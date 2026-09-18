Видеть цель - строить будущее

С помощью взгляда обездвиженные ветераны с ОВЗ смогут управлять компьютером или планшетом. Фонд «Защитники Отечества»

И ВЗГЛЯДА ДОВОЛЬНО

Одной из креативных площадок федерального масштаба, где создаются прорывные проекты по ключевым направлениям развития страны, ужа давно стала уникальная территория «Сириус». На данный момент более 15 решений резидентов инновационного центра проходят тестирование и внедрение именно здесь.

Недавно в «Сириусе» запустили пилотный проект по социальной и профессиональной адаптации ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья. Его основная цель - интегрировать защитников в трудовую среду, чтобы они могли реализовать свой потенциал и вносить реальный вклад в экономику.

Компания «Нейроиконика» спроектировала аппаратно-программный комплекс (АПК) для поддержки общения людей с нарушением коммуникативных функций, возникших вследствие травм и иных заболеваний. В основе комплекса лежит технология окулографии, которая фиксирует движения глаз и помогает определять эмоциональное состояние пользователя. Решение предназначено прежде всего для людей, которым сложно управлять техникой с помощью рук. С помощью взгляда они смогут управлять компьютером или планшетом, что значительно упростит их взаимодействие с окружающим миром.

Комплекс уже апробировали в других сферах, а теперь Кадровый центр федеральной территории «Сириус» предложил использовать его для карьерного продвижения ветеранов.

- Использование такой технологии позволит интегрировать бойцов СВО с инвалидностью в трудовую среду. Соглашение о запуске проекта уже подписано всеми действующими сторонами: компанией-разработчиком, Кадровым центром и филиалом Фонда «Защитники Отечества» в Краснодарском крае, - рассказала директор Кадрового центра «Сириуса» Татьяна Рупасова.

Новый высокотехнологичный продукт будут тестировать участники СВО, состоящие на сопровождении в краснодарском филиале Фонда «Защитники Отечества».

- Комплекс может стать эффективным инструментом сразу в нескольких направлениях: образовании, профессиональной переподготовке и трудоустройстве ветеранов СВО, - отметила руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Елена Багмут.

Процесс пилотного тестирования разработки будут постоянно сопровождать представители фонда, чтобы при необходимости оперативно вносить корректировки в процесс. Успешный опыт тестирования технологии позволит ее масштабировать во всех регионах России.

В МЕДИЦИНЕ И В БЫТУ

Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отметила, что данная технология также может быть интегрирована в новый медицинский центр, который войдет в состав научно-технологического кампуса «Сириус». В настоящее время его строят по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Также, по словам представителей «Сириуса», разработку при желании можно встроить в «умный дом». Фонд «Защитники Отечества» помогает оснастить такой системой жилье ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения на службе. А если дополнить ее разработанной технологией, обладатели «умного дома» смогут посредством одного только взгляда управлять всей системой дистанционно.