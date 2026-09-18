Парковки переоборудуют под бомбоубежища? В регионах появились фейковые сообщения о переводе паркингов в режим укрытий

Цель подобных вбросов очевидна — спровоцировать социальную напряженность и заставить паниковать Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Сети появились документы, согласно которым, в ряде регионов подземные парковки будут использоваться в качестве объектов гражданской обороны и коллективной защиты населения. География вброса оказалась впечатляющей: Тамбовская, Владимирская, Смоленская, Псковская, Ростовская, Орловская и Запорожская области. «Комсомольская правда» изучила все документы и нашла в них несостыковки. Рассказываем, как отличить подделку.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

Авторы фейков осуществили массовую рассылку поддельных документов по электронным адресам местных средств массовой информации и различных организаций, используя при этом подставные электронные ящики. Цель подобных вбросов очевидна — спровоцировать социальную напряженность и заставить паниковать.

В Орловской области фейкометы сфабриковали указ, который якобы обязывает чиновников изымать имущество. В правительстве региона опровергли подлинность бумаг, заявив, что «указ губернатора № 466 от 16 сентября 2026 года» о формировании реестра подземных парковок под укрытия является подделкой. В нем содержится поручение уполномоченным органам исполнительной власти Орловской области сформировать перечень заглубленных помещений, сооружений и иных подземных объектов, в том числе подземных паркингов многоквартирных домов, жилых комплексов, торговых и иных объектов, которые по своим техническим характеристикам могут быть использованы для временного укрытия населения.

Правительство Орловской области официально сообщило, что документ за указанным номером не регистрировался, поручение органам власти не доводилось, указ является поддельным, а содержащаяся в нем информация недостоверна. Подтверждает фальсификацию и элементарное незнание делопроизводства: подобного документа с такой датой и номером просто не существует. Последний опубликованный реальный указ имеет номер 450 и подписан 15 сентября, касаясь утверждения структуры и штатного расписания Управления лесами Орловской области. В официальных документах Орловской области дата и номер документа прописывается от руки, а не печатается, как в фейке.

В Тамбовской области распространяемый указ также назвали откровенным фейком. Фальсификаторы присвоили ему номер 176, что противоречит реальной нумерации, поскольку последний официальный документ региона имеет номер 385. Власти региона подчеркнули, что «информация о формировании реестра помещений, соответствующих установленным требованиям (подвалы, тоннели, подземные паркинги и др.) является ложной». Представители администрации напомнили, что вся оперативная и правдивая информация размещается исключительно в официальных каналах главы Тамбовской области Евгения Первышова и правительства региона, и в официальном канале губернатора нет никаких сообщений о парковках.

В Смоленской области фейкометы пошли еще дальше, запустив в информационное поле сразу два поддельных документа с фальшивой подписью губернатора, датированных 15 сентября 2026 года. Первый касался перепрофилирования больниц, а второй — распоряжения провести технический аудит парковок жилых комплексов и торговых центров для нужд гражданской обороны. Центр управления регионом Смоленской области оперативно выступил с заявлением:

— Оба документа — фейки и не соответствуют действительности. Будьте осторожны и доверяйте только проверенной информации с официальных источников.

Проверка официальных реестров показала, что подобных официальных документов нет и в других регионах. Во Владимирской области фальшивка не опубликована в официальном реестре, а последний официальный указ имеет номер 152. При этом на настоящем документе дата и номер печатаются, а не прописываются ручкой, как в подделке, кроме того, в официальном документе идет черно-белая печать, а не цветная.

В Псковской области «документ» также отсутствует в официальном реестре, при том что последнее официальное постановление имеет номер 355. В Запорожской области последнее официальное распоряжение имеет номер 828-р. При этом в конце настоящего распоряжения всегда ставится буква «Р», что обозначает распоряжение, чего полностью лишена поддельная бумага.

Особого внимания заслуживает ситуация в Ростовской области, где документ также не опубликован в официальном реестре, а последнее официальное распоряжение имеет номер 281. Однако здесь кроется важный нюанс, которым манипуляторы пытаются оправдать свои подделки. Действительно, еще в июне администрация Ростова утвердила официальный порядок переоборудования подземных помещений города в защитные укрытия, и это постановление было законно опубликовано на сайте местных властей. Но фальсификаторы намеренно искажают смысл — речи о том, что владельцы должны освобождать машиноместа или их имущество будет изыматься, в реальном документе не идет.