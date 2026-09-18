СВОй своему

На форум съехались делегации ветеранов СВО из разных регионов страны, государственные деятели, эксперты и бизнесмены. Фонд «Защитники Отечества»

В Москве состоялся Всероссийский форум ветеранов СВО «Вместе победим». Мероприятие впервые проходило в семейном формате и собрало более 2000 участников - защитников, их близких, государственных деятелей и представителей бизнеса.

КОД ДОСТУПА К НОВОЙ ЖИЗНИ

Одной из центральных тем форума стали новые технологии комплексной медико-социальной реабилитации. Эксперты Центра инноваций в травматологии и ортопедии, Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии обсудили внедрение роботизированных технологий, экзоскелетов и тренажеров с биологической обратной связью.

- Комплексная реабилитация помогает ветеранам обрести уверенность в своих силах, освоить новую профессию и вернуться к активной жизни, - подчеркнули участники дискуссии.

Уникальный опыт очной поддержки представила платформа «СВОИРОДНЫЕ.РФ». За два дня стенд посетили более 500 человек, которые прошли свыше 50 психолого-психотерапевтических сессий и получили консультации по льготам, ипотеке и запуску бизнеса.

- Два года назад мы пришли к Анне Евгеньевне с идеей медицинской, прежде всего психологической, помощи ветеранам и их близким, а она предложила развить проект в сторону всей социальной повестки. Сейчас на платформе более 10 миллионов уникальных пользователей, - поделился Герой Труда России Денис Проценко.

Еще одна важная тема форума была посвящена возможностям трудоустройства, переобучения и открытия собственного дела. Как отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, благодаря программам переобучения работу получили более 137 тысяч участников СВО, а 9,5 тысячи человек открыли собственное дело. Своими историями перезапуска карьеры поделились те, кто уже открыл бизнес или поступил на муниципальную службу.

- На форуме узнал для себя много нового и полезного, пообщался, отлично провел время. Особенно интересно было послушать про индивидуальное предпринимательство, так как я сам работаю в этой сфере. Сейчас такое время: хорошо владеть информацией, и хочу впитать новые идеи для дальнейшего развития своего дела, - отметил ветеран СВО Антон Козионов.

На образовательной площадке директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов рассказал о практическом применении нейросетей. Участники освоили инструменты для автоматизации повседневных процессов: создания контента, работы с документами и анализа больших объемов информации. Кульминацией стало создание музыки - ветераны генерировали тексты песен и преобразовывали их в композиции с помощью ИИ.

ОТКРЫТО О ГЛАВНОМ

Форум стал не просто местом встречи, а настоящей платформой для диалога и обмена опытом. На круглых столах ветераны пообщались с известными государственными деятелями и предложили идеи по улучшению мер поддержки для военнослужащих.

- На беседу, приватную так сказать, с Анной Цивилевой и с главой МИДа Сергеем Лавровым из двух тысяч человек отобрали всего 13, в это число попали мы. До этого сформулировали свои вопросы. Это вопросы касаются поправки в законах Российской Федерации о предоставлении возможности ветеранам СВО трудоустроиться в силовые структуры, - рассказал ветеран СВО Николай Белоусов.

Особое впечатление произвела площадка, где провела открытую дискуссию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мне как историку очень понравилось выступление Марии Захаровой. Она сразу предложила формат открытого микрофона, где с легкостью отвечала на вопросы и проводила параллели между историческими событиями, которые привели к тем или иным последствиям, - поделился впечатлениями исполнительный директор луганского отделения РВИО Борис Портной.

Всего за два дня на 20 партнерских площадках ветераны протестировали бионические протезы от компании «Степлайф», высокотехнологичные кресла и коляски высокой проходимости компании «Катэрвил» на кибатлетических трассах, симуляторы горнолыжного спорта от АО «ЦИТО» «Ростеха», VR-бокс от Федерации бокса России и беспилотники концерна «Калашников».