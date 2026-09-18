Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов

Департамент города Москвы по конкурентной политике помогает системно обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса. Через систему государственных закупок город получает всё необходимое: от лекарств и медоборудования до элементов благоустройства. Цель — не просто приобрести нужный товар, работу или услугу по минимальной цене, а соблюсти баланс стоимости и качества, чтобы закрывать потребности горожан. Прозрачные правила и цифровые инструменты открывают доступ к госзакупкам широкому кругу участников — в том числе малому бизнесу и самозанятым. Сегодня с городом сотрудничают около 70 000 компаний.

Работу ведомства обсуждали в подкасте «Конкурентный код Москвы». Гостем выпуска стал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

ПРОЗРАЧНЫЕ ПРАВИЛА

Работа Департамента города Москвы по конкурентной политике напрямую влияет на жизнедеятельность масштабной инфраструктуры.

— Как только житель города вышел из дома, он тут же сталкивается с работой нашего департамента. Многие части инфраструктуры города работают и существуют потому, что Москва реализует конкурентную политику: посредством закупок оборудования, материалов для ремонта и другой продукции учреждения обеспечиваются необходимыми товарами для оказания госуслуг, — рассказал Кирилл Пуртов.

Гость студии приводит ещё примеры: закупка лекарств, оснащение клиник и метрополитена, ремонт техники — всё это возможно благодаря реализации конкурентной политики. Простыми словами: всё, что закупает город, появилось благодаря сопровождению Департамента по конкурентной политике.

— Наша задача — сделать так, чтобы все товары, работы, услуги были закуплены вовремя, необходимого качества и соответствовали всем запросам городских заказчиков, — объяснил Кирилл Пуртов.

Глава ведомства рассказывает, что у конкурентной политики много аспектов и направлений. Среди них — выстраивание процедур с максимальным количеством участников, добросовестных предпринимателей, которые готовы работать с городом. Департамент создаёт прозрачные правила игры, которые позволяют честно допустить наибольший круг участников к закупке.

— Низкая цена, за которую готов работать или поставить товар победитель закупки, — не всегда показатель того, что контракт не будет исполнен. Мы прежде всего ориентируемся на следующие параметры. Когда объявляем процедуру, стараемся чётко зафиксировать и описать товар, услугу, работу, которая необходима городу. Если приходит предприниматель, который заявляет аномально низкую цену, это, конечно, не повод не заключать с ним контракт. Но это повод к включению механизмов дополнительного контроля исполнения таких контрактов, — рассказал руководитель департамента.

При этом получить самую низкую стоимость в процессе закупки — не самоцель для города. Первостепенно найти такое качество товаров и услуг для жителей, которое находится в балансе цены и качества. Это позволяет рационально расходовать бюджет и поддерживать жизнедеятельность мегаполиса.

В пуле контрактных механизмов есть закупки, которые не ориентированы на то, чтобы получить самую низкую цену. Например, на Портале поставщиков существует категория закупок по потребности. Здесь ключевыми критериями становятся качество товара или услуги либо характеристики поставщика.

— Москва обладает достаточным количеством механизмов и инструментов, чтобы закупать именно то, что необходимо при оказании государственных услуг. Но опять же, всё зависит от конкретной процедуры. Если это аукцион или котировочная сессия на Портале поставщиков, то здесь, конечно, минимальная цена будет решающей при выборе поставщика из претендентов, предлагающих одинаковые товары, работы, услуги. Но если речь идёт о сложных товарах, работах, то, как правило, появляется возможность оценить квалификацию участника, его опыт работы и при совокупности всех условий как раз выбрать победителя, — рассказал Кирилл Пуртов.

НЕ ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ БИЗНЕС

Предприниматели, которые раньше не выступали поставщиками Москвы, часто думают, что госзаказ — это территория крупных компаний и небольшим подрядчикам в этой сфере делать нечего.

— Это, безусловно, миф. Мы недавно делали анализ, с каким количеством предпринимателей работает город. Насчитали 70 000 крупных, средних и малых компаний. Это огромное количество предпринимателей, которые в ежедневном режиме взаимодействуют с нашими заказчиками. Безусловно, когда речь идёт о крупных инфраструктурных проектах, то система выстроена так, что сюда приходит бизнес с опытом исполнения предыдущих контрактов, имеющий специалистов соответствующей квалификации, необходимое оборудование. Но если соизмерять госзаказ в числе контрактов, то большая часть их заключается со средним и малым бизнесом, — поделился Кирилл Пуртов.

Сегмент МСП часто выручает город в части оперативных закупок: это строительные товары, медизделия, товары для хозяйственного обеспечения, работы по мелкому бытовому ремонту и так далее.

Для таких закупок существует специализированная площадка — Портал поставщиков. Через неё город заключает контракты малого объёма.

— Работу портала можно сравнить с маркетплейсами: по скорости и количеству предпринимателей. 90 % сделок на ресурсе заключаются субъектами малого предпринимательства. Нередко это позволяет компании перейти на следующий этап развития — из микро- и малого в средний бизнес. Портал поставщиков даёт возможность даже предпринимателю практически с нулевым опытом получить контракт с городом. Этому мы уделяем особое внимание и стараемся, чтобы сервисы портала позволяли работать с любым видом и с любой категорией бизнеса, — отметил глава департамента.

ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

По статистике, ежедневно город проводит до 2 000 закупок.

— Я сам, когда утром иду на работу, всегда вспоминаю последние тендеры и закупки элементов городского благоустройства. И вижу их на улицах. Смотрю, как эти работы выполнены и пользуются ли популярностью те или иные объекты у горожан. Потому что через закупки проходит, можно сказать, всё. Все контракты, связанные со строительством метро, дорог, путепроводов, — всё контрактуется по итогам конкурентных процедур. Но и таблетки, и медицинские расходники в больницах также попадают в медучреждения через закупки. Многочисленные лампочки, которые освещают наши улицы, — тоже, — подчеркнул эксперт.

Поставщиком Москвы может стать даже человек в статусе самозанятого. Таких примеров хватает, например, в сфере дополнительного образования.

— Главное — просчитать экономику своего бизнеса. Поскольку цена при конкурентных закупках — один из решающих критериев выбора поставщика или подрядчика. Можете попробовать: просмотреть актуальные варианты процедур, где вы готовы выступить подрядчиком, получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке и начать работать. Самое главное — не стремиться набрать большое количество контрактов. Прежде отработайте на каком то одном, получите статус добросовестного поставщика и потихоньку развивайтесь, берите и получайте дополнительные контракты, расширяйте горизонты, — отметил Кирилл Пуртов.

Главным качеством предпринимателя, который хочет работать в госзакупках, руководитель Департамента по конкурентной политике называет надёжность.

— Почему вообще складывается такая сложная процедура выбора поставщика? Потому что те требования, которые есть в федеральном законодательстве, подразумевают достаточно скрупулёзную процедуру подготовки самой закупки. То есть организатору необходимо обосновать стоимость, в некоторых случаях пройти экспертизу, сформировать лот по всем требованиям. Все процедуры прозрачные, они публикуются на всех электронных ресурсах, не только на московских, но и на федеральных. Поэтому любая процедура для заказчика — это тоже определённый труд. Не только для поставщика это огромная ответственность и работа. И когда мы сталкиваемся со случаями некорректного поведения, которое приводит к неисполнению контракта, для нас это большая нагрузка. Поэтому в приоритете надёжность, из которой вытекают все остальные качества предпринимателей, — считает руководитель ведомства.

ЗАКУПКИ ПО ВАШЕМУ ПРОФИЛЮ

Участие в госзакупках сегодня организовано таким образом, чтобы облегчить порог входа предпринимателям. Механизмы максимально цифровизованы (например, система научилась «вытаскивать» ключевые слова из конкурсной документации, по которым можно найти любой лот) и освобождают участников от излишних бюрократических процедур. Работа Департамента города Москвы по конкурентной политике нацелена на то, чтобы во всех закупках были прозрачность и честная конкуренция.

— Сегодня мы говорим не о сложности закупок с точки зрения необходимого багажа знаний их участника. Больше важна его внутренняя экономическая культура. Когда ты чётко понимаешь, куда идёшь, что там собираешься делать, просчитываешь сроки, оцениваешь техническое задание. И, конечно, заблаговременно оцениваешь все риски, — рассказал Кирилл Пуртов.

В ближайшее время на площадке Росэлторг разместят сервис по поиску закупок через собственный прайс лист предпринимателя: участник загружает прайс своих товаров, работ, услуг, а система, проанализировав его, будет самостоятельно подбирать варианты процедур.

— Думаю, в конце следующего года мы научим все наши электронные площадки полностью подстраиваться под профиль участника и окружать его теми процедурами, которые соответствуют его компетенции и возможностям. Функциональность очень сильно меняется. Искусственный интеллект позволяет нам решать гораздо больше задач. При этом во избежание ситуации, когда контракт будет не исполнен, потому что победитель не прочитал конкурсную документацию, не ознакомился с техзаданием, не хотелось бы полностью автоматизировать работу участников, — считает руководитель ведомства.

Также департамент продолжает оптимизировать процедуру по загрузке необходимых документов от участников на площадку. Всё больше информации, которая есть у органов власти, «подтягивается» в заявку конкретного участника автоматически.

МОСКВА ПОМОГАЕТ ЗАРАБОТАТЬ РЕГИОНАМ

— Есть поставщики, которые научились работать с городом, и они получают большее количество контрактов. В первую очередь потому, что умеют работать в системе госзаказа. Понимают порядок, правила, стандарты отчётности. Количеством предпринимателей, которые участвуют в наших процедурах, мы тоже не обделены. На каждого заказчика — в среднем 24 индивидуальных поставщика. Это не означает, что на каждую закупку приходят 24 поставщика. В качестве совета предпринимателям: не стоит останавливаться на одной, двух или трёх попытках, когда вы проиграли. Рынок волнообразный. Наступают моменты, когда большее количество предпринимателей может исполнить тот или иной контракт. И наступают моменты, когда желающих на контракт нет. И спокойно можно выиграть его и качественно исполнить, — рассказал Кирилл Пуртов.

При этом аудитория участников закупок растёт, в том числе и за счёт межрегионального взаимодействия на Портале поставщиков. — Это происходит и благодаря электронному исполнению, и благодаря простоте участия, стандартизации конкурсных процедур. Больше 80 % всех процедур в Москве стандартизированы. Это значит, что уже разработаны типовые технические задания, критерии, условия договора. Они настроены на то, чтобы любой предприниматель мог вписываться в систему нашего госзаказа, — пояснил гость студии.