Эх, путь-дорожка, фронтовая... Группа противодействия БПЛА спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» на Сумском направлении СВО.

ХАРЬКОВСКИЙ НАТИСК

Группировка войск «Север» установила контроль над поселками Березники, Озерное, Долгенькое, Гоптовка, Черняков и Зарубинка в Харьковской области.

При освобождении приграничного села Гоптовка Дергачевского района бойцы 1431-го мотострелкового полка и 20-го разведбата 11-го армейского корпуса подавили сопротивление 2-го мотопехотного батальона 58-й бригады ВСУ.

В этом крупном населенном пункте в приграничье с Белгородчиной до начала боев в Харьковской области проживало около тысячи человек. Здесь был таможенный многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе. На него приходилась почти пятая часть от общего числа автомобилей, пересекающих границу.

И сегодня через село проходит трасса М-20, идущая из Белгорода в Харьков, а далее через Запорожье в Мелитополь. Сейчас она контролируется Российской армией.

С освобождением Зарубинки наши бойцы сильнее зажали горловину котла на Волчанском направлении.

Военный эксперт Андрей Марочко указал, что село находится посередине огневого кармана. И заявил, что контроль над Зарубинкой позволил укрепить правый фланг наступающих войск.

Освобождение сел Березники и Долгенькое помогло ВС РФ России ликвидировать крупную группировку украинской армии на местности. В Минобороны России сообщают, что около 1,7 тысячи боевиков попали в котел на северо-востоке региона.

В кольце - полтора десятка подконтрольных ВСУ населенных пунктов. Занятие Березников и Долгенького говорит о том, что окруженные села начали постепенно переходить под российский контроль.

УДАРЫ В ДОНБАССЕ

Подразделения «Южной» группировки войск подняли наши флаги над Куртовкой в ДНР.

Ее освобождению предшествовало полное разрушение логистики и оборонительных рубежей противника. В Минобороны России сообщили:

- Разведчики «Южной» группировки во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты противника в районе населенного пункта и сделали невозможным доставку боеприпасов и материальных средств обороняющимся.

Значимую роль в подготовке операции по освобождению Куртовки сыграли расчеты войск беспилотных систем и артиллеристы. Они нанесли мощные удары по оборонительным рубежам противника. Это создало условия для наступления наших штурмовых отрядов.

Группировка войск «Центр» выбила врага из Веселого и Новогришина в ДНР.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук так оценил этот успех:

- Бои за Новогришино шли не одну неделю. С его взятием мы отрезаем украинскую группировку от основных сил, которые находятся в Доброполье. Мы нарушаем их логистику и продвигаемся к административной границе республики.

А освобождение села Веселое в ДНР создало условия для дальнейшего наступления Российской армии на Добропольском направлении, подчеркнул военный обозреватель Виктор Литовкин.

ВСУ использовали село для снабжения своих передовых групп. Взятие его под контроль нарушило логистику украинской армии на этом участке фронта.

ЗАПОРОЖСКИЕ УСПЕХИ

Штурмовики «Востока» очистили от противника Зоревку в Запорожской области.

В Минобороны РФ подчеркнули:

- Освобождение Зоревки оттягивает часть сил и средств вооруженных формирований Украины на данный участок. И те резервы, которые Киев мог бы отправить в Орехов, задействованы именно в районе Зоревки.

Также его освобождение создает условия для дальнейшего продвижения ВС РФ на данном участке в Запорожской области.

ВЕРУЮ!

Военнослужащие группировки войск «Запад» и «Север» встретили ковчег с мощами великого князя Дмитрия Донского в зоне СВО. В полевых храмах прошли молебны. Бойцы смогли прикоснуться к мощам святого, а также приложить иконки с изображением лика святого князя.

«Господь избирал тех людей, которые спасают Россию, и сейчас мы понимаем, что на нас ополчился весь лукавый, сатанинский мир», - цитирует Минобороны слова ключаря Главного храма Вооруженных сил протоиерея Александра Солдатенкова, сопровождавшего ковчег в зону проведения СВО.

Военный священник Алексей Бурцев во время молебна в первой гвардейской танковой армии рассказал военнослужащим, что маленькие иконки с изображением Дмитрия Донского можно вставить в бронежилет к плите или повесить в расположении части. Князь Дмитрий Донской, по его словам, будет работать на победу.

Напомним, что мощи святого обнаружили при реставрации южной стены Архангельского собора Московского Кремля в июле 2026 года.