лялькин город. Письма Сергея Довлатова в Сыктывкар» (в ней опубликовано 37 фрагментов и полных писем).

МЕСТО БИТВЫ ПРИРОДЫ СО СМАРТФОНОМ

Что посмотреть в Коми, если вы приехали не только за Довлатовым и Кандинским? «КП» попросила министра туризма Республики Коми Марию Бадмацыренову собрать тур для среднестатистической российской семьи с детьми.

Кажется язычники в этих местах еще не перевелись Фото: Ярослав КОРОБАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Во-первых, к нам очень удобно лететь - перелет из Москвы или Питера в Сыктывкар займет меньше двух часов, - говорит Мария Бадмацыренова, - Во-вторых у нас очень сильные театры. Если вы ценитель, то в Театре оперы и балета обязательно посмотрите национальный коми-балет «Яг-Морт» по мотивам коми-эпоса. В Театре драмы готовится премьера спектакля «Стефан – венец земли Пермской», он посвящен Стефану Пермскому, который крестил коми и создал национальную письменность - анбур.

В финно-угорской этнодеревне: для горожан, которым десятилетия предстоит выплачивать ипотеку за свои студии, размеры крестьянских изб на Севере стали откровением Фото: Ярослав КОРОБАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того:

- Поездка в Коми это увлекательное гастрономическое путешествие: шаньги, оленина, рыба морошка и прочие яства.

- Если вы приехали с детьми, то вам прямая дорога в Финно-угорский этнокультурный парк в селе Ыб - там живет местный Дед Мороз Кодзыд Поль. В этом году к нему пригласят в гости его сказочных товарищей с Ямала, из Бурятии и Якутии.

До Нового года было еще далеко но местный Дед Мороз - Кодзыд Поль - усадил нас писать ему письма и загадывать желания Фото: Ярослав КОРОБАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В Коми огромное количество тематических праздников: фестиваль воздухоплавания “Живой воздух”, гастрономический карнавал «ШаньгаФест», фестиваль “Гриб”, спортивная “Лямпиада” - серия забегов на охотничьих лыжах - лямпах (кстати, именно на территории Коми найдена самая древняя лыжа в мире - ее возраст 10 тысяч лет).

Памятник Комару в Усинске - городе нефтяников Фото: Ярослав КОРОБАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А вообще-то - горы, кухня, культура - все это понятно. Но мне иногда кажется, что люди едут к нам, чтобы найти себя, - говорит Мария Борисовна. - Жителям мегаполисов с их бешеным ритмом жизни критически важно остановиться, выдохнуть, задуматься. Зачем к нам нужно ехать? Может быть, за тишиной…

Этот мотив - уехать, чтобы вернуться к себе - мы в той или иной форме слышали от разных людей на протяжении всей поездки. Иногда даже в такой формулировке: Коми - это место битвы природы со смартфоном за сердце человека…

МАНЬПУПУНЕР И МАМА МЕДВЕДИЦА

Гвоздь программы - это, безусловно плато Маньпупунер. Добираться туда непросто, примерно 2,5 часа на вертолете. Удовольствие не из дешевых, но для участников проекта «Знать. Любить. Гордиться!» такая возможность была организована.

Когда часами летишь над пармой (так называют тайгу местные жители), не встречая признаков цивилизации, понимаешь настоящий размах русского Севера. В Коми находится крупнейшее болото в Европе с говорящим названием “Океан”. Местные девственные леса - их называют легкие Европы - стали первым российским природным объектом, который вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории находятся национальный парк «Югыд Ва» и Печоро-Илычский заповедник. На землях последнего располагается Плато Маньпупунер - в переводе “малая гора идолов” - в 2008 году признананное одним из 7 чудес России.

Каменные идолы на плато Маньпупунер Фото: Ярослав КОРОБАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед вылетом нас предупредили: плато относится к особо охраняемым природным территориям. Там даже убивать комаров не рекомендуется. Штраф за убитого кровопийцу может составлять 4000 рублей (правда, никого из туристов еще не наказывали за это, но формально такая возможность есть). Двигаться можно только по специально проложенной тропе, это насыпь из мелкого камня. Выходить за ее пределы нельзя, плато покрыто уникальными видами мхов и трав, некоторые занесены в Красную книгу. За соблюдением правил следят сотрудники заповедника - передвигаться по плато можно только в их сопровождении.

Мы идем не налегке. Проекты «Больше, чем путешествие» - это не только про популяризацию внутреннего туризма, но и про формирование культуры полезных путешествий.

У домика инспекторов лежит куча увесистых плоских камней. Каждый из должен отнести по одному камню к самому первому каменному идолу по прозвищу “Шаман” (их еще называют «останцы»). Из камней будут выкладывать тропинку (чтобы не повредить краснокнижный ягель) вокруг этого 40-метрового великана, тогда туристы смогут обойти останец и даже его обнять. Считается, что если прикоснуться к Шаману и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Идти до Шамана 800 метров. Однако не успели мы пройти и половину пути от вертолетной площадки, как нам самим предоставился случай слегка остолбенеть. Слева от тропинки на достаточном отдалении симпатичная медведица выгуливала своих медвежат. Мы ведем себя тихо.

- Главное никуда не бежать и не пытаться криками отпугнуть медведя, - предупреждала нас инструктор Людмила Нечитайлова. - Когда рядом с медведицей медвежата, у нее обостряется охранный инстинкт. Если она расценит наше поведение, как угрозу, то может напасть, защищая детенышей.

Вот она какая - северная красота! Вид на реку Сысола у поселка Ыб Фото: Ярослав КОРОБАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медведи вели себя миролюбиво, они увлеченно поглощали чернику, которой под нашими ногами было великое множество. Видимо, они нас не заметили. Минут через пять толстопятые, игриво виляя попами, помчались к краю плато и скрылись из наших глаз.

- Я вас поздравляю, - сказала инструктор. - Маньпупунер вас принял. Такое зрелище духи дают посмотреть далеко не каждой группе.

Мы спрятали смартфоны и подняли с земли брошенные камни. Даже спустя несколько дней меня не покидало ощущение, что я видел чудо…

Каменные идолы открылись перед нами внезапно, как только мы поднялись на вершину плато. Когда оказываешься среди этих каменных глыб возникает мистическое ощущение, что так выглядел пейзаж во время сотворения мира. Хотя умом понимаешь, что это результат выветривания горных пород. Ветер на плато работает, как пескоструйная машина. И тем не менее, природе понадобилось 200 миллионов лет, чтобы создать такую красоту.

КАК ПОСМОТРЕТЬ:

Вертолетные туры на плато Маньпупунер и перевал Дятлова (иным способом туда сложно добраться) из Усинска. Ухты и Сыктывкара организуют различные компании. Выбор достаточно большой, внимательно изучите условия, набор услуг и отзывы.

P.S.

Потом нас часто спрашивали - что важного вы увезли из поездки в Коми? И я задумался - а действительно, что мы привезли кроме селфи, копченой рыбы и колбасы из оленины? Наверное, понимание того, как важно найти и сохранить себя, вспомнить предков, осознать, что сотворение мира началось задолго до твоего рождения. Когда текст был готов, я его перечитал и почувствовал, что чего-то не хватает. А потом понял - чего именно. И подписался:

Текст подготовил ВладимирИванВасилийЮрийЯрослав Коробатов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель председателя правительства республики Сергей Емельянов:

- В этом году на “КомиЛето” (масштабный культурно-туристический проект летнего отдыха - Ред.) приехало 457 тысяч человек. Этот успех вдохновил нас на новый проект - «КомиЗима». Я вас уверяю, туристам будет не скучно! Ярким событием станет фестиваль ледовых скульптур, который мы проведем совместно с партнерами из Китая, у которых есть опыт проведения таких шоу мирового уровня.

СПРАВКА “КП”

«Знать. Любить. Гордиться!» - проект программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Основная идея - показать молодым людям красоту России, помочь лучше узнать ее историю, природу и культурные традиции. Миссия программы «Больше, чем путешествие» – формирование культуры осмысленных познавательных путешествий по своей родине. В целом, благодаря этой программе более 450 тысяч молодых людей из всех регионов России познакомились с уникальными уголками нашей страны