Видео конфликта на избирательном участке на Камчатке оказалось снятым еще два года назад

В дни голосования штаб непрерывно следит за происходящим на участках, оперативно реагирует на любые обращения и контролирует подсчет голосов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России стартовали трехдневные выборы. Первые избиратели пришли на участке на Камчатке. Жители полуострова выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания. И сразу же в сети появились скандальные сообщения, что в Елизово наблюдателя не пустили вовремя на избирательный участок. Пост сопровождается видео. «Комсомольская правда» выяснила, где на самом деле оно было снято.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

В постах утверждается, что на избирательном участке № 104 в городе Елизово не пустили наблюдателя. Эмоциональные кадры демонстрируют конфликт на входе в помещение для голосования. Однако при ближайшем рассмотрении и анализе первоисточника видны несоответствия.

Если внимательно посмотреть на видео, можно заметить, что внешний вид здания, планировка коридоров и интерьер помещения категорически не совпадают с реальным обликом участка № 104 в Елизово.

Выяснилось, что распространяемая в сетях видеозапись не имеет никакого отношения к текущим выборам на Дальнем Востоке. Данный ролик был снят еще в 2024 году в Подмосковье. Злоумышленники просто взяли архивный материал, выдав его за свежую камчатскую реальность. Эта простая манипуляция должна была создать иллюзию системных нарушений и дискредитировать ход голосования в регионе.

Тем не менее, Общественный штаб отреагировал на вброс и провел проверку. Информация о недопуске наблюдателя на УИК № 104 не подтвердилась. Все зарегистрированные представители общественного контроля прибыли на место вовремя и без каких-либо препятствий. Они спокойно попали в здание, лично присутствовали при опломбировании ящиков для голосования и продолжают выполнять свои обязанности в штатном режиме.

Данный информационный вброс изначально начал зарождаться через анонимные телеграм-каналы. Далее подхватившие сенсацию пользователи начали рассылать видео в местных чатах, не утруждая себя предварительной проверкой фактов. Цель подобных вбросов очевидна: посеять недоверие к избирательной системе, создать ажиотаж и отвлечь внимание.

Между тем, реальное общественное наблюдение на Камчатке выстроено максимально прозрачно. В дни голосования штаб непрерывно следит за происходящим на участках, оперативно реагирует на любые обращения и контролирует подсчет голосов. Всего более пятисот пятидесяти наблюдателей обеспечивают легитимность и прозрачность электорального процесса.

Показателем открытости камчатских выборов стало и присутствие международных наблюдателей. На участках региона работают делегаты международного фестиваля молодежи из Индонезии, Армении, Филиппин, Ливии, Египта, Беларуси, Эфиопии, Парагвая и Бангладеш. Для зарубежных экспертов организована специальная программа, позволяющая изучить принципы электорального процесса. Участие зарубежных гостей является важнейшим элементом доверия к выборам.