«Очень большая боль и слезы»: актрису Анастасию Мельникову постигла очередная потеря

Анастасия Мельникова рассказывала, что пять лет назад был тяжелейший год для неё. Фото: Global Look Press\Belkin Alexey

7 сентября ушел из жизни Александр Мельников, младший брат актрисы Анастасии Мельниковой. Ему было чуть за 50. Преждевременная, внезапная смерть. Об этом рассказал в соцсетях режиссер Алексей Герман-младший:

«Саша был чуть старше меня. Его родители меня крестили. А мои крестили детей огромной семьи Мельниковых и Сашу. Я знал его с первых дней жизни. И наши отношения были очень и очень близкими. Фактически мы были братья. Саша был прекрасным, умным, благородным человеком. Был очень хорошим юристом. И помогал людям. Он ушел неожиданно. Ушел молодым. С его замечательной женой Мариной у них трое детей. Теперь они остались без отца. Для нас всех это огромная трагедия. Очень большая боль и слезы».

Родители Алексея Германа-младшего дружили с Мельниковыми, семьёй потомственных врачей. И только Анастасия Мельникова в этой семье пошла в актрисы. Её дед Александр Васильевич Мельников — хирург-онколог, академик АМН СССР. Её отец — Рюрик Александрович и мама Елена Олеговна, старший брат Олег были блестящими хирургами-онкологами, которых знал весь Петербург.

Замечательная, дружная семья, где все жили интересами друг друга.

Анастасия Мельникова рассказывала, что пять лет назад был тяжелейший год для неё, сначала умерла мама, потом — муж, через месяц после него — её старший брат Олег, в 55 лет от инфаркта. «Мы с Машей до сих пор не пережили эти страшные потери. Учимся жить без них. Меня спасает работа», — рассказывала KP.RU Анастасия Мельникова полгода назад.

И вот новый удар — смерть младшего брата.

Похоронили Александра Мельникова на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

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