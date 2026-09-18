Подвиг сердца

Мамы погибших солдат пришли на выставку, чтобы с гордостью рассказать о своих героях. Фонд «Защитники Отечества»

СИЛА ЛЮБВИ В КАЖДОМ ПОРТРЕТЕ

Изначально «Мамино сердце» задумывался как фотопроект о мамах защитников. Профессиональные фотохудожники работали с женщинами, стараясь показать не только их внешнюю красоту, но и прекрасные черты души. Каждый портрет, который был представлен на открывшейся в Смоленске выставке, рассказывал свою историю - историю любви, боли и непоколебимой силы духа.

- Это не просто фотопроект, а настоящие истории и судьбы, сложные, тяжелые. Хочу сказать, что мы очень гордимся вашей смелостью, что, несмотря на неутихающую боль и печаль, каждая из вас пришла, чтобы поделиться историей своего героя, - обратилась к мамам Екатерина Семкина, руководитель фотопроекта «Мамино сердце».

Сами героини портретов пришли на выставку и с большой теплотой и гордостью рассказывали о своих сыновьях, их жизни и подвиге. Многие из женщин до сих пор «на войне», потому что в зоне СВО остаются другие их близкие люди.

- Когда началась военная операция, Сережа ушел туда. После пяти месяцев его не стало. Теперь второй сын там же воюет, - поделилась Светлана Присяжная, мама ефрейтора Присяжного, погибшего в зоне СВО.

Фотовыставка экспонируется уже не первый год, причем не только в Смоленске и райцентрах региона, но и в других городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге. Знаковым продолжением проекта «Мамино сердце» стало размещение плакатов с фотопортретами сыновей в райцентрах, откуда они ушли в бессмертие. Проходя каждый день мимо фотографии соседа, одноклассника или коллеги люди с благодарностью вспоминают о своих мужественных земляках.

ПАМЯТЬ ГОВОРИТ

Постепенно проект «Мамино сердце» вышел за границы ежегодных фотовыставок. Благородное дело удалось развить. Теперь это сообщество близких по духу людей. Вместе женщины отправляются в путешествия, вместе совершают паломнические поездки к святым местам, вместе придумывают и проводят творческие мастер-классы. Благодаря поддержке властей голоса матерей можно услышать в радиоэфире, где они делятся воспоминаниями о сыновьях, размышлениями о смысле жизни и воинском долге.

Однако не все воспоминания должны и могут быть публичными. Как дань уважения героям, отдавшим жизнь за Родину, в подарок участницам проекта «Мамино сердце» вручили памятные книги - эксклюзивные издания с редкими фотографиями и документальными записями исключительно для семейного хранения. Сбор материалов для такого издания помогает семье прожить первые месяцы утраты, а ограниченный тираж и запрет на распространение гарантируют, что самые светлые моменты жизни сына не будут вырваны из контекста.

- Спасибо, дорогие мамы, за мужество и стойкость, за то, что держите удары судьбы, вдохновляете на важные и нужные дела! Спасибо за ваших сыновей, которых вы вырастили настоящими мужчинами и воинами! Защищая нашу страну и всех нас, эти женщины продолжают стоять, несмотря ни на что, являясь нам примером, - отметила руководитель смоленского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полушкина.