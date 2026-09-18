Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, начиная в ЦИКе первый рабочий день выборной трехдневки, после прозвучавшего гимна и обращения космонавтов с орбиты, рассказала о первых часах голосования в стране.

Она сообщила том, что есть примеры угроз членам семей тех, кто работает в участковых избирательных комиссиях.

Памфилова предупредила о Telegram-каналах со лживой информацией о голосовании Мошенники создали фейковые каналы в Telegram, они маскируются под официальные каналы избирательных комиссий, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова

- Это вообще уроды. Некоторых ловят. Написали дочке члена избиркома: если твоя мать не прекратит работу, твоему брату не поздоровится. А она сама пусть ходит 18 сентября оглядывается... - эмоционально процитировала глава ЦИКа одно из таких угрожающих обращений.

- Все эти уроды будут схвачены. Наказание будет неизбежны. Глаза в глаза они боятся, герои в памперсах, только исподтишка могут гадить, - добавила Элла Памфилова.

Она сказала о появлении фейковых сайтов, например, в Крыму в Бурятии. В последней республике появился фейк о голосовании, организованном в военкоматах - в ЦИК эти ложные слухи опровергли.

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